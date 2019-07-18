Происшествия
Установлены обстоятельства отключения энергоблоков на АЭС под ТверьюИзвестия 04:59
В «Росэнергоатоме» назвали причину отключения трех энергоблоков Калининской АЭС в Тверской области. Как сообщили в компании в четверг, 18 июля, инцидент произошел из-за короткого замыкания на одном из трансформаторов станции.
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Политика
Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку — 2»
Строительство газопровода и позиция Дании "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Обновлено вчера в 18:14
Футбол
Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева
Бывший заключенный Валентин Соколов рассказал об условиях содержания в исправительной колонии №4, куда были этапированы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 03:47
Политика
В МИД Украины обвинили Союз венгров Закарпатья в сепаратизме
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Божок обвинил Союз венгров Закарпатья в сепаратизме из-за иллюстрации в газете Karpatalja.
Обновлено в 05:02
Экономика
«Алроса» в I полугодии увеличила добычу алмазов на 10%
"Алроса" в первом полугодии 2019 года увеличила добычу алмазов на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 17,558 миллиона карат, следует из сообщения компании.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Главу магаданской «Юнармии» уволили за домогательства к школьнице
Главу магаданского отделения «Юнармии» и специалиста по работе с молодежью Павла Подпорина уволили за домогательства к школьнице, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 04:10
Общество
В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта
В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.
Обновлено вчера в 18:12
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты
В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено вчера в 15:38
Политика
СК возбудил уголовное дело в отношении лидера ОУН Николая Коханивского
Как стало известно RT, Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении лидера украинских националистов Николая Коханивского.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Автобус врезался в столб в Зеленограде
"В Зеленограде автобус наехал на столб, в результате, по предварительным данным, пострадали четыре человека", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями
В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
Обновлено вчера в 10:02
Авто
АвтоВАЗ уйдет в плановый отпуск на три недели
АвтоВАЗ и автозавод «Lada Ижевск» уходят в плановый корпоративный отпуск с 22 июля по 11 августа 2019 года, говорится в сообщении, которое поступило в распоряжение РБК.
Обновлено в 05:14
Общество
Департамент имущества Москвы подал иск к Церетели на 55 млн руб
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал 15 июля иск департамента имущества к скульптору Зурабу Церетели о взыскании более 55 млн руб. Об этом свидетельствует карточка дела на сайте суда.
Обновлено в 05:05
Политика
Зеленский: «партнеры Украины» убеждали не звонить Путину
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему советовали не звонить российскому лидеру Владимиру Путину, утверждая, что это в интересах украинского народа.
Обновлено вчера в 13:12
Армия и оружие
США исключили продажу Турции F-35
Покупка Турцией российских ЗРК С-400 несовместима с поставками Анкаре новейших американских самолетов F-35, подтвердила в заявлении пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
Обновлено вчера в 14:56
Политика
Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности
Американский сенатор от Демократической партии Чак Шумер направил в Федеральное бюро расследований (ФБР) и Федеральную торговую комиссию (FTC) письмо, в котором говорится, что приложение Face App, созданное в России, может быть угрозой для национальной безопасности.
Обновлено в 01:45
Наука
Wi-Fi негативно повлиял на пищевое поведение пчел
Третья группа включала в себя пчел, помещенных в клетку Фарадея уже с работающим Wi-Fi-роутером, расположенным на полке под крышкой.
Обновлено 16 июля в 05:24
Происшествия
Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23
Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек.
Обновлено в 04:50
Политика
Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят четыре партии
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что его партия «Слуга народа» одержит победу на предстоящих выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия
Россиянке грозит тюрьма за лекарство от судорог для сына
Женщина заказала за рубежом незарегистрированный в России препарат Директор фонда "Дом с маяком" Лида Мониава 17 июля в своем аккаунте в соцсети Facebook сообщила о задержании москвички Елены Боголюбовой, которая заказала через интернет за рубежом лекарство от судорог для сына по совету врача.
Обновлено вчера в 23:31
Политика
МВД объяснило, кого нужно наказывать за неуважение к власти
Министерство внутренних дел объяснило, когда необходимо составлять протоколы по административным делам за неуважение к власти.
Обновлено в 04:39
Политика
Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донбасса
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с грузовиком в Приморье
Шесть человек погибли в результате ДТП в Шкотовском районе Приморья при столкновении легкового автомобиля с грузовиком.
Обновлено в 01:19
Футбол
«Милан» продлит контракт с Бонавентурой
Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, красно-черные готовы предложить новый контракт 29-летнему полузащитнику.
Обновлено в 02:17
Авто
Названы самые популярные иномарки российской сборки
Обновлено вчера в 11:35
Политика
Около десяти тысяч клиентов Microsoft подверглись угрозе кибератак
Американская компания Microsoft за год уведомила около 10 тысяч клиентов о том, что они подверглись угрозе кибератак, проводившихся якобы при поддержке разных государств, говорится в сообщении корпорации.
Обновлено в 02:41
Здоровье
Врачи рассказали, как вовремя распознать заболевания сердца
Если человек осведомлён о них, то вовремя распознает развитие болезней и избежит серьёзных последствий.
Обновлено вчера в 08:02
Авто
В России запустили серийное производство кроссовера Renault Arkana
В России 18 июля стартовало серийное производство купе-кроссовера Renault Arkana.
Обновлено в 03:53
Армия и оружие
«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17
Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
Обновлено вчера в 05:01
Энергетика
Reuters узнал о плане «Транснефти» по продаже «грязной» нефти
«Транснефть» планирует со следующей недели начать подмешивать нефть с высоким содержанием хлорорганики в чистые потоки, чтобы постепенно очистить систему нефтепроводов, пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
Полиция задержала угрожавшего взорвать Ярославский вокзал мужчину
Полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать Ярославский вокзал в Москве. Об этом рассказал информированный источник.
Обновлено в 03:01