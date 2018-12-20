Происшествия
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,5, передает РИА "Новости" со ссылкой на камчатский филиал геофизической службы РАН.
Газета.Ru12:29
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