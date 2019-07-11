с чего всё началось

Населенный пункт находится в зоне вечной мерзлоты: верхний слой грунта начал таять вследствие аномальной для региона жары, и фундамент дома "пополз". Жильцы - 51 человек, в том числе 20 детей, - временно разместились у родственников и знакомых.

Авто Минпромторг не включил Tesla и Bugatti Veyron в список дорогостоящих авто Минпромторг не включил в перечень дорогостоящих машин, с которых уплачивается транспортный налог с повышающим коэффициентом, таких представителей премиального класса, как Tesla Motors Model S, Mercedes Benz S63 АМG 4МАТIС Limousine L и Bugatti Veyron Grand Sport, выявили в Счетной палате.

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Футбол Дмитрий Комбаров: моя лучшая игра ещё впереди Дмитрий Комбаров начинает новую жизнь в самарских "Крыльях Советов" и убеждает Анатолия Самохвалова, что в будущем он будет только прогрессировать.

Армия и оружие Зеленский поручил жестко реагировать на обстрелы в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский приказал генштабу страны активизировать работу. Об этом говорится в заявлении на его сайте.

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