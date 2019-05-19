Кино
Вышла последняя серия «Игры престолов»Lenta.ru 01:16
6. Сериал все равно побил рекорд по просмотрам Несмотря на шквал критики, «Игра престолов» один за другим бьет рекорды: пятая серия восьмого сезона стала самой просматриваемой в истории сериалов.
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Происшествия
В магнитогорской больнице умер журналист, избитый водителем на дороге
Журналист газеты города Магнитогорск Челябинской области, избитый в ходе конфликта в конце марта водителем и до настоящего времени находившийся в больнице, скончался ночью в понедельник, сообщают его коллеги.
Обновлено в 01:30
Политика
Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая
В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
Обновлено вчера в 22:11
Политика
Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко
Экс-глава протокола президента Украины Юрий Ладный заявил в эфире "Вестям Украина", что многие украинские дипломаты якобы стыдились внешнего вида действующего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 04:53
Общество
В Екатеринбурге начали сбор предложений по местам строительства храма
Администрация Екатеринбурга объявила сегодня сбор предложений по возможным площадкам для строительства храма святой Екатерины.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после неполадки
Пассажиры самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, вернувшегося по техническим причинам в аэропорт Ульяновска, вылетели в Москву утром в воскресенье на Airbus A320.
Обновлено вчера в 04:26
Политика
В Госдуме допустили выдачу российских паспортов жителям Приднестровья
Указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 апреля.
Обновлено в 00:51
Политика
В Ереване протестующие по призыву Пашиняна заблокировали здания судов
После призыва премьер-министра Армении Никола Пашиняна группы протестующих начали блокировать входы в здания судов в Ереване.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено вчера в 18:13
Экономика
Мэрия Магадана просит финансовой помощи из бюджета Колымы
На заседании профильной комиссии гордумы было озвучено, что муниципальный долг Магадана на 1 января 2019 года составил 1,9 млрд рублей, а задолженность перед поставщиками и подрядчиками — 895 млн. рублей.
Обновлено в 00:20
Космос
Станция New Horizons сблизилась с астероидом Ультима Туле
Обновлено 17 мая в 05:11
Происшествия
Изъятые у полковников ФСБ 12 миллиардов рублей показали на видео
Видео обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина, в ходе которого были обнаружены и изъяты 12 миллиардов рублей, опубликовал Telegram-канал «112».
Обновлено вчера в 08:38
Авто
Bugatti хочет выпустить электрокар
Компания активно экспериментирует с модельным рядом, но все выпущенные в последние время автомобили новинками в прямом смысле слова не являются.
Обновлено в 01:44
Политика
Порошенко о самом обидном: «Не удалось установить мир»
19 мая действующий президент Украины Пётр Порошенко на странице в соцсети Twitter сообщил, что политик Владимир Зеленский, победивший во втором туре президентских выборов на Украине, уже 20 мая официально возглавит страну.
Обновлено вчера в 12:36
Политика
20 мая состоится инаугурация Владимира Зеленского
Обновлено в 01:15
Общество
В Башкирии ожидаются заморозки до минус 5 градусов
В ночь на 20 мая ожидается понижение температуры воздуха от 0 до +5°. Но при прояснениях температура может опуститься даже до -5°. Днем будет теплее, но ненамного: от +7 до +12°. Температурный минимум будет сопровождаться кратковременными дождями.
Обновлено вчера в 15:17
Музыка
Лазарев занял третье место на «Евровидении-2019»
Обновлено 18 мая в 19:03
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов
В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы.
Обновлено в 00:25
Гаджеты
В Google объяснили, что ждет Android на смартфонах Huawei
По данным собеседников Reuters, на гаджетах Huawei перестанет обновляться Android, а у следующих поколений смартфонов компании вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и так далее.
Обновлено в 01:47
Экономика
Счетная палата раскритиковала медленное освоение денег на нацпроекты
"Прошло практически три месяца, и тем не менее мы видим достаточно низкий уровень контрактации и низкий уровень кассового исполнения национальных проектов: тех объемов бюджетов, денег бюджетного финансирования, которые предусмотрены как на федеральном уровне, так и в субъектах РФ", — говорил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в марте.
Обновлено вчера в 17:00
Транспорт
В Подмосковье привели в порядок около 100 дорог до СНТ
Обновлено в 00:39
Музыка
Зрители 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»
Самой высокой оценки в 12 баллов Лазарев удостоился только от жюри Азербайджана.
Обновлено вчера в 16:17
Политика
Моряки задержанного Египтом судна Sea Shark просят о помощи
Экипаж задержанного властями Египта судна Sea Shark написал письмо в Международную федерацию транспортных рабочих.
Обновлено вчера в 13:07
Кино
Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»
Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в мировой кинематограф, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 17:14
Общество
В Екатеринбурге вандалы разрисовали памятник Ленину оскорблениями власти
В Екатеринбурге неизвестные расписали трибуну у памятника Ленину оскорбительными заявлениями.
Обновлено в 01:06
Армия и оружие
Израиль подставил гражданские самолёты под удары сирийских систем ПВО
Израильские истребители, выполняя полёты в непосредственной близости от границы Сирии, в очередной раз поставили под удар гражданские самолёты.
Обновлено вчера в 21:18
Общество
Оборона Шиеса: более 2 тысяч человек собрал митинг в Архангельске
Сегодня в Архангельске состоялся митинг-концерт против строительства мусорного полигона на станции Шиес, который собрал более 2 тысяч человек, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 12:45
Музыка
Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу Лоуренса
Европейский вещательный союз опроверг пересмотр результатов конкурса «Евровидение».
Обновлено вчера в 14:14
Хоккей
Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира
Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира В воскресенье в Братиславе сборная России обыграла Швейцарию со счетом 3:0 на групповом этапе чемпионата мира по хоккею, одержав тем самым шестую победу подряд.
Обновлено вчера в 18:23
Экономика
Греф рассказал, кто в Сбербанке защищает деньги россиян от воровства
Глава крупнейшей кредитной организации РФ Сбербанка Герман Греф заявил, что хранящиеся в Сбербанке денежные средства граждан России защищают молодые люди – выпускники факультетов кибербезопасности ведущих российских технических вузов, иногда даже еще являясь студентами, а уязвимости в новых продуктах ищут белые хакеры.
Обновлено вчера в 10:57