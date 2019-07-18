Происшествия

На Калининской АЭС подключили энергоблок после ЧПГазета.Ru 15:01

Под Тверью подключили четвертый энергоблок на Калининской атомной электростанции после ЧП, сообщает ТАСС. Блок подключен после частичной остановки из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов.
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Калининская АЭС включила в сеть четвертый энергоблок после сбоя

Интерфакс14:18

Энергоблок №4 на Калининской АЭС подключён к сети после ЧП

RT на русском14:13

Энергоблок №4 на Калининской АЭС под Тверью подключен к сети после ЧП

ТАСС13:50

Минэнерго рассказало подробности происшествия на Калининской АЭС

РИА Новости04:44

Правительство Тверской области: энергоснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме

ТИА03:01

«Росэнергоатом» раскрыл последовательность событий на Калининской АЭС

РБК03:49

ЧП на Калининской АЭС: первый и второй блок проверяют, четвертый - готов к работе

Вести.Ru05:01
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 16:22, Вашингтон
Происшествия

МВД отказалось заводить дело на женщину, заказавшую лекарство для сына

Проверка не выявила оснований для возбуждения уголовного дела против Елены Боголюбовой, заказавшей через интернет не зарегистрированное в России лекарство для больного ребенка, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.
Обновлено в 14:31
Политика

Киев предложил одновременно освободить Вышинского и Сенцова

Офис президента Украины предложил одновременно освободить осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова и руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
Обновлено в 15:32
Политика

Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»

Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.
Обновлено в 10:31
Энергетика

Дания дала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe

Проект по доставке норвежского газа в Польшу Baltic Pipe получил первое разрешение от властей Дании, в то время как королевство затягивает согласование строительства газопровода «Газпрома» «Северный поток — 2».
Обновлено в 15:54
Экономика

Путин поручил правительству предоставить малообеспеченным семьям жилье

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизмы обеспечения малоимущих семей жильем на условиях сохранения площадей в публичной собственности, сообщила пресс-служба Кремля в четверг, 18 июля.
Обновлено в 14:16
Армия и оружие

В Китае высмеяли украинские морские учения с «рыбацкой лодкой»

Учения «Си Бриз – 2019» (Sea Breeze 2019), стартовавшие 1 июля в акватории Черного моря, завершились 12 июля.
Обновлено в 15:13
Путешествия

Туристы начали получать штрафы за неуплату курортного сбора на Кубани

Обновлено в 10:52
Политика

Россия и Белоруссия на 80% согласовали позиции по интеграции

Глава Минэкономики Республики Беларусь Дмитрий Крутой заявил, что Москва и Минск согласовали позиции по вопросам интеграции на 80%.
Обновлено в 10:10
Футбол

Определился соперник тульского «Арсенала» в квалификации Лиги Европы

Во втором квалификационном раунде Лиги Европы тульский «Арсенал» сыграет против азербайджанского «Нефтчи».
Обновлено в 15:20
Культура

Инна Чурикова получила травму во время спектакля

Народная артистка СССР Инна Чурикова в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене театра "Русская песня".
Обновлено в 15:32
Экономика

Количество подписчиков Netflix в США упало впервые за 8 лет

Во втором квартале 2019 года количество платных пользователей онлайн-сервиса в США сократилось на 130 тыс. — до 60,1 млн человек.
Обновлено в 04:23
Культура

Умер итальянский писатель и режиссер Лучано Де Крешенцо

Обновлено в 12:33
Общество

Власти Петербурга расширили понятие блокадника

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал президенту РФ Владимиру Путину о новых мерах социальной поддержки для горожан, которые действуют в городе.
Обновлено в 11:57
Армия и оружие

Названо последнее «оружие возмездия» России в ядерной войне

Перспективная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник» с малогабаритной ядерной энергоустановкой является «оружием возмездия», которое Россия применит после того, как по территории страны-агрессора отработают боеголовки межконтинентальных баллистических ракет (МБР).
Обновлено в 13:48
Кино

Умерла советская и украинская актриса Валентина Зимняя

Советская и украинская актриса, театральный педагог, профессор кафедры Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Валентина Зимняя скончалась в четверг, 18 июля, на 92-м году жизни.
Обновлено в 04:11
Общество

Бумажные паспорта останутся легальными после перехода на электронные

Россияне смогут использовать бумажные паспорта после 2022 года, когда их выдача будет прекращена полностью из-за перехода на электронные носители.
Обновлено в 10:36
Политика

СПЧ предложил допустить к выборам в Мосгордуму всех собравших подписи

Постоянная комиссия по избирательным правам Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвала зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Московской городской думы, которые сдали необходимое количество подписей.
Обновлено в 15:54
Политика

«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа

Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено в 15:48
Политика

Украинские СМИ узнали причину конфликта Зеленского и Кличко

Украинские СМИ узнали причину конфликта Зеленского и Кличко.
Обновлено в 10:29
Политика

Парубий ответил Зеленскому на требование провести заседание Рады

Председатель Верховной рады Андрей Парубий вновь заявил, что готов безотлагательно созвать внеочередную сессию парламента, но не отдельное заседание, и попросил президента Украины Владимира Зеленского привести своё письмо в Раду в соответствие с законом.
Обновлено в 12:49
Политика

Трамп пока не рассматривает санкции против Турции

Президент США Дональд Трамп заявил, что в данный момент не рассматривает санкции против Турции в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 13:16
Политика

США сбили иранский беспилотник в Ормузском проливе

Обновлено в 15:18
Политика

Британские парламентарии поддержали поправку Бенна-Берта по Brexit

За поправку проголосовали 315 парламентариев, против – 274.
Обновлено в 10:13
Политика

Путин назвал путь урегулирования в Донбассе

Если украинские власти хотят прекратить гражданскую войну в Донбассе, то Киев должен начать прямой диалог с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:36
Шоу-бизнес

Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Футбол

«Реал» попросил Зидана потерпеть

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес попросил главного тренера Зинедина Зидана временно отказаться от идеи покупки полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Обновлено в 14:43
Экономика

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей

Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
Обновлено в 08:07
Политика

Зеленский заключил спор с директором украинского госпредприятия

Президент Украины Зеленский заключил ещё очередное при, но на этот раз с гендиректором госпредприятия «Укргидроэнерго» Сиротой.
Обновлено в 13:45
Авто

Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4

Новый внедорожник Апал-21541 «Сталкер» получил каркасно-панельную конструкцию.
Обновлено в 03:44
Общество

Instagram перестал показывать лайки

Социальная сеть Instagram начала скрывать количество лайков под постами, сообщает портал TechCrunch.
Обновлено в 12:20
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Калининская АЭС
Атомная электростанция
Атомная электростанция, расположена на севере Тверской области в 120 км от города Тверь, реальное расстояние по трассе 182 км. Расстояние до Москвы - 360 км, до Санкт-Петербурга - 320 км. Площадка АЭС находится на южном берегу озера Удомля и около одноимённого города . Общая площадь, занимаемая КАЭС, составляет 287,37 га.
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