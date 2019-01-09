Генеральный директор теннисного турнира WTA в Санкт-Петербурге Александр Медведев сообщил, что на футбольном стадионе «Газпром-Арена» будет проведён теннисный матч. По словам Медведева, матч будет выставочным, однако точную дату назвать пока нельзя.

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Теннис Теннис Окленд. Давид Феррер не смог доиграть матч против Пабло Карреньо-Бусты В четвертьфинале соревнований ASB Classic Карреньо-Буста скрестит ракетки с немцем Яном-Леннардом Штруффом, который переиграл новозеландца Хосе Стэтхэма со счётом 6/2, 6/1.

Теннис Теннис Федерер рассказал о своём первом поцелуе с девушкой

Теннис Теннис Вавринка выложил видео с детской тренировки Трехкратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Стэн Вавринка выложил видео того, как в детстве отрабатывал одноручный бэкхенд.

Теннис Теннис Джиджи Фернандес: Шарапова не тратит лишние эмоции на корте Экс-первая ракетка мира в парном разряде Джиджи Фернандес назвала самых психологически устойчивых теннисисток.

Теннис Теннис Томич подал из-под ноги на матчболе против Кириоса и выиграл На матч-пойнте Томич выполнил подачу из-под ноги, и судья засчитал ее как эйс.

Теннис Теннис Налбандян объяснил, почему Федерер — лучший теннисист в истории Ранее Федерер рассказал, кого считает главным фаворитом Открытого чемпионата Австралии.

Теннис Теннис Дари Саханова поступила в академию легендарной Крис Эверт в США Академию возглавляет легендарная Крис Эверт, обладательница 18 титулов «Большого шлема» в одиночном разряде, входящая, по мнению экспертов, в первую сотню величайших атлетов в истории мирового спорта.

Теннис Теннис Названы лучшие теннисисты Тверской области Согласно регламенту, призы разыгрывают ТОП-8 лучших среди женщин и мужчин, которые наиболее результативно и стабильно выступали в календарных состязаниях региональной федерации в течение всего года.

Теннис Теннис Тульский теннисист занял вторую строчку российского рейтинга

Теннис Теннис Бенчич: я никогда не стану теннисисткой, которая не показывает эмоций Потребовалось упорно трудиться. Все матчи — это тяжёлый труд, но этот — особенно, в связи с ветром.