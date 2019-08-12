Общество

На Камчатке 70 голодных медведей перекрыли туристический маршрутREGNUM 00:51

На побережье реки, вдоль которой проходит один из наиболее популярных туристических маршрутов «Загадки Хакыцина», наблюдается крупное скопление голодных хищников — до 70 особей.
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