Теннис
Напомню, ранее на «Газпром Арене», где проводит свои матчи футбольный клуб «Зенит», состоялась встреча хоккейных сборных России и Финляндии, а также игра регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА.
Радио Зенит11:24
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Теннис
Звонарева получила wild card на турнир в Санкт-Петербурге
Россиянка Вера Звонарева получила wild card в основную сетку турнира WTA в Санкт-Петербурге, сообщил генеральный директор St. Petersburg Ladies Trophy, заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Александр Медведев.
Обновлено в 08:09
Теннис
Вихлянцева вышла во второй круг квалификации Australian Open
Россиянка Наталья Вихлянцева пробилась во второй раунд квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Обновлено в 02:32
Теннис
Контавейт победила Пуиг в первом круге турнира в Сиднее
Обновлено в 01:36
Теннис
Рафаэль Надаль: «Чувствую себя лучше, чем год назад»
Обновлено в 07:53
Теннис
Роджер Федерер: Вы знаете девушку, с который я впервые поцеловался
Обновлено в 11:30
Теннис
Куйонг. Томич обыграл Кириоса, Чилич – Андерсона
Обновлено в 02:01
Теннис
Фритц: очень хотел взять реванш у Иснера за предыдущие поражения
Джон уже дважды обыгрывал меня, и я очень хотел взять реванш.
Обновлено в 02:34
Теннис
Вавринка выложил видео с детской тренировки
Трехкратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Стэн Вавринка выложил видео того, как в детстве отрабатывал одноручный бэкхенд.
Обновлено в 06:25
Теннис
Джиджи Фернандес: Шарапова не тратит лишние эмоции на корте
Экс-первая ракетка мира в парном разряде Джиджи Фернандес назвала самых психологически устойчивых теннисисток.
Обновлено в 04:43
Теннис
Томич подал из-под ноги на матчболе против Кириоса и выиграл
На матч-пойнте Томич выполнил подачу из-под ноги, и судья засчитал ее как эйс.
Обновлено в 05:50
Теннис
Эжени Бушар: Хватит критиковать Возняцки, вернитесь в мой Instagram
Канадская теннисистка Эжени Бушар ответила на комментарий болельщицы, которая под одним из постов датчанки Каролин Возняцки подвергла ту критике.
Обновлено в 11:01
Теннис
Налбандян объяснил, почему Федерер — лучший теннисист в истории
Ранее Федерер рассказал, кого считает главным фаворитом Открытого чемпионата Австралии.
Обновлено в 01:34
Теннис
Дари Саханова поступила в академию легендарной Крис Эверт в США
Академию возглавляет легендарная Крис Эверт, обладательница 18 титулов «Большого шлема» в одиночном разряде, входящая, по мнению экспертов, в первую сотню величайших атлетов в истории мирового спорта.
Обновлено вчера в 22:15
Теннис
Названы лучшие теннисисты Тверской области
Согласно регламенту, призы разыгрывают ТОП-8 лучших среди женщин и мужчин, которые наиболее результативно и стабильно выступали в календарных состязаниях региональной федерации в течение всего года.
Обновлено в 02:17
Теннис
Тульский теннисист занял вторую строчку российского рейтинга
Обновлено вчера в 12:15