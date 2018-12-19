Сотрудницу подведомственного минфину Камчатки учреждения, сравнившую пришедшего к зданию правительства региона вооруженного пенсионера с животным, привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации края.

На Камчатке наказали чиновницу, сравнившую пенсионера с животным

Происшествия Происшествия Судье по делу Кокорина и Мамаева поступили угрозы убийства

Происшествия Происшествия В США уровень смертности из-за огнестрельного оружия достиг максимума Число людей, погибших в США в результате применения огнестрельного оружия, в 2017 году стало максимальным за последние 50 лет.

Происшествия Происшествия Дед Мороз умер на детском утреннике в Кемерове

Происшествия Происшествия Пожар уничтожил около 600 домов в Бразилии Не менее 600 домов уничтожены в результате пожара в штате Амазонас в Бразилии, сообщает в среду Associated Press.

Происшествия Происшествия Крупный бизнесмен найден мертвым в Москве

Происшествия Происшествия В Нижегородской области автобус врезался в дерево Предварительно установлено, что на момент аварии в автобусе находились 15 человек, 13 из них с различными травмами обратились за медицинской помощью.

Происшествия Происшествия Сухогруз «Кузьма Минин» снят с мели в Великобритании Севшее на мель у берегов британского Корнуолла 16-тонное российское грузовое судно «Кузьма Минин» выведено в открытое море, сообщает телеканал SkyNews.

Происшествия Происшествия Убийство в подмосковном магазине из-за места в очереди попало на видео В одном из подмосковных магазинов мужчину убили за то, что он не уступил другому покупателю место в очереди.

Происшествия Происшествия В Литве задержали российского историка Валерия Иванова Российского историка Валерия Иванова задержали в Литве, о чем сам председатель Союза русских литераторов и художников сообщил своим друзьям.

Происшествия Происшествия Пожар в торговом комплексе «Стройпарк» в Томске ликвидирован Возгорание на площади 200 кв. м в строительном торговом комплексе "Стройпарк" в Томске ликвидировано, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

Происшествия Происшествия Экс-главу «Правого сектора» во Львове нашли мертвым Бывшего руководителя организации "Правый сектор" (деятельность организации запрещена на территории России) Игоря Коцюрубу нашли в Червонограде с перерезанным горлом, сообщают украинские СМИ.

Происшествия Происшествия Под Тюменью произошло ДТП с автобусом, есть жертвы В Тюменской области в результате ДТП с участием автобуса погиб один человек. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Происшествия Румынская певица погибла после падения автомобиля в реку Спасатели обнаружили автомобиль с телом певицы в реке Дунай. В настоящее время полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего.

Происшествия Происшествия В Ливане начались массовые антиправительственные акции Массовые антиправительственные протесты начались в Ливане после гибели палестинского ребенка, которого местные врачи отказались лечить без оплаты.