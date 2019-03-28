Экономика

На КЭФ запустили первую очередь Богучанского алюминиевого заводаТВ-Енисей 10:30

Нажатие красной кнопки, и новый аллюминиевый завод теперь уже официально начал работу. Сейчас предприятие функционирует в половину своей мощности и может производить почти триста тысяч тонн металла в год. Когда строительство будет полностью завершено, этот показатель вырастет в два раза.
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Первая серия Богучанского алюминиевого завода запущена в рамках Красноярского форума

ТАСС05:53

«Русал» запустил первую серию Богучанского алюминиевого завода

Известия05:30

UC Rusal и «Русгидро» запустили на полную мощность первую очередь Богучанского алюминиевого завода

Ведомости02:15

Козак запустил первую очередь Богучанского алюминиевого завода

РБК02:28

Вторую очередь Богучанского алюминиевого завода запустили в рамках КЭФ

РИА Новости02:11

Запущена 1-я серия Богучанского алюминиевого завода

ЭнергоНьюс02:29

РУСАЛ запустил первую серию БоАЗа в рамках КЭФа

Rambler News Service02:42
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