Футбол
На Головина претендуют «Интер», «Арсенал» и «Тоттенхэм»Metaratings 07:43
Полузащитник «Монако» Александр Головин входит в сферу интересов ряда европейских клубов. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Transfermarkt. В услугах Головина заинтересованы «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Интер».
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Политика
Климкин написал заявление об отставке с поста главы МИД Украины
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:16
Политика
Трамп отложил введение пошлин на автомобили
Президент США Дональд Трамп отложил введение пошлин на импортные автомобили и детали к ним на полгода. Об этом сообщает Business Insider.
Обновлено в 09:17
Политика
Транзит российской нефти на Украину приостановлен
Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину.
Обновлено в 08:59
Общество
Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт
Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.
Обновлено в 07:07
Общество
В Екатеринбурге журналист, освещавший митинг против строительства храма, напросился на удар
Обновлено в 10:50
Общество
Бизнес-тренера Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах
Несколько бывших помощниц и поклонниц известного американского гуру «самопомощи» Тони Роббинса обвинили его в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 12:58
Футбол
Касорла впервые с 2015 года вызван в сборную Испании по футболу
Двукратный чемпион Европы полузащитник "Вильярреала" Санти Касорла впервые с 2015 года вызван в сборную Испании по футболу, сообщается на сайте национальной команды страны.
Обновлено в 06:01
Политика
Кучма увидел проблемы Украины в «написанной» Москвой истории
Бывший президент Украины Леонид Кучма считает, что проблемы его страны связаны с тем, что украинские герои «были нарисованы в Москве».
Обновлено в 10:42
Происшествия
В Москве разыскивают женщину, бросившую девочку в поликлинике
Судя по записям, женщина с ребёнком на руках зашла в поликлинику в 17:51 16 мая, поднялась с девочкой на второй этаж, где посадила её на кресло в коридоре.
Обновлено в 12:32
Авто
Внедорожная Lada Granta прибыла к дилерам
В социальных сетях начали появляться фото и видео приподнятых универсалов Lada Granta Cross, доставленных на стоянки дилеров Lada.
Обновлено в 04:52
Общество
В Казани чиновникам в основном понравились обеды в школьных столовых
Чиновники Казани подвели промежуточные итоги начатого в конце апреля эксперимента, в ходе которого они обедают в школьных столовых на 69 руб. Как уточнили "Ъ-Казань" в пресс-службе мэрии, мэр Казани Ильсур Метшин лично отобедал в казанской татарской гимназии № 1, приехав туда без предупреждения.
Обновлено в 08:45
Здоровье
Эндокринолог перечислила опасные осложнения диабета
Осложнения у пациента, страдающего диабетом, серьезно угрожают не только здоровью, но и жизни человека.
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия
Суд арестовал еще восемь участников акций против храма в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 15:14
Общество
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Политика
Участие в инаугурации Зеленского подтвердили пять президентов
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что главы пяти государств подтвердили свой визит на инаугурацию новоизбранного президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 12:53
Политика
Глава СНБО Украины Турчинов подал в отставку
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи со сменой президента страны.
Обновлено в 10:43
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Музыка
Соседов: «Россия-1» оказала Лазареву медвежью услугу
Музыкальный критик Сергей Соседов признался, что принципиально не стал бы голосовать на «Евровидении» за Сергея Лазарева, если бы у него была такая возможность.
Обновлено в 11:03
Музыка
Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»
Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.
Обновлено вчера в 18:25
Происшествия
В Волгограде 13 человек пострадали в ДТП с маршруткой и «КамАЗом»
В результате ДТП пострадали 13 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
Обновлено в 12:39
Происшествия
Женщину с коляской сбили в Калуге
Как будто водитель держал нажатым тормоз, а потом перенес ногу на газ. "Рено" задел женщину, державшую коляску.
Обновлено в 10:05
Технологии
Немецкое пятиместное аэротакси совершило первый полет
Германская стартап-компания Lilium успешно запустила в воздух прототип пятиместного летающего электротакси.
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия
Суд отправил под домашний арест замглавы Росрезерва по делу о хищении
"Постановлением суда от 16 мая в отношении Кирюхина избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 20 июня 2019 года", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева в пятницу.
Обновлено в 10:28
Политика
Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства Захарченко
Обновлено в 06:32
Политика
Суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Два самолета столкнулись в аэропорту Праги
В пражском аэропорту столкнулись два самолета чешского лоукостера Smartwings, никто из пассажиров не пострадал, но им пришлось возвращаться в терминал и дожидаться других лайнеров, сообщает iDnes.cz.
Обновлено в 10:36
Технологии
AliExpress будет доставлять товары в «Перекресток» и «Пятерочку»
Х5 Retail Group договорилась с AliExpress о доставке заказов в свои магазины, сообщил в пятницу гендиректор "Пятерочки" Сергей Гончаров.
Обновлено в 03:32