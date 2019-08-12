Общество

На Камчатке 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропуВести.Ru вчера в 23:00

В Южно-Камчатском заказнике временно закрыт популярный туристический маршрут на реке Хакыцин. Это было сделано из-за появления 70 голодных и агрессивных медведей. Такую информацию сообщили представители Кроноцкого заповедника, под управлением которого находится особо охраняемая территория.
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Голодные медведи Камчатки вышли на туристический маршрут. Во всем опять виноваты люди

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70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу на Камчатке

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