Теннис
Генеральный директор теннисного турнира WTA в Санкт-Петербурге Александр Медведев сообщил, что на футбольном стадионе «Газпром-Арена» будет проведён теннисный матч. По словам Медведева, матч будет выставочным, однако точную дату назвать пока нельзя.
Нева Спорт08:14
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
На стадионе «Газпром Арена» проведут матч теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy
Агентство Телеграф09:59
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 10:24, Ашберн
Теннис
Кербер вышла в четвертьфинал турнира в Сиднее
Немка Анжелика Кербер вышла в четвертьфинал турнира в Сиднее.
Обновлено вчера в 05:21
Теннис
Потапова и Ястремская вышли в четвертьфинал турнира в Хобарте в паре
Россиянка Анастасия Потапова и украинка Даяна Ястремская обыграли австралиек Элисон Баи и Аннерли Пулос со счётом 6/3, 6/2 на старте парного турнира в Хобарте.
Обновлено вчера в 03:00
Теннис
Рафаэль Надаль: «Чувствую себя лучше, чем год назад»
Обновлено в 07:53
Теннис
Окленд. Давид Феррер не смог доиграть матч против Пабло Карреньо-Бусты
В четвертьфинале соревнований ASB Classic Карреньо-Буста скрестит ракетки с немцем Яном-Леннардом Штруффом, который переиграл новозеландца Хосе Стэтхэма со счётом 6/2, 6/1.
Обновлено в 02:07
Теннис
Федерер рассказал о своём первом поцелуе с девушкой
Обновлено в 05:07
Теннис
Куйонг. Томич обыграл Кириоса, Чилич – Андерсона
Обновлено в 02:01
Теннис
Вавринка выложил видео с детской тренировки
Трехкратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Стэн Вавринка выложил видео того, как в детстве отрабатывал одноручный бэкхенд.
Обновлено в 06:25
Теннис
Джиджи Фернандес: Шарапова не тратит лишние эмоции на корте
Экс-первая ракетка мира в парном разряде Джиджи Фернандес назвала самых психологически устойчивых теннисисток.
Обновлено в 04:43
Теннис
Томич подал из-под ноги на матчболе против Кириоса и выиграл
На матч-пойнте Томич выполнил подачу из-под ноги, и судья засчитал ее как эйс.
Обновлено в 05:50
Теннис
Налбандян объяснил, почему Федерер — лучший теннисист в истории
Ранее Федерер рассказал, кого считает главным фаворитом Открытого чемпионата Австралии.
Обновлено в 01:34
Теннис
Дари Саханова поступила в академию легендарной Крис Эверт в США
Академию возглавляет легендарная Крис Эверт, обладательница 18 титулов «Большого шлема» в одиночном разряде, входящая, по мнению экспертов, в первую сотню величайших атлетов в истории мирового спорта.
Обновлено вчера в 22:15
Теннис
Названы лучшие теннисисты Тверской области
Согласно регламенту, призы разыгрывают ТОП-8 лучших среди женщин и мужчин, которые наиболее результативно и стабильно выступали в календарных состязаниях региональной федерации в течение всего года.
Обновлено в 02:17
Теннис
Тульский теннисист занял вторую строчку российского рейтинга
Обновлено вчера в 12:15
Теннис
Бенчич: я никогда не стану теннисисткой, которая не показывает эмоций
Потребовалось упорно трудиться. Все матчи — это тяжёлый труд, но этот — особенно, в связи с ветром.
Обновлено вчера в 03:49
Теннис
В Мельбурне на днях стартует первый в сезоне турнир из Серии Большого шлема
Первые матчи основной сетки Автралиан Опен пройдут в понедельник.
Обновлено в 05:00