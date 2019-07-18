Происшествия

На Калининской АЭС подключили энергоблок после ЧПГазета.Ru 15:01

Под Тверью подключили четвертый энергоблок на Калининской атомной электростанции после ЧП, сообщает ТАСС. Блок подключен после частичной остановки из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов.
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Четвертый энергоблок Калининской АЭС подключен после сбоя в работе станции

Вести.Ru14:28

Калининская АЭС включила в сеть четвертый энергоблок после сбоя

Интерфакс14:18

«Росэнергоатом» раскрыл последовательность событий на Калининской АЭС

РБК03:49

Минэнерго рассказало подробности происшествия на Калининской АЭС

РИА Новости04:44

Правительство Тверской области: энергоснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме

ТИА03:01

Энергоблок №4 на Калининской АЭС подключён к сети после ЧП

RT на русском14:13

Энергоблок №4 на Калининской АЭС под Тверью подключен к сети после ЧП

ТАСС13:50
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 20:58, Вашингтон
Политика

Премьер Саксонии призывает снять санкции с России

Премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кретшмер считает, что после возвращения России в ПАСЕ, с неё необходимо снять санкции.
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Происшествия

Суд в Петербурге арестовал продюсера Рушана Насибулина

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Авто

АвтоВАЗ снова остановит производство

Как сообщает пресс-служба российской компании ПАО «АвтоВАЗ», конвейеры завода в Тольятти и в Ижевске будут остановлены в период с 22 июля до 11 августа.
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Происшествия

Возросло число пострадавших при задымлении самолета в Шереметьево

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Футбол

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"Бетис", "Леганес", "Эспаньол", "Боруссия" из Менхенгладбаха и "Айнтрахт" заинтересованы в полузащитнике Атеме Бен Арфа.
Обновлено в 18:46
Наука

Нейросеть научили собирать кубик Рубика за 20 ходов

Рекорд человека по прохождению кубика Рубика составляет около 4 секунд, при этом в среднем для полного решения головоломки человеку требуется примерно 50 ходов.
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Обновлено в 12:00
Наука

Азиатских тигровых комаров почти истребили в Китае с помощью радиации

Обновлено в 09:21
Армия и оружие

Индия назвала условие закупки истребителя Су-57

Обновлено в 19:31
Кино

Вышел первый трейлер фильма «Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка»

Появился первый трейлер комедии Кевина Смита «Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка».
Обновлено в 13:56
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Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен

Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».
Обновлено в 11:17
Политика

Новая глава Еврокомиссии призвала сохранять антироссийские санкции

Евросоюз не должен отказываться от санкций в отношении России, заявила в интервью итальянской газете La Repubblica новый председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
Обновлено в 20:28
Политика

Зариф предложил США решение для снятия санкций с Ирана

В мае прошлого года США вышли из иранской ядерной сделки и возобновили действие санкций против Тегерана Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран предлагает подписать протокол, предусматривающий расширенные инспекции объектов своей ядерной программы, в ответ на снятие санкций США, пишет Guardian.
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Наука

Ученые назвали новую причину инфарктов и инсультов

Ученые провели масштабное исследование, проанализировав 36 миллионов показаний артериального давления у 1,3 миллиона пациентов больниц с 2007 по 2016 годы.
Обновлено в 19:08
Экономика

Путин поручил найти жилье малоимущим

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность.
Обновлено в 14:27
Шоу-бизнес

Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия

В Японии при пожаре на студии аниме погибли более 30 человек

Спасатели извлекли тела 33 человек из сгоревшей студии аниме Kyoto Animation в Японии, сообщает телеканал NHK со ссылкой на пожарных.
Обновлено в 10:16
Общество

Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей

В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес

Ее схватили за шею: Олешко оправдал агрессивную Ротару

"Одному зрителю, который на сцене практически схватил ее за шею, чтобы поцеловать, она просто не позволила это сделать", - цитирует издание "7 дней" Олешко, в этот момент находившегося рядом с Ротару.
Обновлено в 09:18
Кино

Вышел финальный русский трейлер «Оно 2»

Первая часть вышла в 2017 году и при бюджете в 35 миллионов собрала в мировом прокате более семисот.
Обновлено в 13:50
Политика

Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше

Президент РФ Владимир Путин не оказался в числе приглашенных на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, которые пройдут в Польше, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова вице-премьера правительства страны Яцека Сасина.
Обновлено в 11:23
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Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции

Обновлено в 07:33
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Рекордный урожай зерна собрали на Кубани

Напомним, крымские аграрии планируют намолотить не менее 1,8 млн т зерна по итогам сезона 2019 года.
Обновлено в 14:56
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Лига Европы. Определился соперник тульского «Арсенала»

Определился соперник тульского "Арсенала" по второму отборочному кругу турнира. Им стал азербайджанский клуб "Нефтчи".
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Полностью голая девушка прыгнула с 45-метрового моста в Португалии

Инцидент произошел на мосту Понти-ди-Дон-Луиш I, который находится в районе Порту. В Сети было опубликовано видео прыжка обнаженной девушки.
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Космос

Работа навигационной системы Galileo возобновлена

Galileo прекратила передавать навигационные сигналы и сигналы точного времени из-за проблем с наземной инфраструктурой 12 июля.
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Зеленский предложил начать обмен пленными с украинских моряков

Зеленский предложил начать обмен с 24 украинских моряков, арестованных после конфликта в Керченском проливе.
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Игги Поп объявил о выходе нового альбома

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Атомная электростанция
Атомная электростанция, расположена на севере Тверской области в 120 км от города Тверь, реальное расстояние по трассе 182 км. Расстояние до Москвы - 360 км, до Санкт-Петербурга - 320 км. Площадка АЭС находится на южном берегу озера Удомля и около одноимённого города . Общая площадь, занимаемая КАЭС, составляет 287,37 га.
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