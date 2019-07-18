Происшествия
3 энергоблока Калининской АЭС отключены от сетиЭнергоНьюс вчера в 03:00
Первые два энергоблока разгружены полностью, четвертый блок также отключен от сети, но реактор находится на мощности, и мы готовы оперативно его нагружать и подключать к энергосистеме.
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Происшествия
После ЧП с самолетом в Шереметьево госпитализировали двух человек
Два пассажира госпитализировали после задымления на борту самолета Boeing 737 авиакомпании "Северный ветер" (Nordwind), вылетавшего ночью в пятницу из Москвы в Ереван, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.
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Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
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Самолет Utair совершил экстренную посадку в Екатеринбурге
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О плюсах и минусах различных ягод рассказала диетолог Лариса Полякова.
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Медики назвали новую причину инфарктов и инсультов
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Политика
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Сенатор Алексей Пушков отреагировал на выдвинутые "Нафтогазом" Украины условия по переговорам о транзите российского газа.
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Политика
Путин поручил отменить штрафы с камер, размещённых с нарушениями
До 1 февраля 2020 года Правительство России должно разработать документ и план действий, которые отменят штрафы с дорожных камер, размещённых с нарушением требований.
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Лукашенко обратился к Путину с предложением по интеграции
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Три британских министра уйдут вслед за Мэй
Три члена британского кабинета министров планируют подать в отставку до вступления в должность следующего премьер-министра страны.
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Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение санкций против сотрудников "службы безопасности России" из-за задержания украинских моряков в Керченском проливе.
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Владимир Путин прибыл в Иркутскую область
Обновлено вчера в 23:56
Культура
После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию
Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 19:28
Армия и оружие
Украина приобретет у Польши списанные ракетные катера, сообщают СМИ
Украина рассматривает возможность покупки у Польши списанных ракетных катеров советского проекта 1241РЭ.
Обновлено вчера в 22:31