Происшествия
Понятно, что сделали это не по своей воле, а под прессингом полиции, которая была вынуждена применить слезоточивый газ и даже пустить в ход водяную пушку.
Российская газета14:40
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 22:21, Ашберн
Происшествия
Спасатели не смогли добраться до рабочих в шахте в Соликамске
Обновлено в 18:05
Происшествия
Более 40 человек стали жертвами цунами в Индонезии
Цунами, которое обрушилось на западное побережье Индонезии в субботу вечером, унесло жизни не менее 43 человек, еще 584 человека получили ранения, сообщило индонезийское Национальное управление по стихийным бедствиям.
Обновлено в 21:18
Происшествия
Число задержанных на акции «желтых жилетов» во Франции возросло до 220
Обновлено в 15:47
Происшествия
Турист из России пытался ограбить банк на Шпицбергене
Полиция норвежского Лонгьира на Шпицбергене подозревает 29-летнего россиянина в ограблении банка, сообщается на сайте губернатора архипелага.
Обновлено в 11:22
Происшествия
В Москве в ДТП со скорой помощью пострадали четыре человека
В Москве в ДТП с участием пяти автомобилей, включая грузовик и карету скорой помощи, пострадали четыре человека.
Обновлено в 21:19
Происшествия
В Японии шесть человек пострадали при взрыве в ресторане
Как минимум шесть человек получили ранения при взрыве и пожаре в непальском ресторане, расположенном в японской префектуре Тотиги.
Обновлено в 22:12
Происшествия
В квартире на северо-западе Москвы взорвался самогонный аппарат
Позднее выяснилось, что в квартире взорвался самогонный аппарат, который стоял на кухне, сообщает телеканал РЕН-ТВ.
Обновлено в 17:06
Происшествия
В Одессе нашли цистерну с человеческими скелетами
Рядом с частным домом в Одессе была обнаружена закопанная в землю цистерна с двумя человеческими скелетами заявили в полиции, передает УНН.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Автобус упал в кювет в Нижегородской области
Обновлено в 14:33
Происшествия
На Кубани автомобиль сбил трех детей на пешеходном переходе
Водитель автомобиля "ВАЗ" сбил троих человек на пешеходном переходе в городе Апшеронск Краснодарского края.
Обновлено в 14:08
Происшествия
В Петербурге опора ЛЭП насмерть придавила водителя грузовика
Опора ЛЭП упала и насмерть придавила водителя. В настоящее время проводится проверка произошедшего.
Обновлено в 18:32
Происшествия
В московском районе Солнцево загорелись два частных дома
В районе Солцево российской столицы в двух частных домах, стоявших по соседству, случился пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.
Обновлено в 18:05
Происшествия
В Ленобласти перевернулся автомобиль, есть пострадавшие
Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря в Нижегородской области перевернулся пассажирский автобус. В результате ДТП пострадали шесть человек.
Обновлено в 21:53
Происшествия
Страсбургский стрелок признавался в верности ИГИЛ
На флешке страсбургского стралка Шерифа Шеката нашли видео с признанием в верности ИГИЛ (запрещено в России).
Обновлено в 09:35
Происшествия
Актриса Татьяна Швыдкова попала в больницу
Актрису Театра на Покровке Татьяну Швыдкову госпитализировали в столичную больницу с подозрением на перелом, сообщает Пятый канал.
Обновлено в 13:35