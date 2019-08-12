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Происшествия Электромобиль Tesla взорвался после ДТП на МКАД Три человека пострадали в результате ДТП с участием автомобиля Tesla на юге Москвы. Авария произошла вечером в субботу, 10 августа.

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Происшествия В России сегодня вспоминают погибших моряков подлодки «Курск» Траурные церемонии пройдут в Петербурге и Мурманске в 19-ю годовщину трагедии. На борту атомной субмарины были 118 человек, все погибли.

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