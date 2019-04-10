Наука
На Филиппинах нашли останки людей нового видаРоссийская газета вчера в 22:01
Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека. Он сочетал в себе черты как более ранних, так и более поздних представителей рода Homo.
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Политика
Британская полиция задержала Ассанжа
Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 05:41
Общество
Forbes назвал самых перспективных молодых управленцев в России
Журнал Forbes в четверг, 11 марта, опубликовал список из 10 самых перспективных управленцев в России моложе 30 лет.
Обновлено в 05:56
Политика
США заявили о желании продлить договор СНВ-3
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что договор России и США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) должен быть продлен.
Обновлено вчера в 12:20
Шоу-бизнес
Глюк’oZa в полупрозрачном наряде показала пышные формы
Недавно Глюк' оZа напомнила о себе в социальных сетях, показав стройную фигуру в полупрозрачном боди.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян снялась для обложки Vogue
Ким Кардашьян сообщила своим подписчикам в Instagram, что снялась для обложки Vogue.
Обновлено в 05:12
Происшествия
СК попросил арестовать водителя, сбившего курсанта МЧС в Воронеже
Обновлено вчера в 09:07
Экономика
Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее
Эксперты РАНХиГС проанализировали, как пенсионная реформа скажется на благосостоянии граждан России.
Обновлено в 03:13
Энергетика
Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов за газ
Верховный суд Чечни отменил в четверг, 11 апреля, решение районного суда Грозного о списании долгов за газ с населения республики.
Обновлено в 05:38
Армия и оружие
Армия Хафтара сбила самолет ливийского правительства
Обновлено вчера в 15:33
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Главный пилот Аэрофлота оштрафован на 250 тысяч рублей за дачу взятки
Тушинский суд Москвы признал виновным в даче взятки главного пилота Аэрофлота Анатолия Якимчука и приговорил к штрафу в 250 тысяч рублей.
Обновлено в 04:19
Политика
Лукашенко сравнил с санкциями действия Москвы в отношении Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил с санкциями запрет на ввоз ряда белорусской продукции в Россию.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Троллейбус сбил девочку на пешеходном переходе в Москве
На востоке Москвы троллейбус сбил девочку на пешеходном переходе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по городу.
Обновлено в 06:06
Общество
Роскачество дало рекомендации по выбору сухих кормов для собак
Эксперты Роскачества изучили состав различных марок сухого корма для собак и дали рекомендации по выбору продукции различных брендов.
Обновлено в 01:00
Футбол
Стогниенко станет одним из руководителей проекта Rambler Group и АПЛ
Rambler Group планирует пригласить известного комментатора Владимира Стогниенко на одну из руководящих должностей проекта на показ в России матчей английской премьер-лиги.
Обновлено в 03:37
Экономика
Около 70% граждан РФ живут в режиме строгой экономии
Большинство жителей России (68%) предпочитают экономить деньги, при этом сокращая повседневные расходы (в 2018 году — 63%).
Обновлено в 04:11
Общество
Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны
Российская балерина Анастасия Волочкова посоветовала недовольным уровнем жизни гражданам РФ покинуть страну.
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поделилась в Instagram яркими кадрами из Кении
Бывшая телеведущая скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Ксения Собчак опубликовала в личном микроблоге яркую фотографию из Кении.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате
Главное следственное управление СКР предъявило главе Дербентского района Магомеду Джелилову обвинение по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения) УК РФ.
Обновлено в 04:57
Политика
Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой
Обновлено в 03:42
Здоровье
Назван главный ночной симптом рака
Специалисты Cancer Research UK рассказали о распространенном симптоме онкологии, который чаще всего проявляется в темное время суток, передает Express.Сильное регулярное ночное потоотделение может быть симптомом рака, считают британские онкологи.
Обновлено вчера в 08:45
Здоровье
Стремление лениться приходит к человеку уже в семь лет
В семь лет у многих гаснет интерес к занятиям спортом, образ жизни становится все более малоподвижным, развивается гиподинамия.
Обновлено в 05:36
Происшествия
В Красноярском крае подростки убили семейную пару и подожгли дом
Как сообщили в краевом СК, в марте 2018 года двое юных жителей села Ванавара пили алкоголь в доме у семейной пары.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие
Военные рассказали о воздушной части парада Победы
Впервые за последние четыре года в параде примут участие модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, а также экипажи модернизированных истребителей МиГ-29СМТ Астраханского авиацентра ВКС.
Обновлено в 06:30
Кино
Скончался народный артист России Геннадий Фролов
Обновлено вчера в 12:57
Экономика
Названы регионы с наибольшим оборотом фальсификата молочной продукции
На Сахалине, в Ямало-Ненецком округе и в Астраханской области зафиксировали самый большой оборот фальсифицированной молочной продукции.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Неизвестный ограбил отделение Райффайзенбанка в Екатеринбурге
Неизвестный мужчина совершил налет на отделение Райффайзенбанка на улице Уральской в Екатеринбурге.
Обновлено в 02:47
Политика
Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине
Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.
Обновлено в 03:21