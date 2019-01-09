Теннис

На «Газпром-Арене» пройдёт теннисный матч
Нева Спорт
08:14

Генеральный директор теннисного турнира WTA в Санкт-Петербурге Александр Медведев сообщил, что на футбольном стадионе «Газпром-Арена» будет проведён теннисный матч. По словам Медведева, матч будет выставочным, однако точную дату назвать пока нельзя.
Нева Спорт08:14

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Медведев заявил о желании провести теннисный матч на «Газпром Арене»

RT на русском08:41

На «Газпром-Арене» пройдёт теннисный матч

Нева Спорт08:14

Александр Медведев назвал хорошей идеей проведение теннисного матча на «Газпром-Арене»

ТАСС07:58

Директор турнира WTA в Санкт-Петербурге: «Проведем на стадионе „Зенита“ теннисный матч»

Sport24.ru07:55

На стадионе «Газпром Арена» проведут матч теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy

Агентство Телеграф09:59

Гендиректор St. Petersburg Ladies Trophy: Обязательно проведем теннисный матч на «Газпром Арене»

Санкт-Петербург.ру09:29

Надаль и Джокович на «Газпром Арене»?! Реально ли это

Спорт день за днем08:16
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Теннис

Кербер вышла в четвертьфинал турнира в Сиднее

Немка Анжелика Кербер вышла в четвертьфинал турнира в Сиднее.
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Россиянка Анастасия Потапова и украинка Даяна Ястремская обыграли австралиек Элисон Баи и Аннерли Пулос со счётом 6/3, 6/2 на старте парного турнира в Хобарте.
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В четвертьфинале соревнований ASB Classic Карреньо-Буста скрестит ракетки с немцем Яном-Леннардом Штруффом, который переиграл новозеландца Хосе Стэтхэма со счётом 6/2, 6/1.
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Федерер рассказал о своём первом поцелуе с девушкой

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Куйонг. Томич обыграл Кириоса, Чилич – Андерсона

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Томич подал из-под ноги на матчболе против Кириоса и выиграл

На матч-пойнте Томич выполнил подачу из-под ноги, и судья засчитал ее как эйс.
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Налбандян объяснил, почему Федерер — лучший теннисист в истории

Ранее Федерер рассказал, кого считает главным фаворитом Открытого чемпионата Австралии.
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Дари Саханова поступила в академию легендарной Крис Эверт в США

Академию возглавляет легендарная Крис Эверт, обладательница 18 титулов «Большого шлема» в одиночном разряде, входящая, по мнению экспертов, в первую сотню величайших атлетов в истории мирового спорта.
Обновлено вчера в 22:15
Теннис

Названы лучшие теннисисты Тверской области

Согласно регламенту, призы разыгрывают ТОП-8 лучших среди женщин и мужчин, которые наиболее результативно и стабильно выступали в календарных состязаниях региональной федерации в течение всего года.
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Тульский теннисист занял вторую строчку российского рейтинга

Обновлено вчера в 12:15
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Бенчич: я никогда не стану теннисисткой, которая не показывает эмоций

Потребовалось упорно трудиться. Все матчи — это тяжёлый труд, но этот — особенно, в связи с ветром.
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В Мельбурне на днях стартует первый в сезоне турнир из Серии Большого шлема

Первые матчи основной сетки Автралиан Опен пройдут в понедельник.
Обновлено в 05:00
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