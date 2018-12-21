Футбол

На «Газпром-Арене» могут пройти матчи НБА и поединки UFC
Нева Спорт
02:07

Как сообщил президент петербургского клуба Сергей Фурсенко в интервью «Чемпионату», продвижение стадиона на Крестовском острове пока ещё только начинается. На данный момент ведутся переговоры о проведении боксёрских поединков UFC и матчей звёзд НБА.
Нева Спорт02:07
с чего всё началось

Фурсенко: обсуждаем проведение боёв UFC и матчей звёзд НБА на «Газпром Арене»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко сообщил, что на домашнем стадионе клуба в ближайшем будущем могут пройти не только футбольные и хоккейные игры, но и поединки UFC и матчи звёзд НБА. По словам функционера, соответствующие переговоры уже ведутся.
Чемпионатвчера в 15:56

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На «Газпром Арене» могут пройти боксёрские поединки и матчи звёзд НБА

78.ru01:09

«Зенит» хочет проводить матчи звезд НБА и бои UFC на «Газпром Арене»

Газета.Ruвчера в 17:44

«Зенит» ведёт переговоры о проведении турнира UFC и Матча звёзд НБА в Петербурге

RT на русскомвчера в 16:39

На стадионе «Зенита» намерены провести турнир UFC и Матч звезд НБА

Sportbox.RUвчера в 16:24

На стадионе «Зенита» намерены провести турнир UFC и Матч звезд НБА

Матч ТВвчера в 16:24

Фурсенко: обсуждаем проведение боёв UFC и матчей звёзд НБА на «Газпром Арене»

Чемпионатвчера в 15:56

Фурсенко: «Ведем переговоры о проведении боев UFC и матчей звезд НБА на „Газпром Арене“»

Sport24.ruвчера в 16:09
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Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 02:31, Ашберн
Футбол

«Спартак» и ЦСКА претендуют на итальянского нападающего

"Спорт-Экспресс", сославшись на источник в Италии, сообщил об интересе "Спартака" и ЦСКА к итальянскому нападающего.
Обновлено в 00:59
Футбол

Неймар кардинально сменил имидж и теперь похож на Децла

Кантона опять скажет, что у бразильца на голове спагетти. Нападающий «Пари-Сен Жермен» и сборной Бразилии Неймар сменил прическу.
Обновлено в 02:23
Футбол

Маевский может перейти в один из клубов РПЛ

Ожидается, что игрок присоединится к одному из клубов РПЛ на правах свободного агента.
Обновлено в 02:28
Футбол

Юрген Клопп: «„Манчестер Сити“ не проявляет никаких слабостей»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил уровень конкурента в борьбе за чемпионство «Манчестер Сити».
Обновлено в 01:40
Футбол

Защитник «Браги» может перебраться в РПЛ

Клубы РПЛ проявляют интерес к защитнику "Браги" Пабло Сантосу, рапортует Globo Esporte.
Обновлено в 02:18
Футбол

Дзюба назвал свой личный список лучших футболистов России

Ранее "Свободная пресса" писала, что Артем Дзюба был признан лучшим футболистом 2018 года по версии РФС.
Обновлено вчера в 21:30
Футбол

Жозе Моуриньо может возглавить «Баварию»

По информации портала, руководство «Баварии» планирует пригласить Жозе Моуриньо на пост главного тренера.
Обновлено в 01:25
Футбол

Казанский «Зенит» обыграл «Руселаре» в Лиге чемпионов

Казанский «Зенит» на выезде провел матч с бельгийским клубом «Руселаре» в рамках второго тура Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:47
Футбол

«Арсенал» может зимой отдать Озила в аренду

В текущем сезоне Озил провел за «Арсенал» 11 матчей, в которых забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.
Обновлено вчера в 19:59
Футбол

Прядкин поделился мнением о том, каким должен быть будущий глава РФС

Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Сергей Прядкин рассказал, каким, по его мнению, должен быть будущий президент организации.
Обновлено в 02:10
Футбол

Слуцкий вывел «Витесс» в четвертьфинал Кубка Нидерландов

«Витесс» одержал победу над «Козаккен Бойз» в матче 1/8 финала Кубка Нидерландов.
Обновлено вчера в 16:14
Футбол

«Челси» хочет обменять Морату на Игуаина

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри всё ещё проявляет интерес к нападающему "Милана" Гонсало Игуаину, который принадлежит "Ювентусу".
Обновлено вчера в 22:07
Футбол

Шердан Шакири: «Меня обвиняли в увольнении Моуринью»

Обновлено вчера в 14:36
Футбол

Уле Гуннар Сульшер: «Собираюсь насладиться работой в „МЮ“»

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер заявил, что собирается насладиться работой в манчестерском клубе.
Обновлено вчера в 15:26
Футбол

Валерий Газзаев: «Общая оценка выступления российских клубов в еврокубках — „неудовлетворительно“»

Стыдно сказать, что на последней игровой неделе проиграли все наши клубы, за исключением ЦСКА, который благодаря победе в Мадриде еще и принес хоть какие-то очки в общую копилку в рейтинге УЕФА, — сказал Газзаев.
Обновлено в 01:48
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