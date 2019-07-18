Происшествия
На Калининской АЭС подключили энергоблок после ЧПГазета.Ru 15:01
Под Тверью подключили четвертый энергоблок на Калининской атомной электростанции после ЧП, сообщает ТАСС. Блок подключен после частичной остановки из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов.
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Политика
Премьер Саксонии призывает снять санкции с России
Премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кретшмер считает, что после возвращения России в ПАСЕ, с неё необходимо снять санкции.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Суд в Петербурге арестовал продюсера Рушана Насибулина
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу продюсера Рушана Насибулина, подозреваемого в особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 11:42
Авто
АвтоВАЗ снова остановит производство
Как сообщает пресс-служба российской компании ПАО «АвтоВАЗ», конвейеры завода в Тольятти и в Ижевске будут остановлены в период с 22 июля до 11 августа.
Обновлено в 04:48
Футбол
Резиуан Мирзов перешел в «Спартак»
Мирзов перешел в «Ростов» в 2017-м году.
Обновлено в 11:55
Футбол
Пять клубов претендуют на Бен Арфа
"Бетис", "Леганес", "Эспаньол", "Боруссия" из Менхенгладбаха и "Айнтрахт" заинтересованы в полузащитнике Атеме Бен Арфа.
Обновлено в 18:46
Наука
Нейросеть научили собирать кубик Рубика за 20 ходов
Рекорд человека по прохождению кубика Рубика составляет около 4 секунд, при этом в среднем для полного решения головоломки человеку требуется примерно 50 ходов.
Обновлено вчера в 09:26
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева поженились
37-летний режиссер женился в третий раз. Избранницей Резо Гигинеишвили стала 35-летняя бизнесвумен Надежда Оболенцева.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие
Индия назвала условие закупки истребителя Су-57
Обновлено в 19:31
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка»
Появился первый трейлер комедии Кевина Смита «Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка».
Обновлено в 13:56
Политика
Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен
Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».
Обновлено в 11:17
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала сохранять антироссийские санкции
Евросоюз не должен отказываться от санкций в отношении России, заявила в интервью итальянской газете La Repubblica новый председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
Обновлено в 20:28
Политика
Зариф предложил США решение для снятия санкций с Ирана
В мае прошлого года США вышли из иранской ядерной сделки и возобновили действие санкций против Тегерана Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран предлагает подписать протокол, предусматривающий расширенные инспекции объектов своей ядерной программы, в ответ на снятие санкций США, пишет Guardian.
Обновлено в 20:35
Культура
Инна Чурикова госпитализирована после падения со сцены
Чуриковой стало плохо прямо во время спектакля «Старя дева» в театре «Русская песня».
Обновлено в 16:41
Наука
Ученые назвали новую причину инфарктов и инсультов
Ученые провели масштабное исследование, проанализировав 36 миллионов показаний артериального давления у 1,3 миллиона пациентов больниц с 2007 по 2016 годы.
Обновлено в 19:08
Экономика
Путин поручил найти жилье малоимущим
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность.
Обновлено в 14:27
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия
В Японии при пожаре на студии аниме погибли более 30 человек
Спасатели извлекли тела 33 человек из сгоревшей студии аниме Kyoto Animation в Японии, сообщает телеканал NHK со ссылкой на пожарных.
Обновлено в 10:16
Общество
Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей
В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес
Ее схватили за шею: Олешко оправдал агрессивную Ротару
"Одному зрителю, который на сцене практически схватил ее за шею, чтобы поцеловать, она просто не позволила это сделать", - цитирует издание "7 дней" Олешко, в этот момент находившегося рядом с Ротару.
Обновлено в 09:18
Кино
Вышел финальный русский трейлер «Оно 2»
Первая часть вышла в 2017 году и при бюджете в 35 миллионов собрала в мировом прокате более семисот.
Обновлено в 13:50
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше
Президент РФ Владимир Путин не оказался в числе приглашенных на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, которые пройдут в Польше, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова вице-премьера правительства страны Яцека Сасина.
Обновлено в 11:23
Политика
Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции
Обновлено в 07:33
Общество
Рекордный урожай зерна собрали на Кубани
Напомним, крымские аграрии планируют намолотить не менее 1,8 млн т зерна по итогам сезона 2019 года.
Обновлено в 14:56
Футбол
Лига Европы. Определился соперник тульского «Арсенала»
Определился соперник тульского "Арсенала" по второму отборочному кругу турнира. Им стал азербайджанский клуб "Нефтчи".
Обновлено в 16:50
Происшествия
Полностью голая девушка прыгнула с 45-метрового моста в Португалии
Инцидент произошел на мосту Понти-ди-Дон-Луиш I, который находится в районе Порту. В Сети было опубликовано видео прыжка обнаженной девушки.
Обновлено в 19:51
Космос
Работа навигационной системы Galileo возобновлена
Galileo прекратила передавать навигационные сигналы и сигналы точного времени из-за проблем с наземной инфраструктурой 12 июля.
Обновлено в 04:47
Политика
Зеленский предложил начать обмен пленными с украинских моряков
Зеленский предложил начать обмен с 24 украинских моряков, арестованных после конфликта в Керченском проливе.
Обновлено в 00:42
Музыка
Игги Поп объявил о выходе нового альбома
Игги Поп анонсировал дату выхода нового альбома Free и опубликовал небольшой его фрагмент, сообщает France Info.
Обновлено в 16:37