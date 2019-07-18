Происшествия

3 энергоблока Калининской АЭС отключены от сетиЭнергоНьюс вчера в 03:00

Первые два энергоблока разгружены полностью, четвертый блок также отключен от сети, но реактор находится на мощности, и мы готовы оперативно его нагружать и подключать к энергосистеме.
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Один из трех отключенных энергоблоков Калининской АЭС включили в сеть

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Происшествия

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