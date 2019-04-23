Происшествия
На Филиппинах произошло землетрясениеИзвестия 02:14
22 апреля стало известно, что в столице Филиппин Маниле с крыши небоскреба пролился бассейн. В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
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Происшествия
В Москве найдено тело чемпионки по тайскому боксу
Обновлено вчера в 06:37
Наука
Привет, оружие!
В 1960-х годах на севере Судана, в Нижней Нубии, проходили археологические раскопки на месте могильника Джебель-Сахаба.
Обновлено вчера в 12:39
Политика
В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский намерен наказать виновных в начале конфликта в Донбассе.
Обновлено в 00:56
Общество
Главный по труду в Зауралье посчитал вредным повышение зарплат рабочим
Чиновник во время круглого стола выразил мнение, что повышение минимального размера оплаты труда "стало проблемой".
Обновлено вчера в 23:57
Религия
У православных наступила Страстная неделя
По православному календарю, наступила особая неделя – Страстная, последняя неделя перед великим праздником Пасхи Христовой, или Светлого Христова Воскресения.
Обновлено вчера в 07:23
Здоровье
Около 42 тысяч человек заболели корью на Украине с начала года
Пресс-служба министерства здравоохранения Украины сообщает, что почти 42 тысячи человек с начала 2019 года заболели корью.
Обновлено вчера в 10:53
Недвижимость
Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу
Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Ленобласти локализовали крупный пожар на строительных складах
Пожар во Всеволожском районе Ленинградской области локализован, площадь горения уменьшена до 900 квадратных метров, сообщается на сайте МЧС по региону.
Обновлено вчера в 18:00
Экономика
Счетная палата обнаружила бюджетные нарушения почти на 800 млрд рублей
Объем иных нарушений составил 44,2 млрд руб. После проведенных проверок удалось вернуть почти 7,6 млрд руб.
Обновлено в 01:28
Хоккей
Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Каролине Харрикейнз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 23:53
Политика
Гройсман собирается идти на выборы в парламент Украины
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман планирует принять участие в парламентских выборах, которые должны будут пройти в стране осенью.
Обновлено вчера в 17:28
Экономика
Самозанятых Ростовской области захотели обложить налогом
Правительство Ростовской области в настоящее время прорабатывает вопрос по вхождению региона в число субъектов РФ, в которых в пилотном режиме введён налог для самозанятых, рассказала замгубернатора-министр финансов Лилия Федотова.
Обновлено в 00:56
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в алтайском селе Вавилон
Четыре человека погибли в ночь на вторник в результате пожара в частном доме в селе Вавилон Алтайского края, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Обновлено вчера в 23:33
Политика
ФБР рассекретило данные о бегстве Гитлера в Аргентину
Федеральное бюро расследований (ФБР) рассекретило документы, из которых следует, что в 1945 году ведомство рассматривало версию о бегстве главы нацистской Германии Адольфа Гитлера в Аргентину.
Обновлено в 02:43
Политика
Сестра Ким Чен Ына прибыла во Владивосток для подготовки к саммиту
Сестра председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон прибыла во Владивосток, сообщает The Chosun Ilbo со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:42
Экономика
Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер»
Сбербанк зарегистрировал 8 апреля 2019 года новый товарный знак - "Сбер", следует из базы данных "СПАРКа".
Обновлено в 02:19
Экономика
Московскую недвижимость Тельмана Исмаилова выставят на торги
Имущество экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, признанного в марте 2017 года банкротом, будет выставлено на торги.
Обновлено в 01:34
Политика
Назарбаев предложил выдвинуть Токаева на выборы президента Казахстана
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева на выборы главы государства от партии Nur Otan.
Обновлено в 01:26
Экономика
Кабмин утвердил критерии достройки домов по старым правилам
В каких случаях жилье разрешат достраивать без эскроу-счетов Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит послабление для застройщиков многоквартирных домов.
Обновлено в 01:35
Шоу-бизнес
Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина
Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено вчера в 12:51
Происшествия
Против директора УКС Бердска возбуждено уголовное дело о мошенничестве
Дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) возбуждено в отношении и. о. директора муниципального казенного учреждения (МКУ) "Управление капитального строительства" города Бердска Новосибирской области и генерального директора ООО "Росстрой".
Обновлено в 02:43
Здоровье
Свердловский минздрав ответил на претензии Росздравнадзора
В региональное отделение Росздравнадзора уже направлен протокол возражений, сообщает издание Накануне.Ru.
Обновлено в 01:57
Политика
Второй губернатор подал в отставку на Украине
«Украинские новости» сообщили о том, что губернатор Николаевской области Алексей Савченко также подал в отставку.
Обновлено вчера в 17:36
Гаджеты
Huawei распродает Honor 10 с огромной скидкой
Отмечается, что завтра с одиннадцати дня по московскому времени в официальном интернет-магазине Huawei смартфон Honor 10 Premium с восьмью гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти будет продаваться с огромной скидкой.
Обновлено вчера в 17:15
Общество
Амурского тигра и леопарда впервые сфотографировали во Владивостоке
Сотрудникам нацпарка "Земля леопарда" с помощью фотоловушек впервые удалось запечатлеть дальневосточного леопарда и амурского тигра на территории Владивостока.
Обновлено в 01:02
Здоровье
От укусов клещей в Свердловской области пострадал 431 человек
По данным на 23 апреля, в Свердловской области 431 человек пострадал от укусов клещей, в том числе 162 пострадавших были укушены в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:39
Экономика
СМИ объяснили покупку сети «О’Кей» интересами СП Сбербанка и «Яндекса»
Два источника «Коммерсанта» в инвестиционных кругах рассказали, что Сбербанк может профинансировать покупку части бизнеса «О’Кей» для совместного предприятия с «Яндексом» на базе «Яндекс.Маркет».
Обновлено вчера в 21:19
Армия и оружие
Армия Израиля арестовала 16 палестинцев на Западном берегу Иордана
"В ходе ночных рейдов солдаты арестовали на Западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине 16 палестинцев, разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности, участии в массовом терроре и беспорядках, направленных против израильских гражданских лиц, а также по подозрению в причастности к минированию автомобиля", - указали в армейской пресс-службе.
Обновлено в 02:06
Общество
Роскачество не нашло высококачественных яиц перед пасхой
Что еще известно: В Роскачестве сообщают, что эксперты не нашли патогенных организмов ни во время прошлой проверки, ни в этом году.
Обновлено в 02:20
Шоу-бизнес
Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали фото своего годовалого сына
Принц Луи Артур Чарльз родился 23 апреля 2018 года. Малыш стоит пятым в очереди на британский престол.
Обновлено вчера в 21:59