Происшествия
Сотрудницу подведомственного минфину Камчатки учреждения, сравнившую пришедшего к зданию правительства региона вооруженного пенсионера с животным, привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации края.
РИА Новости18:39
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