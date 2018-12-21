Президент «Зенита» Сергей Фурсенко сообщил, что на домашнем стадионе клуба в ближайшем будущем могут пройти не только футбольные и хоккейные игры, но и поединки UFC и матчи звёзд НБА. По словам функционера, соответствующие переговоры уже ведутся.

с чего всё началось

Как сообщил президент петербургского клуба Сергей Фурсенко в интервью «Чемпионату», продвижение стадиона на Крестовском острове пока ещё только начинается. На данный момент ведутся переговоры о проведении боксёрских поединков UFC и матчей звёзд НБА.

На «Газпром-Арене» могут пройти матчи НБА и поединки UFC

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