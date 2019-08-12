Общество
На Камчатке 70 голодных медведей перекрыли туристический маршрутREGNUM 00:51
На побережье реки, вдоль которой проходит один из наиболее популярных туристических маршрутов «Загадки Хакыцина», наблюдается крупное скопление голодных хищников — до 70 особей.
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Отмена проходных дней лососей на реке Озерной привела к голоду медведей Курильского озера на Камчатке
Камчатка-Информвчера в 08:30
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Три человека пострадали в результате ДТП с участием автомобиля Tesla на юге Москвы. Авария произошла вечером в субботу, 10 августа.
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На стадионе «Сибур-Арена» в пятницу, 9 августа, состоялась победная игра мужской волейбольной сборной РФ в первом матче квалификационного турнира перед Олимпийскими играми летом 2020 года, который они провели с командой Мексики.
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В Росрыболовстве объяснили новые правила рыбалки
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Президент Туркмении намерен приобрести всю линейку автомобилей Aurus
Туркменистан намерен приобрести всю линейку новых российских представительских автомобилей Aurus.
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Зрители обнаружили киноляп с часами в новом фильме Тарантино
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Новые защитные дамбы построят в Тулуне и Нижнеудинске
Новые защитные сооружения разрабатывают для Тулуна и Нижнеудинска.
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Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, утром 12 августа поступило сообщение, что на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек.
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Грефу отказали в просьбе поддержать Антипинский НПЗ
Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Тюменской области, который перешел к Сбербанку.
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Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно
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Происшествия
Свадебного стрелка задержали под Петербургом
Обновлено в 02:07
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В России сегодня вспоминают погибших моряков подлодки «Курск»
Траурные церемонии пройдут в Петербурге и Мурманске в 19-ю годовщину трагедии. На борту атомной субмарины были 118 человек, все погибли.
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Политика
Байден обошел Трампа в опросе о выборах президента США
Бывший вице-президент США Джо Байден опередил бы действующего президента Дональда Трампа на 8 процентов на президентских выборах, если бы они проводились сейчас, говорится в опросе SurveyUSA, сообщает "Корреспондент".
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Погба рассказал о своем будущем в «Манчестер Юнайтед»
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У SK Hynix готова память HBM2E с пропускной способностью 460 ГБ/с
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Обновлено в 02:25