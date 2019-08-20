Наука
На Итурупе обнаружили сеть подземных ходовРИА Новости вчера в 21:33
Ранее сообщалось, что в экспедиции принимают участие около 100 человек - ученые, военнослужащие, юнармейцы. В рамках долгосрочной экспедиции они проведут исследования на островах Итуруп и Уруп.
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с чего всё началось
Участники экспедиции "Восточный бастион – Курильская гряда" обнаружили на Итурупе сеть подземных ходов, предположительно сооруженных во время Второй мировой войны, сообщает пресс-служба Восточного военного округа во вторник.РИА Новостивчера в 21:33
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