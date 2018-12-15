Происшествия

На Елисейских полях в Париже протестующие прорвали кордон полиции
ТАСС
05:41

Толпа протестующих "желтых жилетов" прорвала кордон полиции на тротуаре на Елисейских Полях и вышла на проезжую часть. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, участники акции развернули флаги страны и поют "Марсельезу". Полиция не вмешивается, сопровождая митингующих.
ТАСС05:41

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