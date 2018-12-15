Происшествия
На Елисейских полях в Париже протестующие прорвали кордон полиции
На Елисейских полях в Париже протестующие прорвали кордон полицииТАСС05:41
Толпа протестующих "желтых жилетов" прорвала кордон полиции на тротуаре на Елисейских Полях и вышла на проезжую часть. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, участники акции развернули флаги страны и поют "Марсельезу". Полиция не вмешивается, сопровождая митингующих.
ТАСС05:41
Оценить
134 человека отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 12:26, Ашберн
Происшествия
Во время протестов во Франции пострадала журналистка RT
Обновлено в 09:51
Происшествия
На Украине при посадке разбился истребитель Су-27
Инцидент произошел около 16:00 по московскому времени. Самолет, выполнявший плановый полет, разбился при заходе на посадку.
Обновлено в 10:06
Происшествия
В Подмосковье на трассе участковому взрывом оторвало кисть руки
Мужчина попытался открыть найденную на дороге коробку, прогремел взрыв, и он получил ранения рук и лица.
Обновлено в 05:22
Происшествия
В ДТП на трассе в Башкирии погибли четыре человека
В результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Башкирии погибли четыре человека, в том числе двое детей.
Обновлено в 11:50
Происшествия
На стройке в Зеленограде нашли снаряд времен ВОВ
Обновлено в 09:54
Происшествия
В Брюсселе задержали около 50 «желтых жилетов»
Около пятидесяти "желтых жилетов" задержаны в субботу в Брюсселе, сообщила телерадиокомпания RTBF.
Обновлено в 09:32
Происшествия
В Петербурге неизвестные погасили пламя Вечного огня на Марсовом поле
Обновлено в 01:28
Происшествия
Опубликовано видео падения самосвала на территорию аквапарка в Крыму
В сети появилось видео падения самосвала на территорию аквапарка гостиницы «Ялта Интурист».
Обновлено в 08:37
Происшествия
Мужчина напал с ножом на полицейского в Москве
В Москве вооружённый ножом мужчина напал на полицейского и нанёс ему удар в область сердца. Об этом сообщается на сайте СК по Москве.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в «Домодедово»
Обновлено в 08:02
Происшествия
В районе аэропорта Шереметьево вспыхнул пожар
В подмосковной деревне Пирогово в субботу днем вспыхнул пожар в частном доме, при этом поднявшийся в небо черный столб дыма напугал пассажиров аэропорта Шереметьево и жителей Лобни.
Обновлено в 08:18
Происшествия
В одном из британских зоопарков произошел пожар
Сильный пожар возник в субботу в зоопарке Честера в Великобритании, сообщает британский телеканал Sky News.
Обновлено в 09:29
Происшествия
На МКАД загорелась машина после ДТП
На МКАД в районе Ярославского шоссе столкнулись два автомобиля, после аварии один из них загорелся.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Число погибших в ДТП с автобусом и фурой увеличилось до трех человек
Ранее сообщалось, что на месте столкновения рейсового автобуса №506 и грузовой фуры Scania погибли два человека.
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия
Мошенники придумали новый способ вымогательства денег у водителей
Обновлено в 02:47