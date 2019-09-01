Музыка
Петербургский дневникНа «Газпром Арене» прогремел самый массовый гимн России
После тщательной проверки и подсчета количества участников оркестра рекорд был установлен. Всего в акции участвовали 181 оркестр и 200 хоров. Это живое исполнение гимна России стало самым массовым в истории.
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181 оркестр и 200 хоров со всей страны: Музыканты установили в Петербурге рекорд Гиннеса
КП - Санкт-Петербургвчера в 13:57
В Петербурге поставили мировой рекорд, исполнив гимн России на стадионе
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Минэкономразвития изменило концепцию прогноза развития экономики России
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РБК вчера в 17:47
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Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте
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Lenta.ru вчера в 21:41
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Как писал News.ru, ранее Навка рассказала о том, что изменилось в её жизни после встречи с пресс-секретарём президента России Дмитрием Песковым и рождения их совместной дочери Нади.
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Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что даже в случае снижения цены на нефть до $40 за баррель российская экономика не будет испытывать серьёзного давления и сохранит способность к инвестициям.
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Омский «Авангард» начал сезон с победы
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Аналитики: рыночная доля Windows 10 наконец-то превысила отметку в 50%
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«Витесс» Слуцкого вырвал победу у АЗ и вышел в лидеры
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Спорт-Экспресс вчера в 17:55
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Первая премьера осени: сегодня на «России 1» начинается показ сериала «Сердце матери»
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что во всех учебниках истории необходимо указать, что Польша является главным виновником начала Второй мировой войны.
РБК вчера в 23:32