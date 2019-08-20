Наука
На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов времен Второй мировой войныРБК 02:45
Участники экспедиции «Восточный бастион — Курильская гряда» в ходе раскопок обнаружили на острове Итуруп сеть подземных ходов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа. Исследователи предполагают, что подземелье вырыли во времена Второй мировой войны.
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с чего всё началось
Участники экспедиции "Восточный бастион — Курильская гряда" обнаружили на острове Итуруп сеть подземных ходов, сооруженных, как предполагается, во время Второй мировой войны. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа.РИА Новостивчера в 21:33
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