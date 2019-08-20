Участники экспедиции "Восточный бастион — Курильская гряда" обнаружили на острове Итуруп сеть подземных ходов, сооруженных, как предполагается, во время Второй мировой войны. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

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Участники экспедиции "Восточный бастион - Курильская гряда" нашли на острове Итуруп сеть подземных ходов, которые были прорыты, предположительно, в годы Второй мировой войны. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе Восточного военного округа.

На Итурупе нашли сеть подземных ходов времен Второй мировой войны

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