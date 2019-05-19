Музыка
Победителем Евровидения-2019 стал представитель НидерландовРИА Новости 20:38
Победу в международном песенном конкурсе Евровидение-2019 одержал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. "Это за большие мечты, это за музыку прежде всего", — сказал артист, держа в руках трофей. Лоуренс по итогам голосования зрителей и профессионального жюри набрал 492 балла.
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Армия и оружие
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Инесса Шевчук опубликовала фото подарков, одним из которых стала эксклюзивная машина класса люкс.
Обновлено в 21:00
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Обновлено вчера в 22:32
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Ведущий выразил уверенность, что Первый канал проверит результаты голосования, и призвал не травить Микеллу.
Обновлено 16 мая в 07:57
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На вооружение российской армии поступила первая бригада «Торнадо-С»
Российская армия получила на вооружение первую бригаду реактивных систем залпового огня (РСЗО) нового поколения «Торнадо-С».
Обновлено в 22:09
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76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.
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Пожар произошел в складском здании во втором Котляковском переулке в Москве, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах.
Обновлено в 22:14
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Шоу-бизнес
«Дома тебя ждет море посуды»: Никита Пресняков посвятил жене ироничное видео
Обновлено в 09:17
Политика
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Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит забыть о двусторонних переговорах с Россией.
Обновлено в 22:55
Экономика
QIWI заявила о росте платежей в онлайн-кинотеатрах из-за «Игры престолов»
В компании отметили, что 15 апреля, в день выхода первой серии восьмого сезона «Игры престолов», аналитики зафиксировали самый большой рост платежей — в 3,2 раза по сравнению с показателями этой же даты прошлого года.
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Уфологи: В Смоленске летало НЛО
Уфологи считают, что над городом летало НЛО.
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«О чем на самом деле пел Сергей Лазарев». Шутка «Динамо» о Евровидении
В официальном Твиттере московского "Динамо" опубликована шутка на тему выступления российского певца Сергея Лазарева на Евровидении.
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В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема
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В матче 37-го тура чемпионата Франции "Монако" дома победил "Амьен" (2:0), передает "Советский спорт".
Обновлено в 21:01
Спорт
Хореограф Загитовой: отвечу один раз — интервью с Медведевой не видел
Хореограф группы тренера Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз опроверг мнение, что музыка для нового показательного номера Алины Загитовой — композиция Билли Айлиш Bad guy — была выбрана после интервью воспитанницы той же команды Евгении Медведевой, которая теперь тренируется в Канаде.
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Нападение на Шварценеггера в Африке попало на видео
Известный культурист и актер Арнольд Шварцнеггер пережил нападение во время его поездки в Южную Африку, передает "Советский спорт".
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