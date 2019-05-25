Автоспорт
На Гран-при Монако состоится квалификацияНева Спорт вчера в 21:02
В Монте-Карло продолжается очередной этап серии Гран-при Формулы-1. Сегодня, 25 мая, состоится третья свободная практика и квалификация.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 19:51, Ашберн
Экономика
Эксперты объяснили, почему центробанки начинают скупать золото
Россия за прошлой год купила 274 тонны золота.
Обновлено в 15:22
Политика
В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков
В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста
Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено вчера в 03:46
Армия и оружие
НАТО вводит новую военную концепцию из-за «российской ядерной угрозы»
НАТО приняло новую военную стратегию из-за якобы "ядерной угрозы" со стороны России – заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 04:40
Общество
Тариф на тепло в Челнах вырастет почти вдвое
Актуализация схемы теплоснабжения Челнов проводится ежегодно - этого требует федеральное законодательство, рассказал на прошедших публичных слушаниях соответствующего проекта первый заместитель руководителя исполкома автограда Илья Зуев .
Обновлено в 01:31
Армия и оружие
Иран пригрозил отправить американские корабли на дно
Иран может "отправить на дно морское" американские военные корабли в Персидском заливе при помощи "полностью секретного" оружия, заявил высокопоставленный советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мортеза Корбани.
Обновлено в 15:38
Армия и оружие
Армия Сирии уничтожила ракетные установки боевиков
Как сообщил источник, террористы продолжают обстреливать город Скальбия и окрестные поселения "Армия отвечает огнем на обстрелы, сегодня уничтожили ракетные установки террористов", - рассказал источник.
Обновлено в 13:00
Хоккей
Милош Ржига: «Чехия не смогла угнаться за Канадой»
Реализовала все моменты, которые создала. Мы не смогли за ними угнаться, сыграли хуже.
Обновлено в 16:24
Хоккей
Сборная России проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ-2019 по хоккею
Полуфинальный матч ЧМ-2019 по хоккею между сборными России и Финляндии завершился победой финской команды со счетом 1:0. Встреча проходила в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы.
Обновлено в 11:26
Экономика
Три региона вернули в бюджет РФ субсидии на «мусорную» инфраструктуру
В трех регионах России полностью провалили пилотный проект по созданию инфраструктуры обращения с отходами — в Тульской области, Мордовии и Чукотском автономном округе.
Обновлено вчера в 14:48
Культура
Зеленский станцевал с участниками шоу «Лига смеха»
Украинский президент Владимир Зеленский появился на съемках телевизионного юмористического шоу «Лига смеха» в Киеве, рассказал продюсер программы Сергей Перман в Facebook.
Обновлено в 17:21
Космос
Американские студенты впервые запустили ракету в космос
Студенты Инженерной школы Витерби Университета Южной Калифорнии запустили в космос ракету.
Обновлено вчера в 11:17
Армия и оружие
Навальный нагло обманул героя фейкового видео об «опросах» в ВС РФ
Неназванный «боец тюменского спецназа» полностью опроверг высказывания, которые прозвучали в фейковой записи штаба Навального в Тюмени.
Обновлено в 15:20
Армия и оружие
Российский беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух
Российский ударный беспилотник «Охотник», который создан с применением технологий «стелс», в начале весны первый раз поднялся в воздух с взлетно-посадочной полосы Новосибирского авиационного завода имени Чкалова.
Обновлено в 04:26
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".
Обновлено в 10:36
Происшествия
В Тулузе полицейский избил корреспондента RT France
Во французской Тулузе полицейский избил дубинкой корреспондента RT France во время демонстрации "желтых жилетов", сообщает RT.
Обновлено в 15:31
Происшествия
«Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске
Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.
Обновлено вчера в 18:46
Транспорт
Москвичам напомнили об ограничении движения из-за матча на «ВТБ Арене»
ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) информирует участников дорожного движения об ограничениях 26 мая в связи с проведением футбольного матча на стадионе «ВТБ Арена».
Обновлено в 18:37
Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
Обновлено 23 мая в 10:12
Происшествия
Московский пенсионер перевел мошенникам более 7 миллионов рублей
Пенсионер хотел получить юридическую консультацию и перевел мошенникам более 7 миллионов рублей.
Обновлено в 05:36
Армия и оружие
В России модернизируют советскую систему «Град»
«Град» предназначен для поражения открытой и скрытой живой силы, бронетранспортёров и командных пунктов.
Обновлено в 03:15
Политика
Почему Лера Кудрявцева подает в суд на австрийское издание
Телеведущая Лера Кудрявцева собирается подать в суд на австрийский таблоид Osterreich Zeitung за публикацию материала, в котором говорится о ее причастности к скандалу с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 07:58
Хоккей
Международная федерация хоккея поиздевалась над униженной сборной России
Международная федерация хоккея (ИИХФ) в официальном твиттере организации поиздевалась над позорным поражением россиян в полуфинале мирового первенства 2019 года, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:30
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Кино
Гран-при Каннского кинофестиваля получил фильм «Атлантика»
Гран-при фестиваля присудили "Атлантике" Мати Диоп, это дебютный фильм режиссера. Приз вручил актер Сильвестр Сталлоне.
Обновлено в 14:12
Музыка
Пригожин оценил шансы дочери Алсу на карьеру
Отсутствие Микеллы на повторном финале Пригожина не удивило.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Самолёт вернулся в аэропорт Сургута через несколько часов после вылета
Пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Сургута в город Худжанд в Таджикистане, вернулся в аэропорт вылета спустя несколько часов и благополучно совершил посадку.
Обновлено в 12:59