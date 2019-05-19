Кино

Вышла последняя серия «Игры престолов»Lenta.ru 01:16

6. Сериал все равно побил рекорд по просмотрам Несмотря на шквал критики, «Игра престолов» один за другим бьет рекорды: пятая серия восьмого сезона стала самой просматриваемой в истории сериалов.
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HBO завершил показ сериала «Игра престолов»

Комсомольская правда01:54

На HBO завершилась «Игра престолов»

Газета.Ruвчера в 22:23

Вышла последняя серия «Игры престолов»

Телеканал 360°01:25

Вышла последняя серия «Игры престолов»

Lenta.ru01:16

Вышла финальная серия последнего по счёту восьмого сезона «Игры престолов»

Эхо Москвы00:07

Вышла последняя серия «Игры престолов». Что важно знать

РБК00:54

Сколько стоит «Игра престолов»

Ведомостивчера в 17:35
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Происшествия

В магнитогорской больнице умер журналист, избитый водителем на дороге

Журналист газеты города Магнитогорск Челябинской области, избитый в ходе конфликта в конце марта водителем и до настоящего времени находившийся в больнице, скончался ночью в понедельник, сообщают его коллеги.
Обновлено в 01:30
Политика

Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая

В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
Обновлено вчера в 22:11
Политика

Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко

Экс-глава протокола президента Украины Юрий Ладный заявил в эфире "Вестям Украина", что многие украинские дипломаты якобы стыдились внешнего вида действующего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 04:53
Общество

В Екатеринбурге начали сбор предложений по местам строительства храма

Администрация Екатеринбурга объявила сегодня сбор предложений по возможным площадкам для строительства храма святой Екатерины.
Обновлено в 02:24
Происшествия

Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после неполадки

Пассажиры самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, вернувшегося по техническим причинам в аэропорт Ульяновска, вылетели в Москву утром в воскресенье на Airbus A320.
Обновлено вчера в 04:26
Политика

В Госдуме допустили выдачу российских паспортов жителям Приднестровья

Указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 апреля.
Обновлено в 00:51
Политика

В Ереване протестующие по призыву Пашиняна заблокировали здания судов

После призыва премьер-министра Армении Никола Пашиняна группы протестующих начали блокировать входы в здания судов в Ереване.
Обновлено в 02:13
Происшествия

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено вчера в 18:13
Экономика

Мэрия Магадана просит финансовой помощи из бюджета Колымы

На заседании профильной комиссии гордумы было озвучено, что муниципальный долг Магадана на 1 января 2019 года составил 1,9 млрд рублей, а задолженность перед поставщиками и подрядчиками — 895 млн. рублей.
Обновлено в 00:20
Космос

Станция New Horizons сблизилась с астероидом Ультима Туле

Обновлено 17 мая в 05:11
Происшествия

Изъятые у полковников ФСБ 12 миллиардов рублей показали на видео

Видео обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина, в ходе которого были обнаружены и изъяты 12 миллиардов рублей, опубликовал Telegram-канал «112».
Обновлено вчера в 08:38
Авто

Bugatti хочет выпустить электрокар

Компания активно экспериментирует с модельным рядом, но все выпущенные в последние время автомобили новинками в прямом смысле слова не являются.
Обновлено в 01:44
Политика

Порошенко о самом обидном: «Не удалось установить мир»

19 мая действующий президент Украины Пётр Порошенко на странице в соцсети Twitter сообщил, что политик Владимир Зеленский, победивший во втором туре президентских выборов на Украине, уже 20 мая официально возглавит страну.
Обновлено вчера в 12:36
Политика

20 мая состоится инаугурация Владимира Зеленского

Обновлено в 01:15
Общество

В Башкирии ожидаются заморозки до минус 5 градусов

В ночь на 20 мая ожидается понижение температуры воздуха от 0 до +5°. Но при прояснениях температура может опуститься даже до -5°. Днем будет теплее, но ненамного: от +7 до +12°. Температурный минимум будет сопровождаться кратковременными дождями.
Обновлено вчера в 15:17
Музыка

Лазарев занял третье место на «Евровидении-2019»

Обновлено 18 мая в 19:03
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов

В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы.
Обновлено в 00:25
Гаджеты

В Google объяснили, что ждет Android на смартфонах Huawei

По данным собеседников Reuters, на гаджетах Huawei перестанет обновляться Android, а у следующих поколений смартфонов компании вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и так далее.
Обновлено в 01:47
Экономика

Счетная палата раскритиковала медленное освоение денег на нацпроекты

"Прошло практически три месяца, и тем не менее мы видим достаточно низкий уровень контрактации и низкий уровень кассового исполнения национальных проектов: тех объемов бюджетов, денег бюджетного финансирования, которые предусмотрены как на федеральном уровне, так и в субъектах РФ", — говорил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в марте.
Обновлено вчера в 17:00
Транспорт

В Подмосковье привели в порядок около 100 дорог до СНТ

Обновлено в 00:39
Музыка

Зрители 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»

Самой высокой оценки в 12 баллов Лазарев удостоился только от жюри Азербайджана.
Обновлено вчера в 16:17
Политика

Моряки задержанного Египтом судна Sea Shark просят о помощи

Экипаж задержанного властями Египта судна Sea Shark написал письмо в Международную федерацию транспортных рабочих.
Обновлено вчера в 13:07
Кино

Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»

Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в мировой кинематограф, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 17:14
Общество

В Екатеринбурге вандалы разрисовали памятник Ленину оскорблениями власти

В Екатеринбурге неизвестные расписали трибуну у памятника Ленину оскорбительными заявлениями.
Обновлено в 01:06
Армия и оружие

Израиль подставил гражданские самолёты под удары сирийских систем ПВО

Израильские истребители, выполняя полёты в непосредственной близости от границы Сирии, в очередной раз поставили под удар гражданские самолёты.
Обновлено вчера в 21:18
Происшествия

В Таджикистане осуждённые за участие в ИГ устроили бунт в колонии

Обновлено в 00:32
Общество

Оборона Шиеса: более 2 тысяч человек собрал митинг в Архангельске

Сегодня в Архангельске состоялся митинг-концерт против строительства мусорного полигона на станции Шиес, который собрал более 2 тысяч человек, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 12:45
Музыка

Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу Лоуренса

Европейский вещательный союз опроверг пересмотр результатов конкурса «Евровидение».
Обновлено вчера в 14:14
Хоккей

Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира

Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира В воскресенье в Братиславе сборная России обыграла Швейцарию со счетом 3:0 на групповом этапе чемпионата мира по хоккею, одержав тем самым шестую победу подряд.
Обновлено вчера в 18:23
Экономика

Греф рассказал, кто в Сбербанке защищает деньги россиян от воровства

Глава крупнейшей кредитной организации РФ Сбербанка Герман Греф заявил, что хранящиеся в Сбербанке денежные средства граждан России защищают молодые люди – выпускники факультетов кибербезопасности ведущих российских технических вузов, иногда даже еще являясь студентами, а уязвимости в новых продуктах ищут белые хакеры.
Обновлено вчера в 10:57
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К концу подходит время благоденствия, и лето, длившееся почти десятилетие, угасает. Вокруг средоточия власти Семи королевств, Железного трона, зреет заговор, и в это непростое время король решает искать поддержки у друга юности Эддарда Старка. В мире, где все — от короля до наемника — рвутся к власти, плетут интриги и готовы вонзить нож в спину, есть место и благородству, состраданию и любви. Между тем, никто не замечает пробуждение тьмы из легенд далеко на Севере — и лишь Стена защищает живых к югу от нее.
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