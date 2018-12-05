Общество

На Камчатке «граждане СССР» массово отказываются платить за услуги ЖКХ
ТАСС
03:57

В пресс-службе Дальневосточной энергетической компании (ДЭК) ТАСС сообщили, что письма от "граждан СССР" с обращениями, касающимися отказа оплачивать электроэнергию, поступают и в Приморском крае.
ТАСС03:57

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В Приамурье рассказали об отказе «граждан СССР» платить за свет

РБК04:13

На Камчатке «граждане СССР» массово отказываются платить за услуги ЖКХ

ТАСС03:57

Паспорта у них российские: в Госдуме ответили «гражданам СССР», отказывающимся платить за свет

ФАН04:05

В Приамурье четыре «гражданина СССР» отказались платить за электричество

РИА Новости02:10

Жители Камчатки стали советскими гражданами ради бесплатной электроэнергии

Lenta.ru00:49

Группа «продолжателей СССР» вымогает у редакции «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» 250 тыс долларов

Камчатка-Информ02:04

Жители Камчатки назвались гражданами СССР и отказались оплачивать счета

Говорит Москва01:57
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Общество

Суд арестовал Льва Пономарева на 25 суток

Тверской суд Москвы назначил лидеру движения «За права человека» Льву Пономареву 25 суток ареста за публикацию поста с призывом участвовать в акции в поддержку фигурантов «пензенского дела» и дела «Нового величия», сообщает в Twitter Объединенная группа общественного наблюдения (ОГОН).
Обновлено в 08:06
Транспорт

На 237 улицах в Москве отменят бесплатную парковку по воскресеньям

Бесплатная парковка по воскресеньям будет отменена в Москве с 15 декабря на 237 улицах города в районах Арбат, Басманный, Дорогомилово, Замоскворечье, Красносельский, Мещанский, Пресненский, Тверской, Хамовники и Якиманка.
Обновлено в 08:04
Транспорт

В России введут новые дорожные знаки и разметку

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил в Twitter о введении новых дорожных знаков и разметки.
Обновлено в 08:06
Здоровье

Собянин заявил о десятикратном росте доступности московских врачей

В Москве доступность врачей поликлиник выросла в 8−10 раз, заявил 5 декабря мэр Москвы Сергей Собянин на XVII ассамблее «Здоровье Москвы», передаёт «Москва 24»
Обновлено в 07:48
Общество

Голикова рассказала о проблеме ожирения в семи российских областях

Обновлено в 08:06
Общество

«Яндекс» заключил мировое соглашение с телеканалами «Супер» и ТВ-3

Компании исполняют условия антипиратского меморандума «Яндекс» и входящие в «Газпром-медиа» каналы «Супер» и ТВ-3 подписали мировое соглашение.
Обновлено в 07:42
Общество

Учителя потребовали завести на семиклассников уголовное дело за мемы

Обновлено в 08:06
Общество

В московском метро появился поезд, посвященный волонтерству

Каждая из десяти секций именного состава рассказывает пассажирам об отдельном направлении волонтёрского движения в России: медицинском, социальном, экологическом, инклюзивном, серебряном, волонтёрстве в чрезвычайных ситуациях, в сфере культуры и образования и других, сообщили в столичной подземке.
Обновлено в 07:37
Общество

Парк Малиновка в Петербурге не получил «бронь» от застройки

Обновлено в 07:57
Общество

«Великие имена России»: в трех регионах пройдет второй тур

В нескольких регионах сложилась непростая ситуация — в трех уже объявлен второй тур.
Обновлено в 07:25
Общество

Жена Мамаева присутствует на заседании суда по делу мужа

Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана пришла на заседание суда о продлении заключения её мужа, а также форварда «Зенита» Александра Кокорина.
Обновлено в 07:43
Общество

МВД объявило об изменениях в экзаменах на водительские права

Министерство внутренних дел России сообщило о том, что в начале 2019 года планируется внести на рассмотрение правительства проект постановления, в соответствии с положениями которых будут объединены испытания "площадка" и "город", передает ТАСС.
Обновлено в 07:36
Общество

Советскую площадь в Твери переименовали в площадь Михаила Тверского

В Твери состоялась торжественная церемония переименования Советской площади в площадь Михаила Тверского.
Обновлено в 07:55
Транспорт

«Аэрофлот» ввел платный выбор мест в тарифах «Промо» и «Бюджет»

Авиакомпания внедрила новый платный сервис предварительного выбора мест в салоне самолета для пассажиров с билетами самых низких тарифных групп "Промо" и "Бюджет".
Обновлено в 08:06
Транспорт

Станцию «Ховрино» московского метро закроют 8 и 9 декабря

Во время закрытия пассажиры смогут пользоваться бесплатным маршрутом автобуса КМ, который соединит «Речной вокзал» и «Ховрино», сообщили в пресс-службе столичной подземки.
Обновлено в 07:54
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