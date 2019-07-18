Происшествия

На Калининской АЭС подключили энергоблок после ЧПГазета.Ru вчера в 15:01

Под Тверью подключили четвертый энергоблок на Калининской атомной электростанции после ЧП, сообщает ТАСС. Блок подключен после частичной остановки из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов.
Читать в источнике
Обсудить52

Подробнее о событии

Четвертый энергоблок Калининской АЭС вывели на номинальную мощность

РИА Новости00:46

Энергоблок №4 Калининской АЭС вышел на номинальную мощность в 1 тыс. МВт

ТАСС00:23

Четвертый энергоблок Калининской АЭС подключен после сбоя в работе станции

Вести.Ruвчера в 14:28

Калининская АЭС включила в сеть четвертый энергоблок после сбоя

Интерфаксвчера в 14:18

Четвёртый энергоблок Калининской АЭС вышел на нормальный режим работы

Эхо Москвы01:31

Правительство Тверской области: энергоснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме

ТИАвчера в 03:01

«Росэнергоатом» раскрыл последовательность событий на Калининской АЭС

РБКвчера в 03:49
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 01:39, Вашингтон
Политика

«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа

Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено вчера в 15:48
Экономика

Зарплаты половины россиян оказались меньше 35 тысяч рублей

Половина россиян получает зарплату ниже 34,5 тысячи рублей, следует из результатов исследования Росстат.
Обновлено вчера в 12:12
Здоровье

Победивший рак врач-онколог вернулся к операционному столу

Как информирует «МИР 24», о собственном страшном диагнозе - рак желудка третьей степени медик узнал весной прошлого года.
Обновлено вчера в 21:54
Политика

Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник

Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник, приблизившийся к нему в Ормузском проливе, сообщил журналистам президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 15:30
Общество

Вулкан Этна на Сицилии усилил активность

Специалисты Национального института геофизики и вулканологии Италии (Ingv) зафиксировали новое усиление активности вулкана Этна на восточном побережье острова Сицилия.
Обновлено в 01:27
Общество

Россиянам показали электронный паспорт РФ

17 июля вице-премьер Максим Акимов показал, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина России.
Обновлено вчера в 06:50
Происшествия

После инцидента с Boeing в Шереметьево госпитализировали двух человек

Обновлено вчера в 23:43
Политика

Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше

Президент РФ Владимир Путин не оказался в числе приглашенных на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, которые пройдут в Польше, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова вице-премьера правительства страны Яцека Сасина.
Обновлено вчера в 11:23
Культура

Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии

Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
Обновлено в 01:26
Происшествия

В Свердловской области в жилом доме произошел взрыв

Как сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области, в поселке Асбестовский города Алапаевск произошел хлопок газовоздушной смеси в 16-квартирном доме.
Обновлено в 01:32
Политика

Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Политика

Зеленский хочет упростить получение украинского гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский дал распоряжение разработать упрощенные механизм поучения гражданства страны для этнических украинцев.
Обновлено вчера в 02:55
Политика

Путин назвал условие полного урегулирования в Донбассе

Путин заверил, что подобная гуманитарная деятельность всегда будет поддерживаться всеми.
Обновлено вчера в 12:28
Армия и оружие

«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне

Обновлено вчера в 16:13
Происшествия

СМИ назвали мотив совершившего поджог студии аниме в Японии

Обновлено в 01:12
Общество

В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать ягоды

Обновлено в 01:00
Здоровье

Минздрав отказался от цели снизить число курильщиков к 2035 году до 5%

Ранее в концепции ведомства по борьбе с курением говорилось о сокращении числа курящих россиян к 2035 году до 5%, а теперь этот показатель составляет 21%.
Обновлено вчера в 10:01
Энергетика

Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe

Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.
Обновлено вчера в 18:10
Политика

В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России

Группа конгрессменов от демократической и республиканской партии внесла в Палату представителей конгресса США законопроект, который предполагает введение санкций против 24 представителей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в ответ на арест 24 украинских моряков, которые были задержаны в ноябре 2018 года во время инцидента в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 21:57
Происшествия

Самолет Utair из Самары в Сургут вынужденно сел в Екатеринбурге

Самолет авиакомпании Utair, следовавший по маршруту из Самары в Сургут, в пятницу утром совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга.
Обновлено вчера в 21:38
Армия и оружие

В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57

Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено вчера в 17:53
Политика

Офис Зеленского предложил одновременно освободить Сенцова и Вышинского

Обновлено вчера в 16:00
Шоу-бизнес

Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева поженились

37-летний режиссер женился в третий раз. Избранницей Резо Гигинеишвили стала 35-летняя бизнесвумен Надежда Оболенцева.
Обновлено вчера в 12:00
Экономика

Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику

Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
Обновлено 17 июля в 09:14
Гаджеты

Sony проектирует гибкий смартфон со встроенными в экран датчиками

Как сообщает ресурс LetsGoDigital, речь идёт о смартфонах с гибким дисплеем, а также об аппаратах, оснащённых экраном во фронтальной и тыльной частях корпуса.
Обновлено вчера в 17:04
Политика

Генерального директора «Рустави 2» уволили

Новый владелец грузинской телекомпании «Рустави 2» Кибар Халваши уволил генерального директора канала Нику Гварамию, сообщает «Говорит Москва».
Обновлено вчера в 10:37
Шоу-бизнес

Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено 17 июля в 21:52
Космос

К 50-летию первой высадки человека на Луну: миссия «Аполлон-11», день второй

Высадка американских астронавтов на Луну в рамках миссии «Аполлон-11» без малого 50 лет назад стала одним из самых ярких событий за всю историю человечества.
Обновлено 17 июля в 05:22
Общество

СМИ узнали о планах ФСБ получить право отменять авиарейсы за границу

Если компания нарушит такой порядок проверок повторно, то ее смогут лишить прав на выполнение международных полетов на месяц, если допустить три нарушения и более — у нее отзовут лицензию не менее чем на год.
Обновлено в 01:22
Политика

Путин не приедет на место взрыва жилого дома в Магнитогорске

Обновлено вчера в 14:03
ещё по теме
Калининская АЭС
Атомная электростанция
Атомная электростанция, расположена на севере Тверской области в 120 км от города Тверь, реальное расстояние по трассе 182 км. Расстояние до Москвы - 360 км, до Санкт-Петербурга - 320 км. Площадка АЭС находится на южном берегу озера Удомля и около одноимённого города . Общая площадь, занимаемая КАЭС, составляет 287,37 га.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное