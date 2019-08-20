Наука
На Итурупе нашли сеть подземных ходов времен Второй мировой войныТАСС вчера в 21:50
Участники экспедиции "Восточный бастион - Курильская гряда" нашли на острове Итуруп сеть подземных ходов, которые были прорыты, предположительно, в годы Второй мировой войны. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе Восточного военного округа.
Читать в источнике
Оценить58
с чего всё началось
Участники экспедиции "Восточный бастион — Курильская гряда" обнаружили на острове Итуруп сеть подземных ходов, сооруженных, как предполагается, во время Второй мировой войны. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа.РИА Новостивчера в 21:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 06:23, Ашберн
Культура
Режиссер Марк Захаров госпитализирован в реанимацию
Обновлено в 03:08
Общество
В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году
Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты контрольных измерительных материалов для ЕГЭ 2020 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
Обновлено в 04:13
Армия и оружие
Рябков прокомментировал ситуацию с мониторинговыми станциями в России
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что передача данных с российских станций, входящих в международную систему мониторинга ядерных испытаний, является добровольной.
Обновлено в 05:26
Происшествия
В Тамбовской области легкоатлетка умерла во время пробежки
В Тамбовской области умерла 25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Похитившие моряков в Камеруне пираты до сих пор не вышли на связь
Пираты, захватившие в плен моряков грузового судна Marmalaita у берегов Камеруна, до сих пор не вышли на связь.
Обновлено вчера в 07:54
Политика
Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным
На кадрах видеозаписи можно заметить, что Макрон взял жену прямо за травмированную руку, чем причинил ей боль.
Обновлено в 00:08
Экономика
Марий Эл вошла в рейтинг регионов с самым доступным бензином в России
На первом месте оказался Ямало-Ненецкий автономный округ Марий Эл оказалась на 65 месте в рейтинге регионов России по доступности бензина.
Обновлено вчера в 02:30
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева рассказала, как за год похудела на 60 килограммов
Подписчики удивились, как при такой «диете» на сладостях Бочкаревой удалось похудеть на 60 кг.
Обновлено в 03:20
Происшествия
На Кубани два украинских моряка умерли от отравления метиловым спиртом
Два гражданина Украины, работавшие моряками на судне "Магус" под флагом Панамы, во вторник умерли от отравления метиловым спиртом в районе порта Тамани, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Росморречфлота.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Медведев уволил арестованного замглавы ПФР Иванова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова «в связи с утратой доверия».
Обновлено в 04:45
Происшествия
В Удмуртии избежавший смертной казни мужчина изнасиловал ребенка
В Удмуртии мужчина, приговоренный к смертной казни за тяжкие преступления, но позже помилованный, изнасиловал маленькую девочку.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Летевший из Москвы в Париж самолет подал сигнал ЧП
Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, подал сигнал о чрезвычайном происшествии на борту.
Обновлено в 05:59
Происшествия
Братьям Магомедовым ужесточили обвинение
Следствие предъявило обвинение совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову в окончательной редакции: им добавили еще два эпизода мошенничества и увеличили сумму причиненного ущерба до 11 млрд руб. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:34
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Футбол
ЦСКА может арендовать защитника «Севильи» Серджи Гомеса
27-летним футболистом заинтересовался ЦСКА. Сообщается, что армейцы намерены арендовать игрока с правом выкупа.
Обновлено в 04:29
Политика
Украина намерена начать поставки газа из Румынии
"Ожидается, что уже 1 января 2020 будет создана постоянная мощность для импорта газа из Румынии объемом 1,5 миллиарда кубометров газа в год, независимо от объемов транзита российского газа по территории Украины", - говорится в сообщении "Укртрансгаза".
Обновлено в 02:03
Экономика
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Экономика
Медведев утвердил выделение 3 млрд руб. на льготный лизинг автомобилей
Interfax-Russia.ru - Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил выделение 3 млрд руб. дополнительных субсидий на льготный лизинг и приобретение автомобилей, следует из текста официального распоряжения.
Обновлено в 05:11
Политика
Президент Финляндии захотел обсудить с Путиным протесты в Москве
Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что может обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным массовые протесты в Москве.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Пропавшую 5-летнюю девочку Зарину Авгонову ищут в лесу второй день
5-летняя Зарина Авгонова пропала днем 18 августа в поселке Степановка Вознесенского района.
Обновлено вчера в 04:20
Армия и оружие
Эксперты заявили о потере США военного превосходства в Тихом океане
Обновлено вчера в 19:05
Шоу-бизнес
Ольга Остроумова закрыла Валентина Гафта от друзей
Обновлено вчера в 22:06
Шоу-бизнес
Джигарханяна выписали из больницы
Народного артиста СССР Армена Джигарханяна выписали из больницы. На прошлой неделе он был госпитализирован для проведения обследования.
Обновлено в 05:05
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая
Обновлено вчера в 05:30
Политика
Третий раунд дебатов кандидатов в губернаторы начался в Петербурге
Во вторник, 20 августа, в 09:00 по местному времени начался третий раунд дебатов кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга.
Обновлено в 02:46
Футбол
Рэшфорд о Погба: «Не забить пенальти может каждый»
Поль хотел исполнить этот 11-метровый, вот и всё. А не забить с пенальти может каждый.
Обновлено вчера в 21:40
Экономика
Годовая прибыль BHP выросла более чем в 2 раза
Скорректированная прибыль BHP выросла на 2%, до $9,12 млрд, оказавшись хуже прогнозов рынка ($9,78 млрд).
Обновлено в 04:23