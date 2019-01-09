Теннис

На «Газпром Арене» состоится теннисный матч
Радио Зенит
11:24

Напомню, ранее на «Газпром Арене», где проводит свои матчи футбольный клуб «Зенит», состоялась встреча хоккейных сборных России и Финляндии, а также игра регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА.
Радио Зенит11:24

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На «Газпром-Арене» сыграют в теннис

78.ru11:40

Медведев заявил о желании провести теннисный матч на «Газпром Арене»

RT на русском08:41

На «Газпром Арене» состоится теннисный матч

Радио Зенит11:24

На «Газпром-Арене» пройдёт теннисный матч

Нева Спорт08:14

Александр Медведев назвал хорошей идеей проведение теннисного матча на «Газпром-Арене»

ТАСС07:58

Директор турнира WTA в Санкт-Петербурге: «Проведем на стадионе „Зенита“ теннисный матч»

Sport24.ru07:55

Надаль и Джокович на «Газпром Арене»?! Реально ли это

Спорт день за днем08:16
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 11:53, Ашберн
Теннис

Звонарева получила wild card на турнир в Санкт-Петербурге

Россиянка Вера Звонарева получила wild card в основную сетку турнира WTA в Санкт-Петербурге, сообщил генеральный директор St. Petersburg Ladies Trophy, заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Александр Медведев.
Обновлено в 08:09
Теннис

Вихлянцева вышла во второй круг квалификации Australian Open

Россиянка Наталья Вихлянцева пробилась во второй раунд квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Обновлено в 02:32
Теннис

Контавейт победила Пуиг в первом круге турнира в Сиднее

Обновлено в 01:36
Теннис

Рафаэль Надаль: «Чувствую себя лучше, чем год назад»

Обновлено в 07:53
Теннис

Роджер Федерер: Вы знаете девушку, с который я впервые поцеловался

Обновлено в 11:30
Теннис

Куйонг. Томич обыграл Кириоса, Чилич – Андерсона

Обновлено в 02:01
Теннис

Фритц: очень хотел взять реванш у Иснера за предыдущие поражения

Джон уже дважды обыгрывал меня, и я очень хотел взять реванш.
Обновлено в 02:34
Теннис

Вавринка выложил видео с детской тренировки

Трехкратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Стэн Вавринка выложил видео того, как в детстве отрабатывал одноручный бэкхенд.
Обновлено в 06:25
Теннис

Джиджи Фернандес: Шарапова не тратит лишние эмоции на корте

Экс-первая ракетка мира в парном разряде Джиджи Фернандес назвала самых психологически устойчивых теннисисток.
Обновлено в 04:43
Теннис

Томич подал из-под ноги на матчболе против Кириоса и выиграл

На матч-пойнте Томич выполнил подачу из-под ноги, и судья засчитал ее как эйс.
Обновлено в 05:50
Теннис

Эжени Бушар: Хватит критиковать Возняцки, вернитесь в мой Instagram

Канадская теннисистка Эжени Бушар ответила на комментарий болельщицы, которая под одним из постов датчанки Каролин Возняцки подвергла ту критике.
Обновлено в 11:01
Теннис

Налбандян объяснил, почему Федерер — лучший теннисист в истории

Ранее Федерер рассказал, кого считает главным фаворитом Открытого чемпионата Австралии.
Обновлено в 01:34
Теннис

Дари Саханова поступила в академию легендарной Крис Эверт в США

Академию возглавляет легендарная Крис Эверт, обладательница 18 титулов «Большого шлема» в одиночном разряде, входящая, по мнению экспертов, в первую сотню величайших атлетов в истории мирового спорта.
Обновлено вчера в 22:15
Теннис

Названы лучшие теннисисты Тверской области

Согласно регламенту, призы разыгрывают ТОП-8 лучших среди женщин и мужчин, которые наиболее результативно и стабильно выступали в календарных состязаниях региональной федерации в течение всего года.
Обновлено в 02:17
Теннис

Тульский теннисист занял вторую строчку российского рейтинга

Обновлено вчера в 12:15
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