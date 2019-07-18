Происшествия
На Калининской АЭС подключили энергоблок после ЧПГазета.Ru 15:01
Под Тверью подключили четвертый энергоблок на Калининской атомной электростанции после ЧП, сообщает ТАСС. Блок подключен после частичной остановки из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 19:32, Вашингтон
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Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
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Ранее «Профиль» писал, что 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
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К решению вопроса выделения приоритетного радиочастотного спектра для сетей 5G подключился вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий вопросы ОПК, говорил ранее Акимов.
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Американские исследователи пришли к выводу, что "верхнее" систолическое артериальное давление и "нижнее" диастолическое давление одинаково влияют на риск развития сердечного приступа, а также инсульта, передает Medicalxpress.
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Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
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"Одному зрителю, который на сцене практически схватил ее за шею, чтобы поцеловать, она просто не позволила это сделать", - цитирует издание "7 дней" Олешко, в этот момент находившегося рядом с Ротару.
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Первая часть вышла в 2017 году и при бюджете в 35 миллионов собрала в мировом прокате более семисот.
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Помощники Зеленского планируют добиться переговоров с Путиным
Команда президента Украины Владимира Зеленского планирует добиться переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
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Космос
Уфолог обнаружил на Луне череп инопланетянина
Уральский исследователь Валентин Дегтярёв обнаружил на Луне череп инопланетянина.
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Рэпер Баста возродит ростовский футбольный клуб СКА
Российский музыкант Василий Вакуленко, который выступает под псевдонимом Баста, организовал проект по возрождению футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону.
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Пять партий смогут преодолеть пятипроцентный барьер и попасть по итогам внеочередных выборов в новый состав Верховной рады.
Обновлено в 13:05
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За избиение задержанного до смерти четверо бывших полицейских из Карачаево-Черкесии получили больше 22 лет колонии на всех.
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