Наука

На Итурупе нашли сеть подземных ходов времен Второй мировой войныТАСС вчера в 21:50

Участники экспедиции "Восточный бастион - Курильская гряда" нашли на острове Итуруп сеть подземных ходов, которые были прорыты, предположительно, в годы Второй мировой войны. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе Восточного военного округа.
Читать в источнике
Комментировать9
с чего всё началось

На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов

Участники экспедиции "Восточный бастион — Курильская гряда" обнаружили на острове Итуруп сеть подземных ходов, сооруженных, как предполагается, во время Второй мировой войны. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа.
РИА Новостивчера в 21:33

Подробнее о событии

На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов

РИА Новостивчера в 21:33

На Итурупе нашли сеть подземных ходов времен Второй мировой войны

ТАССвчера в 21:50

На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов времен Второй мировой войны

РБК02:45

На курильском острове нашли сеть подземных ходов

Lenta.ru00:15

Сеть подземных ходов времен Второй мировой обнаружили на Итурупе

ТК Звездавчера в 23:26

На Курилах нашли сеть тайных подземных ходов

URA.Ru00:58

На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов времен Второй мировой войны

Газета.Ru05:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 06:23, Ашберн
Культура

Режиссер Марк Захаров госпитализирован в реанимацию

Обновлено в 03:08
Общество

В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году

Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты контрольных измерительных материалов для ЕГЭ 2020 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
Обновлено в 04:13
Армия и оружие

Рябков прокомментировал ситуацию с мониторинговыми станциями в России

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что передача данных с российских станций, входящих в международную систему мониторинга ядерных испытаний, является добровольной.
Обновлено в 05:26
Происшествия

В Тамбовской области легкоатлетка умерла во время пробежки

В Тамбовской области умерла 25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова.
Обновлено в 04:53
Происшествия

Похитившие моряков в Камеруне пираты до сих пор не вышли на связь

Пираты, захватившие в плен моряков грузового судна Marmalaita у берегов Камеруна, до сих пор не вышли на связь.
Обновлено вчера в 07:54
Политика

Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным

На кадрах видеозаписи можно заметить, что Макрон взял жену прямо за травмированную руку, чем причинил ей боль.
Обновлено в 00:08
Экономика

Марий Эл вошла в рейтинг регионов с самым доступным бензином в России

На первом месте оказался Ямало-Ненецкий автономный округ Марий Эл оказалась на 65 месте в рейтинге регионов России по доступности бензина.
Обновлено вчера в 02:30
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева рассказала, как за год похудела на 60 килограммов

Подписчики удивились, как при такой «диете» на сладостях Бочкаревой удалось похудеть на 60 кг.
Обновлено в 03:20
Происшествия

На Кубани два украинских моряка умерли от отравления метиловым спиртом

Два гражданина Украины, работавшие моряками на судне "Магус" под флагом Панамы, во вторник умерли от отравления метиловым спиртом в районе порта Тамани, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Росморречфлота.
Обновлено в 03:53
Происшествия

Медведев уволил арестованного замглавы ПФР Иванова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова «в связи с утратой доверия».
Обновлено в 04:45
Происшествия

В Удмуртии избежавший смертной казни мужчина изнасиловал ребенка

В Удмуртии мужчина, приговоренный к смертной казни за тяжкие преступления, но позже помилованный, изнасиловал маленькую девочку.
Обновлено в 05:57
Происшествия

Летевший из Москвы в Париж самолет подал сигнал ЧП

Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, подал сигнал о чрезвычайном происшествии на борту.
Обновлено в 05:59
Происшествия

Братьям Магомедовым ужесточили обвинение

Следствие предъявило обвинение совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову в окончательной редакции: им добавили еще два эпизода мошенничества и увеличили сумму причиненного ущерба до 11 млрд руб. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:34
Экономика

Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса

Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Футбол

ЦСКА может арендовать защитника «Севильи» Серджи Гомеса

27-летним футболистом заинтересовался ЦСКА. Сообщается, что армейцы намерены арендовать игрока с правом выкупа.
Обновлено в 04:29
Происшествия

В Югре ищут детей, которые уехали на лодке на рыбалку и не вернулись

Обновлено в 01:57
Политика

Украина намерена начать поставки газа из Румынии

"Ожидается, что уже 1 января 2020 будет создана постоянная мощность для импорта газа из Румынии объемом 1,5 миллиарда кубометров газа в год, независимо от объемов транзита российского газа по территории Украины", - говорится в сообщении "Укртрансгаза".
Обновлено в 02:03
Армия и оружие

Армия Сирии перерезала пути снабжения террористов в Хаме

Обновлено в 00:31
Происшествия

Силовики начали проверку по заявлению жителя Геленджика о пытках

Обновлено в 04:58
Экономика

Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях

Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Экономика

Медведев утвердил выделение 3 млрд руб. на льготный лизинг автомобилей

Interfax-Russia.ru - Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил выделение 3 млрд руб. дополнительных субсидий на льготный лизинг и приобретение автомобилей, следует из текста официального распоряжения.
Обновлено в 05:11
Политика

Президент Финляндии захотел обсудить с Путиным протесты в Москве

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что может обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным массовые протесты в Москве.
Обновлено в 05:55
Происшествия

Пропавшую 5-летнюю девочку Зарину Авгонову ищут в лесу второй день

5-летняя Зарина Авгонова пропала днем 18 августа в поселке Степановка Вознесенского района.
Обновлено вчера в 04:20
Армия и оружие

Эксперты заявили о потере США военного превосходства в Тихом океане

Обновлено вчера в 19:05
Шоу-бизнес

Ольга Остроумова закрыла Валентина Гафта от друзей

Обновлено вчера в 22:06
Шоу-бизнес

Джигарханяна выписали из больницы

Народного артиста СССР Армена Джигарханяна выписали из больницы. На прошлой неделе он был госпитализирован для проведения обследования.
Обновлено в 05:05
Политика

Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая

Обновлено вчера в 05:30
Политика

Третий раунд дебатов кандидатов в губернаторы начался в Петербурге

Во вторник, 20 августа, в 09:00 по местному времени начался третий раунд дебатов кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга.
Обновлено в 02:46
Футбол

Рэшфорд о Погба: «Не забить пенальти может каждый»

Поль хотел исполнить этот 11-метровый, вот и всё. А не забить с пенальти может каждый.
Обновлено вчера в 21:40
Экономика

Годовая прибыль BHP выросла более чем в 2 раза

Скорректированная прибыль BHP выросла на 2%, до $9,12 млрд, оказавшись хуже прогнозов рынка ($9,78 млрд).
Обновлено в 04:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Итуруп
Остров
Остров южной группы Большой гряды Курильских островов, самый крупный остров архипелага. Согласно административно-территориальному устройству России входит в состав Курильского городского округа Сахалинской области. Принадлежность острова оспаривает Япония, которая рассматривает его территорию как часть субпрефектуры Нэмуро префектуры Хоккайдо. По самой распространённой версии название острова Итуруп восходит к слову «этороп», что в переводе с айнского языка означает «медуза».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное