с чего всё началось

На подготовку и проведение в России матчей чемпионата Европы в 2020 году планируется потратить более 6,3 млрд рублей. Евро-2020 проводится с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах Европы. Три матча группового этапа и четвертьфинал пройдут на футбольной арене "Стадион Санкт-Петербург".

На Евро-2020 Россия потратит более 6 млрд рублей

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