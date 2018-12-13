Происшествия

Истребитель упал в океан во время учений нацгвардии США на Гавайях
Российская газета
вчера в 22:41

Истребитель Hawker Hunter, задействованный в учениях подразделения ВВС национальной гвардии США, упал в океан. Инцидент произошел в среду на Гаваях. Пилоту удалось катапультироваться, он госпитализирован.
Российская газетавчера в 22:41

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AP: в США в ходе учений Нацгвардии упал истребитель

RT на русскомвчера в 23:44

Участвовавший в учениях Нацгвардии США истребитель упал в Тихий океан

РИА Новостивчера в 23:43

На Гавайях рухнул истребитель ВВС США

Газета.Ruвчера в 22:53

На Гавайях упал истребитель ВВС США

РБКвчера в 22:30

AP: в США во время учений Нацгвардии упал истребитель

ТАССвчера в 22:05

Во время учений ВВС США на Гавайях разбился истребитель-бомбардировщик

Life.ruвчера в 21:14

Истребитель упал в океан во время учений нацгвардии США на Гавайях

Российская газетавчера в 22:41
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Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 02:30, Ашберн
Происшествия

При крушении поезда в Анкаре ранены более 40 человек, есть погибшие

Обновлено в 00:36
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Напавшие на силовиков в Ингушетии нейтрализованы

Напавшие на сотрудников правоохранительных органов в Ингушетии нейтрализованы ответным огнём, сообщили в МВД республики.
Обновлено вчера в 13:53
Происшествия

Во Франции погиб участник протестов «желтых жилетов»

Количество погибших во время протестов "желтых жилетов" во Франции увеличилось до шести человек. Акции продолжаются с середины ноября.
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Происшествия

В Кузбассе из-за пожара на шахте эвакуировали 118 горняков

Обновлено вчера в 21:45
Происшествия

В московском Театре сатиры нашли труп

В здании Московского академического театра сатиры найдено тело мужчины, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия

Все станции метро Петербурга проверили после разговора двух девушек

Как сообщает агентство «Оперативное прикрытие», около 21:00 в среду женщина-диспетчер метро рассказала полицейским, что ее коллега, инспектор службы транспортной безопасности, на входе в станцию «Автово» услышал странный разговор двух девушек.
Обновлено в 01:30
Происшествия

В Краснодарском крае десять человек пострадали в ДТП с автобусом

Автобус столкнулся с легковым автомобилем на трассе «Дон» в Краснодарском крае, десять человек госпитализированы, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Обновлено вчера в 14:54
Происшествия

Суд арестовал недвижимость генерала СК Дрыманова

Лефортовский суд Москвы наложил арест на недвижимость генерала экс-руководителя Главного следственного управления (ГСУ) СК по Москве Александра Дрыманова в Тульской области.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия

В Челябинске начали проверку после ДТП со школьницей на иномарке

СК начал доследственную проверку по факту ДТП с 15-летней школьницей, которая сбила сотрудника ДПС, а сотрудники ГИБДД не зафиксировали факт ДТП, сообщило в среду СУСК по региону.
Обновлено вчера в 09:16
Происшествия

На Ямале в сгоревшем после ДТП автомобиле погибли два человека

От удара УАЗ загорелся, в результате находившиеся в автомобиле два человека погибли, еще двое были госпитализированы в больницу.
Обновлено в 02:05
Происшествия

Загоревшийся в Москве склад приехали тушить два пожарных поезда

Пожар на складе на востоке Москвы тушат 16 единиц техники, 50 человек личного состава МЧС и два пожарных поезда.
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Происшествия

В больнице Благовещенска сделали перевязки канцелярским скотчем

Обновлено вчера в 21:21
Происшествия

В Чечне около 100 тыс. человек остались без электроснабжения

Около 100 тыс. человек остались без электроснабжения в трех районах Чечни, сообщает Ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ.
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Бастрыкин провел встречу с гражданами

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин встретился с заявителями в общероссийский день приема граждан, по итогам встречи ряд дел поставлены на контроль ведомства, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено вчера в 15:56
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Задержаны подозреваемые в похищении женщины ради выкупа в Подмосковье

Обновлено в 01:44
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