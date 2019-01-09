Напомню, ранее на «Газпром Арене», где проводит свои матчи футбольный клуб «Зенит», состоялась встреча хоккейных сборных России и Финляндии, а также игра регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА.

Спорт день за днем

Теннис Теннис Звонарева получила wild card на турнир в Санкт-Петербурге Россиянка Вера Звонарева получила wild card в основную сетку турнира WTA в Санкт-Петербурге, сообщил генеральный директор St. Petersburg Ladies Trophy, заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Александр Медведев.

Теннис Теннис Вихлянцева вышла во второй круг квалификации Australian Open Россиянка Наталья Вихлянцева пробилась во второй раунд квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Теннис Теннис Контавейт победила Пуиг в первом круге турнира в Сиднее

Теннис Теннис Фритц: очень хотел взять реванш у Иснера за предыдущие поражения Джон уже дважды обыгрывал меня, и я очень хотел взять реванш.

Теннис Теннис Вавринка выложил видео с детской тренировки Трехкратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Стэн Вавринка выложил видео того, как в детстве отрабатывал одноручный бэкхенд.

Теннис Теннис Джиджи Фернандес: Шарапова не тратит лишние эмоции на корте Экс-первая ракетка мира в парном разряде Джиджи Фернандес назвала самых психологически устойчивых теннисисток.

Теннис Теннис Томич подал из-под ноги на матчболе против Кириоса и выиграл На матч-пойнте Томич выполнил подачу из-под ноги, и судья засчитал ее как эйс.

Теннис Теннис Эжени Бушар: Хватит критиковать Возняцки, вернитесь в мой Instagram Канадская теннисистка Эжени Бушар ответила на комментарий болельщицы, которая под одним из постов датчанки Каролин Возняцки подвергла ту критике.

Теннис Теннис Налбандян объяснил, почему Федерер — лучший теннисист в истории Ранее Федерер рассказал, кого считает главным фаворитом Открытого чемпионата Австралии.

Теннис Теннис Дари Саханова поступила в академию легендарной Крис Эверт в США Академию возглавляет легендарная Крис Эверт, обладательница 18 титулов «Большого шлема» в одиночном разряде, входящая, по мнению экспертов, в первую сотню величайших атлетов в истории мирового спорта.

Теннис Теннис Названы лучшие теннисисты Тверской области Согласно регламенту, призы разыгрывают ТОП-8 лучших среди женщин и мужчин, которые наиболее результативно и стабильно выступали в календарных состязаниях региональной федерации в течение всего года.