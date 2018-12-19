Происшествия

На Камчатке наказали сравнившую пенсионера с животным чиновницу
Известия
21:18

На Камчатке сотрудницу подведомственного минфину региона учреждения, которая сравнила пришедшего к зданию правительства вооруженного пенсионера с животным, привлекли к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщила пресс-служба администрации края.
Известия21:18

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На Камчатке наказали чиновницу за предложение усыпить пенсионера «как животное»

URA.Ru21:43

Предложившая «чпокнуть» пенсионера дротиком чиновница отделалась замечанием

Lenta.ru20:43

Камчатской чиновнице вынесли замечание за сравнение пенсионера с животным

Газета.Ru20:28

На Камчатке привлекли к ответственности чиновницу, сравнившую пенсионера с животным

ТАСС20:08

Сравнившую пенсионера с животным камчатскую чиновницу наказали

Взгляд.ру19:39

На Камчатке наказали сравнившую пенсионера с животным чиновницу

РИА Новости18:39

На Камчатке наказали чиновницу, предложившую «чпокнуть» инвалида дротиком

Кам 2400:19
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 23:17, Ашберн
Происшествия

Судье по делу Кокорина и Мамаева поступили угрозы убийства

Обновлено в 13:19
Происшествия

В США уровень смертности из-за огнестрельного оружия достиг максимума

Число людей, погибших в США в результате применения огнестрельного оружия, в 2017 году стало максимальным за последние 50 лет.
Обновлено в 20:16
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Основатель рыболовной компании «Акрос» найден мертвым

Обновлено в 22:21
Происшествия

Пожар уничтожил около 600 домов в Бразилии

Не менее 600 домов уничтожены в результате пожара в штате Амазонас в Бразилии, сообщает в среду Associated Press.
Обновлено в 18:02
Происшествия

Водитель автобуса потерял сознание и врезался в дерево в Выксе

Водитель стал терять сознание, но сумел направить автобус на обочину, где и произошло столкновение с деревом.
Обновлено в 16:47
Происшествия

Дед Мороз умер на детском утреннике в Кемерове

Обновлено в 09:02
Происшествия

Убийство в подмосковном магазине из-за места в очереди попало на видео

В одном из подмосковных магазинов мужчину убили за то, что он не уступил другому покупателю место в очереди.
Обновлено в 09:44
Происшествия

Сухогруз «Кузьма Минин» снят с мели в Великобритании

Севшее на мель у берегов британского Корнуолла 16-тонное российское грузовое судно «Кузьма Минин» выведено в открытое море, сообщает телеканал SkyNews.
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Происшествия

В Литве задержали российского историка Валерия Иванова

Российского историка Валерия Иванова задержали в Литве, о чем сам председатель Союза русских литераторов и художников сообщил своим друзьям.
Обновлено в 16:25
Происшествия

Пожар в торговом комплексе «Стройпарк» в Томске ликвидирован

Возгорание на площади 200 кв. м в строительном торговом комплексе "Стройпарк" в Томске ликвидировано, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 12:35
Происшествия

Автобус столкнулся с грузовиком под Тюменью

Один человек погиб, двое пострадали в результате ДТП, произошедшего под Тюменью. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 14:29
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в Удмуртии

Обновлено в 20:00
Происшествия

В Дагестане в ДТП с микроавтобусом погибли три человека

В Дагестане в результате столкновения микроавтобуса и грузового автомобиля погибли три человека. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:14
Происшествия

Экс-главу «Правого сектора» во Львове нашли мертвым

Бывшего руководителя организации "Правый сектор" (деятельность организации запрещена на территории России) Игоря Коцюрубу нашли в Червонограде с перерезанным горлом, сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 11:53
Происшествия

Певица из Румынии погибла при падении машины в Дунай

Первой о пропаже 34-летней певицы в полицию сообщила ее сестра. Автомобиль с телом Поп вечером 17 декабря нашли дайверы.
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