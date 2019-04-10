На Филиппинах нашли останки людей нового видаРоссийская газета вчера в 22:01

Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека. Он сочетал в себе черты как более ранних, так и более поздних представителей рода Homo.

Политика Британская полиция задержала Ассанжа Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне.

Общество Forbes назвал самых перспективных молодых управленцев в России Журнал Forbes в четверг, 11 марта, опубликовал список из 10 самых перспективных управленцев в России моложе 30 лет.

Политика США заявили о желании продлить договор СНВ-3 Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что договор России и США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) должен быть продлен.

Шоу-бизнес Глюк’oZa в полупрозрачном наряде показала пышные формы Недавно Глюк' оZа напомнила о себе в социальных сетях, показав стройную фигуру в полупрозрачном боди.

Шоу-бизнес Ким Кардашьян снялась для обложки Vogue Ким Кардашьян сообщила своим подписчикам в Instagram, что снялась для обложки Vogue.

Экономика Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее Эксперты РАНХиГС проанализировали, как пенсионная реформа скажется на благосостоянии граждан России.

Энергетика Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов за газ Верховный суд Чечни отменил в четверг, 11 апреля, решение районного суда Грозного о списании долгов за газ с населения республики.

Спорт Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.

Происшествия Главный пилот Аэрофлота оштрафован на 250 тысяч рублей за дачу взятки Тушинский суд Москвы признал виновным в даче взятки главного пилота Аэрофлота Анатолия Якимчука и приговорил к штрафу в 250 тысяч рублей.

Политика Лукашенко сравнил с санкциями действия Москвы в отношении Минска Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил с санкциями запрет на ввоз ряда белорусской продукции в Россию.

Происшествия Троллейбус сбил девочку на пешеходном переходе в Москве На востоке Москвы троллейбус сбил девочку на пешеходном переходе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по городу.

Общество Роскачество дало рекомендации по выбору сухих кормов для собак Эксперты Роскачества изучили состав различных марок сухого корма для собак и дали рекомендации по выбору продукции различных брендов.

Футбол Стогниенко станет одним из руководителей проекта Rambler Group и АПЛ Rambler Group планирует пригласить известного комментатора Владимира Стогниенко на одну из руководящих должностей проекта на показ в России матчей английской премьер-лиги.

Экономика Около 70% граждан РФ живут в режиме строгой экономии Большинство жителей России (68%) предпочитают экономить деньги, при этом сокращая повседневные расходы (в 2018 году — 63%).

Общество Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны Российская балерина Анастасия Волочкова посоветовала недовольным уровнем жизни гражданам РФ покинуть страну.

Шоу-бизнес Ксения Собчак поделилась в Instagram яркими кадрами из Кении Бывшая телеведущая скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Ксения Собчак опубликовала в личном микроблоге яркую фотографию из Кении.

Происшествия Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате Главное следственное управление СКР предъявило главе Дербентского района Магомеду Джелилову обвинение по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения) УК РФ.

Здоровье Назван главный ночной симптом рака Специалисты Cancer Research UK рассказали о распространенном симптоме онкологии, который чаще всего проявляется в темное время суток, передает Express.Сильное регулярное ночное потоотделение может быть симптомом рака, считают британские онкологи.

Здоровье Стремление лениться приходит к человеку уже в семь лет В семь лет у многих гаснет интерес к занятиям спортом, образ жизни становится все более малоподвижным, развивается гиподинамия.

Происшествия В Красноярском крае подростки убили семейную пару и подожгли дом Как сообщили в краевом СК, в марте 2018 года двое юных жителей села Ванавара пили алкоголь в доме у семейной пары.

Армия и оружие Военные рассказали о воздушной части парада Победы Впервые за последние четыре года в параде примут участие модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, а также экипажи модернизированных истребителей МиГ-29СМТ Астраханского авиацентра ВКС.

Экономика Названы регионы с наибольшим оборотом фальсификата молочной продукции На Сахалине, в Ямало-Ненецком округе и в Астраханской области зафиксировали самый большой оборот фальсифицированной молочной продукции.

Происшествия Неизвестный ограбил отделение Райффайзенбанка в Екатеринбурге Неизвестный мужчина совершил налет на отделение Райффайзенбанка на улице Уральской в Екатеринбурге.