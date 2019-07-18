Происшествия

На Калининской АЭС подключили энергоблок после ЧПГазета.Ru 15:01

Под Тверью подключили четвертый энергоблок на Калининской атомной электростанции после ЧП, сообщает ТАСС. Блок подключен после частичной остановки из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов.
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Один из трех отключенных энергоблоков Калининской АЭС включили в сеть

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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 19:32, Вашингтон
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