Происшествия

На Калининской АЭС подключили энергоблок после ЧПГазета.Ru 15:01

Под Тверью подключили четвертый энергоблок на Калининской атомной электростанции после ЧП, сообщает ТАСС. Блок подключен после частичной остановки из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов.
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Четвертый энергоблок Калининской АЭС подключен после сбоя в работе станции

Вести.Ru14:28

Энергоблок №4 на Калининской АЭС под Тверью подключен к сети после ЧП

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Энергоблок №4 на Калининской АЭС подключён к сети после ЧП

RT на русском14:13

Минэнерго рассказало подробности происшествия на Калининской АЭС

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«Росэнергоатом» раскрыл последовательность событий на Калининской АЭС

РБК03:49

Калининская АЭС включила в сеть четвертый энергоблок после сбоя

Интерфакс14:18
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Происшествия

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Калининская АЭС
Атомная электростанция
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