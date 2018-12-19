На Камчатке сотрудницу подведомственного региональному минфину учреждения, которая сравнила пришедшего к зданию правительства вооруженного пенсионера с животным, привлекли к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации края.

На Камчатке наказали сравнившую пенсионера с животным чиновницу

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