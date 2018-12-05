ПАО "Камчатскэнерго" получило письма от некоторых жителей региона, которые называют себя "гражданами СССР" и отказываются платить за электроэнергию. Об этом РИА Новости рассказала советник гендиректора компании Елена Симаева.

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В пресс-службе Дальневосточной энергетической компании (ДЭК) ТАСС сообщили, что письма от "граждан СССР" с обращениями, касающимися отказа оплачивать электроэнергию, поступают и в Приморском крае.

На Камчатке «граждане СССР» массово отказываются платить за услуги ЖКХ

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