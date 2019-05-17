На Головина претендуют «Интер», «Арсенал» и «Тоттенхэм»Metaratings 07:43

Полузащитник «Монако» Александр Головин входит в сферу интересов ряда европейских клубов. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Transfermarkt. В услугах Головина заинтересованы «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Интер».

На Головина претендуют «Интер», «Арсенал» и «Тоттенхэм»

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