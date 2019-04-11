Наука
На Филиппинах нашли останки неизвестного вида людейТАСС 08:04
Международная группа археологов и палеонтологов обнаружила в пещере Кальяо на филиппинском острове Лусон останки нового, ранее неизвестного вида человека. О своей находке ученые написали в журнале Nature.
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Политика
Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов наберет почти в три раза больше голосов, чем его оппонент Петр Порошенко, следует из опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Обновлено в 09:10
Футбол
Алекс Сандро: «„Ювентус“ забил в гостях – это хороший результат»
Защитник "Ювентуса" Алекс Сандро поделился мыслями после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Аякса" (1:1).
Обновлено в 04:15
Происшествия
Полиция сорвала мероприятие, где планировали собрать средства в поддержку Азата Мифтахова
В Москве полиция не дала студенческому журналу DOXA провести мероприятие, на котором планировался сбор средств в поддержку аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова, обвиняемого в попытке поджога офиса Единой России .
Обновлено в 09:32
Происшествия
Суд перевел Майкла Калви под домашний арест
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета об изменении меры пресечения для основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 09:05
Политика
Казахстан может вывести город Байконур из-под аренды России
Казахстан рассматривает вопрос о выводе города Байконур из-под аренды России.
Обновлено в 03:19
Политика
Песков прокомментировал слова Лукашенко о «выкручивании рук»
Дмитрий Песков, комментируя высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко, отметил, что для Москвы важен диалог с Минском как с союзником, и Кремль понимающе реагирует на подобные эмоциональные речи.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Пилоты раскрыли несколько секретов о салоне лайнеров
Пилоты рассказали про скрытые функции, необычные детали и секретные кнопки, о существовании которых обычно не знают пассажиры.
Обновлено в 03:09
Общество
ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
Авто
Купе-кроссовер Renault Arkana выйдет на российский рынок в этом году
В этом году на российском рынке появится новый купе-кроссовер Renault Arkana. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба французского бренда.
Обновлено в 06:34
Общество
Собянин рассказал о строительстве на ЗИЛе уникальной школы
Собянин отметил, что школа заполнится за несколько лет. Ее откроют еще до того, как новый "зиловский" арт-квартал полностью заселится.
Обновлено в 09:27
Общество
Мэрия Москвы согласовала митинг по точечной застройке 13 апреля
Власти Москвы согласовали заявку "Левого фронта" на проведение 13 апреля митинга по теме точечной застройке на Суворовской площади в центре города, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
Обновлено в 08:39
Спорт
Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на командном ЧМ
Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступили на 84,57 балла, показав лучший результат в ритм-танце ща всю карьеру.
Обновлено в 03:34
Армия и оружие
Американский военный опроверг угрозу нападения России на Запад
Угрозы нападения России на Европу не существует, поэтому нет необходимости размещать американские войска в этом регионе, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
Обновлено в 01:28
Происшествия
Судья Якубаев, которого проверяет СК, ушел в отставку
Судья Кузьминского суда Москвы Руслан Якубаев, которого проверяет СК РФ, ушел в отставку, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Карина Каленова.
Обновлено в 08:55
Космос
Она сфотографировала черную дыру: что мы знаем об ученой Кэти Боумен
Благодаря Кэти Боумен мир 10 апреля 2019 года впервые увидел изображение черной дыры.
Обновлено в 08:18
Политика
На Украине возбудили дело из-за публикации видео с Зеленским и фурой
Полиция возбудила уголовное дело в связи публикацией видеоролика, на котором кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщила в четверг пресс-служба министерства внутренних дел.
Обновлено в 08:36
Футбол
Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
УЕФА по итогам первых матчей ¼ финала Лиги чемпионов назвал четырех футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели.
Обновлено вчера в 19:06
Здоровье
BBC: в Греции родился ребенок от трех родителей
Первый в мире ребенок трех родителей появился на свет в Мексике в 2016 году, второй родился в 2017 году, его матерью стала 34-летняя украинка, которая безуспешно лечилась от бесплодия пятнадцать лет.
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри решили оставить в тайне рождение ребенка
Известно, что герцог и герцогиня Сассекские, которые официально вступили в брак в прошлом году, ожидают появления на свет их первого ребенка.
Обновлено в 08:01
Армия и оружие
Потерянный Японией F-35 может попасть в руки Китая или России
США опасаются, что даже фрагменты технологий истребителя, оказавшиеся в руках конкурентов, могут подорвать превосходство американской авиации.
Обновлено вчера в 21:11
Космос
В атмосфере Марса не удалось обнаружить метан
ESA; spacecraft: ESA / ATG medialab / ИКИ РАН К сожалению, обнаружить метан в марсианской атмосфере пока не удалось.
Обновлено в 01:35
Армия и оружие
Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО
На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 11:53
Политика
ПАСЕ призвала Россию назначить делегацию и заплатить взносы
ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и уплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
В Воронеже бизнесмен намеренно сбил курсанта
Полицейские задержали водителя иномарки, который сбил курсанта воронежского филиала Ивановской пожарно-спасательной академии МЧС.
Обновлено вчера в 07:20
Общество
Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны
Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны.
Обновлено в 03:00
Экономика
Российские компании потеряли интерес к иностранному бизнесу
В первом квартале 2019 года российские компании практически перестали покупать иностранный бизнес, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании Refinitiv.
Обновлено в 02:18
Технологии
Telegram запустил закрытое тестирование блокчейн-платформы
Telegram запустил закрытое тестирование блокчейн-платформы TON для нескольких команд блокчейн-разработчиков в разных странах, пишут «Ведомости» со ссылкой на руководителей двух российских компаний, получивших доступ к тестированию.
Обновлено в 08:04
Политика
Армия Судана объявила об отстранении президента от власти
Армия Судана объявила об отстранении президента Омара аль-Башира от власти в стране.
Обновлено в 08:00
Политика
Великобритания арестовала Ассанжа для экстрадиции в США
Основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа арестовали для экстрадиции в США. Об этом 11 апреля сообщает организация в Twitter.
Обновлено в 07:55