Наука

На Итурупе обнаружили сеть подземных ходовРИА Новости вчера в 21:33

Ранее сообщалось, что в экспедиции принимают участие около 100 человек - ученые, военнослужащие, юнармейцы. В рамках долгосрочной экспедиции они проведут исследования на островах Итуруп и Уруп.
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с чего всё началось

На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов

Участники экспедиции "Восточный бастион – Курильская гряда" обнаружили на Итурупе сеть подземных ходов, предположительно сооруженных во время Второй мировой войны, сообщает пресс-служба Восточного военного округа во вторник.
РИА Новостивчера в 21:33

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На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов

РИА Новостивчера в 21:33

На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов времен Второй мировой войны

РБК02:45

На Курилах нашли сеть тайных подземных ходов

URA.Ru00:58

На курильском острове нашли сеть подземных ходов

Lenta.ru00:15

Сеть подземных ходов времен Второй мировой обнаружили на Итурупе

ТК Звездавчера в 23:26

Исследователи обнаружили сеть подземных ходов на Курильских островах

Газета.Ru01:43

На Итурупе нашли сеть подземных ходов времен Второй мировой войны

ТАССвчера в 21:50
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