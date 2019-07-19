Происшествия
Заработал четвертый энергоблок Калининской АЭСРоссийская газета 03:06
Напомним, 18 июля в пять часов утра из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве Калининской АЭС отключились высоковольтные линии электропередачи "Белозерская" (750 кВ), "Опытная" (750 кВ). В результате были отключены от сети первый, второй и четвертый энергоблоки.
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