Происшествия
Число жертв цунами в Индонезии выросло до 168 человек
Число жертв цунами в Индонезии выросло до 168 человекРИА Новостивчера в 01:54
Число жертв цунами, обрушившегося на побережье Зондского пролива на западе Индонезии, достигло 168 человек. Об этом сообщает Франс Пресс со ссылкой на представителя Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо.
РИА Новостивчера в 01:54
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Происшествия
В Соликамске опознали тела всех погибших при пожаре в шахте
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Происшествия
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Происшествия
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Следственные органы побеседовали с российскими космонавтами, находившимися во время обнаружения отверстия в корабле "Союз МС-09", но допрос еще не проводился, сообщил журналистам в понедельник российский космонавт Олег Артемьев.
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Происшествия
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Происшествия
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Происшествия
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Происшествия
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В Хабаровском крае упал гигантский метеорит. Небесное тело приземлилось в Верхнебуреинском районе.
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Происшествия
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Обновлено в 04:46
Происшествия
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Неизвестные в масках разбили стекло в доме 81-летней пенсионерки, проникли внутрь и начали требовать деньги.
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Пассажирский поезд пять часов простоял в поле на западе Украины
Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Рахов–Киев, на протяжении пяти часов простоял в поле в Тернопольской области, сообщает Громадское ТВ.
Обновлено в 03:28
Происшествия
На северо-западе Москвы произошла стрельба
Дорожный конфликт на улице Свободы в Москве закончился стрельбой, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
На водохранилище под Ростовом ребенок утонул, провалившись под лед
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Происшествия
В Москве задержали блогера Амирана Сардарова
Автора YouTube-канала "Дневник хача" Амирана Сардарова задержали в центре Москвы во время раздачи новогодних подарков подписчикам.
Обновлено вчера в 15:53