На Эвересте при спуске погибли два альпинистаМосковский Комсомолец вчера в 04:19

Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.

На Эвересте при спуске погибли два альпиниста

Политика России предрекли новые санкции за неповиновение трибуналу ООН Защищающий украинских моряков адвокат Николай Полозов заявил, что отказ России от исполнения решения Трибунала ООН по морскому праву повлечет введение новых санкций, передает УНИАН.

Политика Лера Кудрявцева подаст в суд на газету Osterreich Zeitung Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию материала о ее причастности к отставке вице-канцлера Автстрии Хайнца-Кристиана Штрахе.

Происшествия Размотавшийся трос повредил фюзеляж SSJ 100 при посадке в Ижевске Доследственная проверка началась в связи с инцидентом с тросом заземления, повредившим самолет, прибывший в пятницу из Москвы в Ижевск.

Автоспорт Шарль Леклер: Времени на вторую попытку было предостаточно Взвешивание тут ни при чём, времени на вторую попытку было предостаточно. Нужно было только сменить резину, а топлива в баке хватало.

Происшествия Следствию удалось обнаружить ДНК подозреваемого во взрыве в Лионе Следствию удалось обнаружить образцы ДНК подозреваемого в организации взрыва во французском Лионе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на осведомленные источники.

Транспорт Парад ретро-транспорта прошёл на улицах Санкт-Петербурга Более 250 автомобилей, грузовиков, автобусов, троллейбусов и трамваев приняли участие в V международном параде ретро-транспорта, который прошёл по улицам Санкт-Петербурга.

Происшествия Первого замглавы администрации Балашихи арестовали за взятку Чиновнику предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК России), суд арестовал его по ходатайству следствия.

Спорт Медведева попросила закрыть тему Тутберидзе Двукратная чемпионка мира, серебряная призерка Олимпиады-2018, россиянка Евгения Медведева закрыла тему своего бывшего тренера Этери Тутберидзе в ответ на сообщение одного из поклонников.

Политика Беглов намерен участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов планирует принять участие в выборах главы города.

Хоккей Россия — Финляндия 0:0 (2-й перерыв) Сборная России сыграет с Финляндией в матче за выход в финал чемпионата мира по хоккею - 2019.

Шоу-бизнес Настя Каменских и Потап сыграли свадьбу Популярные исполнители Анастасия Каменских и Алексей Потапенко (Потап) стали мужем и женой 23 мая, сообщает «Утро.ру».

Политика Киев выразил протест в связи с визитом Володина в Крым В сообщении говорится, что Киев выражает «решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом» спикера нижней палаты российского парламента на полуостров.

Армия и оружие В Госдуме прокомментировали новую военную стратегию НАТО Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, что альянс планирует представить новую военную стратегию в связи с "угрозой" России.

Политика Дональд Трамп сегодня прибыл в Японию со вторым визитом в страну Визит Дональда Трампа в Японию приходится на один из главных государственных праздников США - Мемориальный День, когда президент страны посещает официальную церемонию на главном военном кладбище - Арлингтонском.

Общество Российские выпускники устроили БДСМ-флешмоб в школе Одиннадцатиклассники школы № 74 Владивостока устроили флешмоб в БДСМ-костюмах на дне самоуправления перед последним звонком и спровоцировали полицейскую проверку.

Армия и оружие Американские кадеты покатались на советском танке Т-64 В Сети появилось видео, на котором американские кадеты катаются на советском танке Т-64, передает РИА "Новости".

Политика Володин предложил распространить программу «Безопасный город» на всю страну Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил распространить на всю Россию программу "Безопасный город", которая позволяет выявлять лиц, находящихся в розыске.

Армия и оружие Армия Сирии за 3 суток уничтожила в провинции Хама до 350 террористов В юго-западной части Идлибской зоны деэскалации в провинции Хама сирийская армия с 21 мая при отражении отражения атак боевиков исламистских группировок уничтожила до 350 террористов.

Кино Сильвестр Сталлоне рассказал о сложностях с фильмом о Рэмбо Американский актер Сильвестр Сталлоне рассказал о работе над первым фильмом о Рэмбо, передает Deadline.

Шоу-бизнес Сын Татьяны Васильевой из-за кровоизлияния ослеп на один глаз Недавно сын артистки, актер Филипп Васильев сбросил 40 килограммов. Он ограничил свой рацион до 2000 калорий в день.

Футбол Месси станет обладателем «Золотой бутсы» 36 забитых аргентинцем мячей хватило для завоевания им "Золотой бутсы". Эту награду он выигрывает уже шестой раз в своей карьере.

Происшествия Повторное землетрясение произошло в Дагестане Сейсмологи зарегистрировали повторное землетрясение магнитудой 2,3 в Дагестане 25 мая.

Музыка Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни.

Общество Правила прохождения техосмотра ужесточили в России Депутаты Госдумы на этой недели приняли новый закон, обязывающий во время прохождения техосмотра фиксировать на фото процедуру осмотра авто и оформление диагностических карт, сообщает otvprim.ru.