На Эвересте при спуске погибли два альпинистаМосковский Комсомолец вчера в 04:19

Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.

На Эвересте при спуске погибли два альпиниста

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