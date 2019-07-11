Общество
На Камчатке многоквартирный дом накренился из-за сильной жарыИзвестия вчера в 19:48
В поселке Аянка в Камчатском крае из-за сильной жары начал крениться 12-квартирный дом 1970-х годов постройки. Об этом 11 июля сообщает «Интерфакс». Отмечается, что поселение располагается в зоне вечной мерзлоты, но из-за продолжительной аномальной жары верхний слой грунта стал таять.
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с чего всё началось
На Камчатке в селе Аянка один из жилых домов 70-х годов прошлого века стал деформироваться из-за жаркой погоды в зоне вечной мерзлоты, сообщили в пресс-службе правительства края.Газета.Ruвчера в 23:22
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В Пенжинском районе Камчатки из-за аномальной жары накренился многоквартирный дом
Камчатка-Информвчера в 16:58
Из-за таяния вечной мерзлоты «поехал» дом на севере Камчатки, жильцы эвакуированы
Вести.Ruвчера в 20:57
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 04:16, Вашингтон
Армия и оружие
2,5 тысячи десантников высадились в Крыму
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В Харькове восстановили памятник Жукову
Обновлено в 03:59
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в Дагестане, среди них дети
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Обновлено в 01:18
Армия и оружие
Ил-112В станет легче на 2 тонны
Военно-транспортный самолёт Ил-112В станет легче не мене чем на 2 тонны, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
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Армия и оружие
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Обновлено вчера в 20:16
Авто
Bentley в честь своего юбилея выпустил концепт‐кар EXP 100 GT
В честь своего столетия британский производитель люксовых авто Bentley выпустил концептуальную модель EXP 100 GT.
Обновлено вчера в 14:55
Общество
Билетные операторы подадут совместную жалобу на «Яндекс» в ФАС
Претензии билетного оператора "Кассир.ру" к "Яндексу" намерены поддержать сервисы Ticketland, Radario, BigBilet, Concert.ru, Intickets и Parter.ru, сообщил "Коммерсанту" директор по правовым вопросам "Кассир.ру" Илья Ковалевский.
Обновлено вчера в 17:39
Политика
В бундестаге отреагировали на призыв снести памятник под Прохоровкой
Обновлено вчера в 12:52
Происшествия
Россияне погибли из-за шторма в Греции
Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:13
Экономика
Московский торговый дом банкротит крупный химический завод Башкирии
В форме открытого акционерного общества действует с 2012 года после преобразования по схеме государственно-частного партнерства химического завода ОАО «Газпром нефтехим Салават».
Обновлено в 02:02
Авто
Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь
У аудиторов Счетной палаты возникли вопросы с начислением транспортного налога с повышающим коэффициентом, который действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.
Обновлено в 03:00
Происшествия
В Москве прогремел взрыв в жилом доме
Обновлено в 03:29
Гаджеты
Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн смартфонов на Android
Израильская компания Check Point, которая специализируется на кибербезопасности, сообщила о вирусе «Агент Смит», поразившем, по ее данным, не менее 25 млн смартфонов на Android.
Обновлено вчера в 13:57
Политика
Южную Осетию возмутили этикетки на грузинском алкоголе
В сообщении на сайте посольства говорится, что в ходе изучения возможностей экспорта продукции предприятий Южной Осетии в Россию, были выявлены факты продажи грузинских товаров с изображением карты Грузинской ССР, то есть с «необоснованным включением в нее территорий Южной Осетии и Абхазии».
Обновлено в 02:59
Армия и оружие
Российский корабль зашел в зону учений Украины и НАТО
Обновлено вчера в 07:14
Экономика
ФНС не может собрать налоги с 800 тысяч объектов недвижимости
Федеральная налоговая служба (ФНС) России не может собрать налоги с 800 тысяч объектов недвижимости в России из-за отсутствия необходимых данных об их правообладателях, говорится в сообщении Счетной палаты (СП) РФ по итогам проверки администрирования имущественных налогов на примере Смоленской и Ивановской областей и их административных центров.
Обновлено в 02:05
Общество
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Общество
В России водителей скоро смогут штрафовать на 2 тысячи рублей в день
Заметим, что выявлять нарушителей власти намерены с помощью камер, поэтому оговорка, что наказать водителя можно один раз в стуки, целесообразна: ведь за день нарушитель может набрать несколько подобных штрафов.
Обновлено вчера в 01:25
Финансы
Ориентир по индексу Мосбиржи на сегодня - 2805-2830 пунктов
Правление АК «Алроса» сегодня отметило «стабильный спрос со стороны конечных потребителей ювелирной продукции», который формирует «предпосылки для восстановления общего спроса на алмазное сырье» в преддверии периода рождественских продаж.
Обновлено в 02:02
Гаджеты
В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
Обновлено в 01:01
Гаджеты
Приложение «Рация» на Apple Watch позволяло прослушивать iPhone
Компания Apple отключила приложение «Рация» на «умных» часах Apple Watch из-за неустановленной уязвимости.
Обновлено в 02:23
Политика
Порошенко прогнали с митинга в Закарпатской области
В городе Свалява Закарпатской области жители прогнали с предвыборного митинга бывшего президента Украины Петра Порошенко, сообщает «Страна.ua».
Обновлено вчера в 21:24
Хоккей
Алексей Кудашов назначен главным тренером СКА
Алексей Кудашов сменил на посту главного тренера санкт-петербургского СКА Илью Воробьева, сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.
Обновлено вчера в 14:15
Футбол
«Фиорентина» в товарищеском матче разгромила команду со счетом 21:0
Соперниками «фиалок» стала сборная курортного городка в Альпах Валь-ди-Фасса. Встреча закончилась со счетом 21:0 в пользу «Фиорентины».
Обновлено вчера в 19:58
Футбол
Габулов покинет пост министра спорта Северной Осетии
Экс-вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов написал заявление об отставке с поста министра спорта Северной Осетии.
Обновлено в 03:58
Происшествия
В Краснодаре арестовали бывшего подполковника УФСБ
По словам бывшего директора учебного заведения, которая находится под следствием, подполковник краевого УФСБ, проходивший службу в Белореченске, в 2011 году потребовал от нее должность преподавателя, на что она согласилась, опасаясь негативных последствий.
Обновлено в 02:46
Наука
В Греции найдены древнейшие за пределами Африки человеческие останки
На юге Греции обнаружили фрагмент человеческого черепа возрастом более 210 тысяч лет, это древнейшие человеческие останки, найденные за пределами Африки, сообщает The Guardian.
Обновлено вчера в 16:48
Футбол
Американский рэпер заявил, что нашёл украденную собаку Старриджа
Американский рэпер Killa Fame в социальной сети заявил, что нашёл питомца 29-летнего футболиста, и прикрепил в качестве доказательства видео, на котором присутствует собака, внешне похожая на ту, что ищет игрок.
Обновлено вчера в 09:13
Происшествия
На журналистку Bloomberg напали в Москве
В центре Москвы было совершено нападение на журналистку агентства Bloomberg Ольгу Танас.
Обновлено в 04:06