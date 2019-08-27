Футбол
Реальное времяНа Евро-2020 Россия потратит более 6 млрд рублей
На подготовку и проведение в России матчей чемпионата Европы в 2020 году планируется потратить более 6,3 млрд рублей. Евро-2020 проводится с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах Европы. Три матча группового этапа и четвертьфинал пройдут на футбольной арене "Стадион Санкт-Петербург".
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Подготовка и проведение матчей чемпионата Европы 2020 года в России обойдётся более чем в 6,3 млрд рублей, сообщается на федеральном сайте проектов нормативных правовых актов.Чемпионатвчера в 11:07
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На проведение матчей Евро-2020 в России потребуется свыше 6,3 млрд рублей
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Стало известно, сколько миллиардов рублей Россия потратит на проведение четырех матчей Евро-2020
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