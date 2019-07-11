Общество
На Камчатке многоквартирный дом накренился из-за аномальной жарыРоссийская газета вчера в 21:46
Населенный пункт находится в зоне вечной мерзлоты: верхний слой грунта начал таять вследствие аномальной для региона жары, и фундамент дома "пополз". Жильцы - 51 человек, в том числе 20 детей, - временно разместились у родственников и знакомых.
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с чего всё началось
- Как только я получу результаты экспертизы и предложения от главы района, совместно с профильными министерствами мы примем решение о дальнейших действиях, - цитирует пресс-служба правительства края Илюхина.Российская газетавчера в 21:46
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Из-за таяния вечной мерзлоты «поехал» дом на севере Камчатки, жильцы эвакуированы
Вести.Ruвчера в 20:57
В Пенжинском районе Камчатки из-за аномальной жары накренился многоквартирный дом
Камчатка-Информвчера в 16:58
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Индекс S&P 500 впервые превысил 3000 пунктов
Американские индексы S&P 500 и Nasdaq Composite на утренних торгах в среду, 10 июля, поднялись до рекордных отметок после того, как выступление в конгрессе председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла практически не оставило у инвесторов сомнений в снижении процентных ставок на заседании в конце июля.
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Гендиректор грузинского канала «Рустави 2» Николоз Гварамия нецензурно отреагировал на слова российского президента Владимира Путина, выступившего против введения ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
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Социологи зафиксировали тотальное недоверие россиян к политикам
Социологи, в свое время предсказавшие протестную волну 2011-2012 годов, зафиксировали тотальное недоверие россиян к политикам — как провластным, так и оппозиционным.
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Происшествия
Россияне погибли из-за шторма в Греции
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Шоу-бизнес
Шнуров заработал на рекламе 30 миллионов рублей
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Крупный град травмировал 18 человек в Италии. Пострадавшие обратились в больницы.
Обновлено вчера в 19:17
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Лещенко и Пригожин прокомментировали выходку журналиста «Рустави 2»
Лев Лещенко в ходе разговора с корреспондентом «Вечерней Москвы» прокомментировал скандал вокруг журналиста грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния, который начал свою авторскую программу с оскорбительных слов в адрес российского президента.
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В Москве появились новые автоматы по продаже билетов
В Москве на остановках появились новые автоматы по продаже билетов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
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Бюст Жукова восстановили в Харькове
Власти Харькова восстановили бюст маршала Георгия Жукова, который в начале лета повалили украинские националисты.
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Получается, что корпорация во втором квартале 2019 года заработала на экспорте газа на 38% меньше, чем в его начале.
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Экономика
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Работающий на посту главы межрегионального центра Росстата Евгений Сычев решил уволиться после скандала с опубликованными в Сети раньше положенного срока данными по инфляции, передает ТАСС.
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Японский зонд «Хаябуса-2» совершил вторую посадку на астероид Рюгу
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Спорт
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В Чикаго состоялись первые матчи группового этапа «Финала шести» Лиги наций.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве
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Транспорт
В центре Москвы перекроют движение 13 и 14 июля
В столице 13 и 14 июля на ряде улиц в центре города будет перекрыто или ограничено движение.
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Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире
Американский журнал Forbes составил рейтинг 100 самых высокооплачиваемых звезд в 2019 году.
Обновлено вчера в 13:35