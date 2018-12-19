Происшествия

На Камчатке наказали чиновницу, сравнившую пенсионера с животным
РИА Новости
18:39

Сотрудницу подведомственного минфину Камчатки учреждения, сравнившую пришедшего к зданию правительства региона вооруженного пенсионера с животным, привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации края.
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