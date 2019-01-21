Общество
На Камчатке началось извержение вулкана БезымянныйТАСС вчера в 19:58
Вулканологи в ночь на 21 января зафиксировали на камчатском вулкане Безымянный взрывное извержение. Пепловый шлейф дошел до Магаданской области, сообщили ТАСС в Институте вулканологии и сейсмостанции ДВО РАН. По информации, вулкану присвоен наивысший по опасности код активности - красный.
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с чего всё началось
Эксплозивное извержение вулкана Безымянный началось на Камчатке в ночь на понедельник, сообщила РИА Новости руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Гирина.РИА Новостивчера в 19:39
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