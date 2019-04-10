Наука
Останки людей ранее неизвестного вида найдены на ФилиппинахREGNUM 02:55
Археологи из Филиппинского университета обнаружили останки как минимум трёх вымерших людей ранее неизвестного вида, который сочетает в себе черты как более ранних (типичные для австралопитеков и парантропов), так и более поздних представителей рода Homo.
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Политика
В Германии назвали санкции США нарушением международного права
Глава Восточного комитета экономики Германии Михаэль Хармс в интервью изданию OWC заявил, что применение санкций США в отношении европейских компаний, сотрудничающих с Россией, является нарушением норм международного права.
Обновлено в 02:41
Кино
Вышел трейлер к фильму «Король Лев»
Обновлено вчера в 08:30
Политика
В Судане произошел военный переворот
Армия Судана совершила в стране переворот. Об этом сообщает арабский телеканал «Аль-Маядин».
Обновлено в 01:07
Общество
Скончалась мать немецкого канцлера Ангелы Меркель
Обновлено вчера в 17:49
Политика
Команда Порошенко опубликовала ролик, где Зеленского сбивает фура
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сообщил, что действующий президент Петр Порошенко выложил в Сеть видео, на котором шоумена сбивает грузовик.
Обновлено в 00:24
Шоу-бизнес
Максим Галкин устроил проверку дочке Лизе
При чем не просто балуется, а учит малышей чему-то. Вчера Максим решил устроить Лизе мини-проверку на знание французского языка.
Обновлено в 03:29
Спорт
Командный Кубок мира закроет сезон в фигурном катании
Кубок мира приобрел более высокий статус после включения командного турнира по фигурному катанию в олимпийскую программу.
Обновлено вчера в 17:18
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Транспорт
ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
Политика
Небензя не позволил ограничить свое выступление в СБ ООН
Постпред России при ООН Василий Небензя не позволил немецкому коллеге ограничить свое выступление в Совбезе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:42
Происшествия
Ростовская прокуратура через суд спасла умирающего младенца
Как сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве, полуторамесячному младенцу сделали переливание крови по решению суда.
Обновлено вчера в 15:51
Кино
Скончался народный артист России Геннадий Фролов
Обновлено вчера в 12:57
Авто
В России представлен обновленный пикап Isuzu D-Max
На российском рынке обновленный пикап будет предложен в шести вариантах, цены варьируются в пределах от 2 145 000 до 2 595 000 рублей.
Обновлено вчера в 15:15
Авто
Названы кроссоверы и внедорожники с самым большим расходом топлива
Обновлено вчера в 09:05
Здоровье
Назван главный ночной симптом рака
Специалисты Cancer Research UK рассказали о распространенном симптоме онкологии, который чаще всего проявляется в темное время суток, передает Express.Сильное регулярное ночное потоотделение может быть симптомом рака, считают британские онкологи.
Обновлено вчера в 08:45
Армия и оружие
Рогозин назвал планы США по высадке на Луну «ширмой»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что планы Соединённых Штатов по высадке людей на Луну могут являться «ширмой» для проведения неких операций.
Обновлено в 02:49
Энергетика
Польша оценила потери от поставок российского газа в €23 млрд
По словам чиновника, только в 2001–2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья Польша потеряла от 50 млрд до 100 млрд злотых (по текущему курсу от €11,7 млрд до €23,35 млрд).
Обновлено вчера в 13:35
Происшествия
Вступившегося за девушку уральца отправили в колонию
Обновлено в 02:09
Общество
Председатель Госдумы осматривает новый ФОК в Красном Куте
Сегодня председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин работает в своем избирательном округе – Саратовской области.
Обновлено в 02:13
Путешествия
Федор Конюхов попал в новый шторм
Обновлено вчера в 22:13
Экономика
За два года чистый убыток граждан на форексе превысил 200 млн рублей
За два года чистый убыток граждан на форексе превысил 200 млн рублей Два года назад в России была фактически легализована отрасль форекс-дилеров, компаний, предоставляющих гражданам возможность торговать на внебиржевом рынке, в основном, валютными парами.
Обновлено вчера в 19:02
Общество
Впервые в Екатеринбурге проведут общегородской выпускной
Обновлено в 02:58
Футбол
«Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов
Футболисты испанской «Барселоны» победили английский «Манчестер Юнайтед» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
ЕС и Великобритания договорились о продлении срока Brexit
Великобритания не планирует участвовать в выборах в Европарламент 23 мая и постарается выйти из ЕС до этой даты, утверждала Мэй.
Обновлено вчера в 20:12
Здоровье
В Южной Корее решили отменить многолетний запрет на аборты
Конституционный суд Южной Кореи в четверг постановил отменить запрет на проведение абортов в стране, передает агентство Yonhap.
Обновлено в 02:35
Экономика
В каждой третьей больнице зарплаты оказались ниже средних по региону
Зарплата персонала в трети государственных больниц и поликлиник в 2018 году оказалась ниже средней по региону.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО
На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 11:53
Здоровье
Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей
Деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок вошли в перечень наиболее грязных вещей.
Обновлено в 02:02