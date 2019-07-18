Происшествия

На Калининской АЭС подключили энергоблок после ЧПГазета.Ru 15:01

Под Тверью подключили четвертый энергоблок на Калининской атомной электростанции после ЧП, сообщает ТАСС. Блок подключен после частичной остановки из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов.
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Энергоблок №4 на Калининской АЭС под Тверью подключен к сети после ЧП

ТАСС13:50

Энергоблок №4 на Калининской АЭС подключён к сети после ЧП

RT на русском14:13

ЧП на Калининской АЭС: первый и второй блок проверяют, четвертый - готов к работе

Вести.Ru05:01

Минэнерго рассказало подробности происшествия на Калининской АЭС

РИА Новости04:44

Правительство Тверской области: энергоснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме

ТИА03:01

«Росэнергоатом» раскрыл последовательность событий на Калининской АЭС

РБК03:49

Калининская АЭС включила в сеть четвертый энергоблок после сбоя

Интерфакс14:18
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 17:57, Вашингтон
Политика

Путин высказался об урегулировании в Донбассе

Полноценное урегулирование ситуации на юго-востоке Украины возможно только при прямом контакте Киева с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком.
Обновлено в 10:01
Технологии

Акимов рассказал о пилотных зонах 5G в России

К решению вопроса выделения приоритетного радиочастотного спектра для сетей 5G подключился вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий вопросы ОПК, говорил ранее Акимов.
Обновлено в 12:08
Экономика

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей

Половина россиян, работающих на крупных и средних предприятиях, получают менее 34 335 рублей в месяц.
Обновлено в 11:14
Армия и оружие

«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне

Обновлено в 16:13
Культура

Инна Чурикова получила травму во время спектакля

Народная артистка СССР Инна Чурикова в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене театра "Русская песня".
Обновлено в 15:32
Армия и оружие

В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57

Обновлено в 17:53
Политика

Украина предложила России одновременно освободить Вышинского и Сенцова

Обновлено в 16:40
Общество

Беглов рассказал Путину о новых мерах соцподдержки петербуржцев

Особо врио губернатора обратил внимание на единую карту петербуржца (ЕКП), сервис, заработавший в мае 2019 года.
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Технологии

Отечественные приложения предложили устанавливать на Smart TV

Группа депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым (ЛДПР) внесла в Госдуму законопроект, обязывающий устанавливать на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV при их продаже отечественное программное обеспечение, следует из информации на сайте Госдумы.
Обновлено в 13:57
Армия и оружие

Исключение Турции из программы F-35 ослабит НАТО, заявили в Анкаре

Исключение Турции из программы по производству истребителей F-35 негативно повлияет на потенциал НАТО, особенно на ее южные рубежи, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
Обновлено в 14:52
Общество

Instagram перестал показывать лайки

Социальная сеть Instagram начала скрывать количество лайков под постами, сообщает портал TechCrunch.
Обновлено в 12:20
Недвижимость

Росреестр зафиксировал исторический рекорд продаж квартир в Москве

В Москве с начала года зарегистрировано на 35% больше договоров долевого участия (59 266). на первичном рынке жилья, чем за то же полугодие в прошлом году, сообщило столичное управление Росреестра.
Обновлено в 02:36
Политика

Иран сообщил о задержании нефтяного танкера в Персидском заливе

Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого обнаружен миллион литров контрабандного топлива.
Обновлено в 11:34
Происшествия

На юге Москвы полиция открыла огонь по мужчинам, оказавшим сопротивление при задержании

Сотрудник полиции открыл огонь при задержании подозреваемых на юге Москвы, которые попытались завладеть оружием полицейских.
Обновлено в 16:03
Политика

Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности

Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия

На Красной площади задержан активист с пустым плакатом

Обновлено в 12:47
Энергетика

Дания дала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe

Проект по доставке норвежского газа в Польшу Baltic Pipe получил первое разрешение от властей Дании, в то время как королевство затягивает согласование строительства газопровода «Газпрома» «Северный поток — 2».
Обновлено в 15:54
Политика

Глава МИД Германии заявил о необходимости диалога с Россией

Длительный мир в Европе возможен только при сотрудничестве с Россией, диалог с Москвой необходим, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Обновлено вчера в 23:08
Кино

Пол Маккартни работает над мюзиклом

Участник рок-группы The Beatles Пол Маккартни работает над первым в своей карьере мюзиклом "Эта прекрасная жизнь".
Обновлено в 09:50
Происшествия

МВД отказалось возбуждать дело из-за покупки лекарства для ребенка

Обновлено в 14:34
Футбол

Александр Ерохин продлил контракт с «Зенитом»

Обновлено в 09:17
Футбол

Фалькао может бесплатно перейти из «Монако» в «Галатасарай»

Контракт Фалькао с «Монако» рассчитан до лета 2020 года, при этом «Галатасарай» рассчитывает заполучить его бесплатно из-за высокой для монегасков зарплаты футболиста.
Обновлено в 15:25
Политика

Европарламент призвал Россию отпустить украинских моряков

Европарламент призвал власти РФ без промедлений и каких-либо условий отпустить задержанных граждан Украины, в том числе 24 украинских моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе, говорится в пресс-релизе ЕП.
Обновлено в 07:25
Политика

Украинские СМИ узнали причину конфликта Зеленского и Кличко

Украинские СМИ узнали причину конфликта Зеленского и Кличко.
Обновлено в 10:29
Интернет

Google и Facebook следят за пользователями порносайтов

Исследователи Корнеллского университета в США выяснили, что Google и Facebook следят за пользователями, которые в режиме инкогнито посещают порносайты.
Обновлено в 13:22
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Путин поручил найти жилье малоимущим

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность.
Обновлено в 14:27
Спорт

Лоханов не смог выйти в полуфинал ЧМ по фехтованию

Российский саблист Константин Лоханов не смог пробиться в полуфинал чемпионата мира по фехтованию, который проходит в Будапеште.
Обновлено в 10:42
Политика

СПЧ предложил допустить к выборам в Мосгордуму всех собравших подписи

Постоянная комиссия по избирательным правам Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвала зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Московской городской думы, которые сдали необходимое количество подписей.
Обновлено в 15:54
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Кроссовер Ford Territory на китайской платформе стал бестселлером марки

Обновлено в 02:55
Футбол

Мамаева и Кокорина отправили в штрафной изолятор

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин в июле попали в штрафной изолятор белгородской колонии Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал начальник ИК № 4 УФСИН по Белгородской области Сергей Плясов.
Обновлено вчера в 10:27
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Атомная электростанция
Атомная электростанция, расположена на севере Тверской области в 120 км от города Тверь, реальное расстояние по трассе 182 км. Расстояние до Москвы - 360 км, до Санкт-Петербурга - 320 км. Площадка АЭС находится на южном берегу озера Удомля и около одноимённого города . Общая площадь, занимаемая КАЭС, составляет 287,37 га.
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