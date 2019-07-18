Под Тверью подключили четвертый энергоблок на Калининской атомной электростанции после ЧП, сообщает ТАСС. Блок подключен после частичной остановки из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов.

На Калининской АЭС подключили энергоблок после ЧП

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