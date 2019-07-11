с чего всё началось

В поселке Аянка в Камчатском крае из-за сильной жары начал крениться 12-квартирный дом 1970-х годов постройки. Об этом 11 июля сообщает «Интерфакс». Отмечается, что поселение располагается в зоне вечной мерзлоты, но из-за продолжительной аномальной жары верхний слой грунта стал таять.

Происшествия Три человека погибли при пожаре в Дагестане, среди них дети Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года при пожаре в частном доме в другом населённом пункте Кизлярского района Дагестана, селе Кардоновка, погибли два человека.

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Армия и оружие СМИ сообщили о попытке иранских ВМС задержать британский танкер Пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США.

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Происшествия Россияне погибли из-за шторма в Греции Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.

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Общество В России водителей скоро смогут штрафовать на 2 тысячи рублей в день Заметим, что выявлять нарушителей власти намерены с помощью камер, поэтому оговорка, что наказать водителя можно один раз в стуки, целесообразна: ведь за день нарушитель может набрать несколько подобных штрафов.

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