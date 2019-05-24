Происшествия
На Эвересте при спуске погибли два альпинистаМосковский Комсомолец вчера в 04:19
Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.
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Общество
В Москве в ближайшие часы ожидается гроза с градом и сильный ветер
В Москве в ближайшие часы ожидается гроза с градом и ветер с порывами до 18 м в секунду, сообщили в московском управлении МЧС.
Обновлено в 11:44
Политика
В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков
В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Политика
Лера Кудрявцева подаст в суд на газету Osterreich Zeitung
Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию материала о ее причастности к отставке вице-канцлера Автстрии Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 09:57
Происшествия
«Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске
Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия
Полиция наказала участников школьного БДСМ-шоу
Обновлено в 09:37
Космос
SpaceX запустила в космос 60 интернет-спутников системы Starlink
Компания SpaceX в четверг вывела в космос 60 спутников проекта Starlink. Об этом говорится в Twitter компании Илона Маска.
Обновлено 23 мая в 23:48
Футбол
Месси станет обладателем «Золотой бутсы»
36 забитых аргентинцем мячей хватило для завоевания им "Золотой бутсы". Эту награду он выигрывает уже шестой раз в своей карьере.
Обновлено вчера в 17:26
Культура
Вся жизнь в тени Пугачевой: трагедия Кристины Орбакайте
"Газета.Ru" вспоминает самые интересные факты из жизни знаменитости.
Обновлено в 11:55
Происшествия
В Москве полиция ищет иномарку, скрывшуюся после ДТП с машиной полиции
План "Перехват" объявлен в Москве: разыскивается автомобиль Hyundai, водитель которого скрывается после ДТП с машиной полиции, случившегося в районе 14-го км МКАД.
Обновлено в 09:40
Музыка
Ургант прокомментировал спецвыпуск шоу «Голос. Дети»
Телеведущий высказал свое мнение в эфире телешоу «Вечерний Ургант».
Обновлено вчера в 22:39
Хоккей
Гусев: в исполнении сборной Финляндии было мало хоккея
Ранее сообщалось, что Кирилл Капризов был признан лучшим хоккеистом сборной России в матче ЧМ-2019 с Финляндией.
Обновлено в 11:47
Происшествия
Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане
Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.
Обновлено в 09:17
Спорт
Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение
Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:09
Экономика
В российских магазинах упали цены на красную икру
Оптовые цены на красную икру снизились более чем на 30%. Цена на красную игру в российских магазинах снизилась в сравнении с прошлым годом.
Обновлено вчера в 21:21
Политика
Киев признал зависимость от торговли с Россией
Киев не может себе позволить прекратить экономические отношения с Россией, заявил в интервью телеканалу NewsOne представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 03:15
Музыка
Пригожин оценил шансы дочери Алсу на «фантастическую карьеру»
Обновлено в 07:51
Автоспорт
Феттель разбил болид в третьей практике «Гран-при Монако»
Пилот "Феррари" Себастьян Феттель разбил болид в третьей практике "Гран-при Монако".
Обновлено в 07:26
Политика
Слова главы Генштаба Украины про Крым расценили как агрессию
Руководитель Генштаба рассказал, что его страна потеряла Крымский полуостров задолго до событий 2014 года.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Задержана замглавы УФНС по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено вчера в 08:46
Экономика
Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей
В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.
Обновлено в 11:09
Политика
Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко
«Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено вчера в 15:22
Политика
МИД Украины выразил протест России в связи с поездкой Володина в Крым
"Украина продолжает считать эту, как все предыдущие, поездки российских чиновников во временно оккупированные Россией Автономную Республику Крым и город Севастополь грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.
Обновлено в 10:45
Игры
Слух: Ubisoft на Е3 2019 представит Roller Champions — она похожа на Rocket League
Обновлено в 05:24
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов приобрел дорогой автомобиль в кредит
Осенью 2018 года стало известно, что у Тарасова собралась огромная задолженность по алиментным выплатам.
Обновлено в 09:47
Происшествия
При ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали девять человек
Девять пострадавших в результате столкновения микроавтобуса и фуры в Саратовской области госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Лайнер авиакомпании Utair возвращается в Сургут из-за неполадки
Самолет авиакомпании Utair вырабатывает топливо перед возвращением в аэропорт Сургута.
Обновлено в 11:50
Происшествия
Первый замглавы Балашихи арестован по подозрению в получении взятки
Первому заместителю главы администрации Балашихи предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), он заключен под стражу, сообщили в ГСУ СКР по Мособласти.
Обновлено в 10:23
Гаджеты
Компания Xiaomi представила «умную» ручку для детей
Обновлено в 07:10
Политика
Протестующие против концерта Темниковой в Одессе сожгли флаг РФ
Обновлено вчера в 21:17