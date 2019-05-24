На Эвересте при спуске погибли два альпинистаМосковский Комсомолец вчера в 04:19

Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.

На Эвересте при спуске погибли два альпиниста

Общество Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".

Политика Кличко припомнил Зеленскому старые обиды Мэр Киева Виталий Кличко ответил шуткой на вопрос журналистов о выделении нового места для администрации президента Владимира Зеленского.

Происшествия У задержанных дагестанских чиновников нашли имущество на 20 миллиардов Следствие просит арестовать задержанных 23 мая чиновников Росреестра, Кадастровой палаты, городской администрации Махачкалы и гражданских, подозреваемых в торговле государственной землёй.

Происшествия Самолёт вернулся в аэропорт Сургута через несколько часов после вылета Пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Сургута в город Худжанд в Таджикистане, вернулся в аэропорт вылета спустя несколько часов и благополучно совершил посадку.

Космос Жители Нидерландов засняли «поезд» из спутников Илона Маска Нидерландские наблюдатели засняли с Земли движение по орбите "поезда" из 60 спутников связи Starlink компании SpaceX Илона Маска.

Происшествия В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Игры Летом Google пообещал объявить стоимость, игры и детали запуска Stadia Google только что сделал «анонс анонса» — корпорация пообещала летом поговорить в деталях о трёх самых важных пунктах касательно своей игровой стриминговой платформы Stadia, а именно: стоимость сервиса анонсы игр информация о начале работы сервиса Корпорация всё ещё не готова сказать наверняка, приедет ли она на Е3 2019, а учитывая, как скоро начнётся выставка, её появление там маловероятно.

Автоспорт Гасли потеряет три позиции на старте После окончания сессии стюарды наказали француза потерей трёх позиций за блокировку Романа Грожана.

Общество Мемориал русским пленным Великой Северной войны открыли в Швеции День памяти взятых в плен во время Великой Северной войны русских солдат и офицеров прошёл в Швеции.

Музыка Пригожин оценил шансы дочери Алсу на «фантастическую карьеру» Пригожин предположил, что дочь Алсу Микелла Абрамова пропустила спецвыпуск в связи с "психологической травмой" после скандала вокруг подтасовки голосов.

Общество Госдума ужесточила правила прохождения техосмотра Накануне Госдума в третьем и окончательном чтении приняла законопроект о фотофиксации техосмотра автомобилей.

Хоккей Борис Михайлов указал на отсутствие концовки в игре сборной РФ по хоккею против финнов Хоккеисты сборных России и Финляндии показали интересную игру в полуфинальном матче чемпионата мира 2019 года, заявил двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

Космос Американские студенты впервые запустили ракету в космос Студенты Инженерной школы Витерби Университета Южной Калифорнии запустили в космос ракету.

Политика Порошенко дал совет Зеленскому по украинским морякам Бывший президент Украины Петр Порошенко дал совет нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому по вопросу освобождения в России украинских моряков.

Происшествия Во Владикавказе дерево насмерть придавило девушку Во Владикавказе в субботу сильный ветер во время грозы повалил около 60 деревьев.

Политика Почему Лера Кудрявцева подает в суд на австрийское издание Телеведущая Лера Кудрявцева собирается подать в суд на австрийский таблоид Osterreich Zeitung за публикацию материала, в котором говорится о ее причастности к скандалу с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе.

Недвижимость Цены на жилье подверглись сезонной коррекции Цены на жилье подверглись сезонной коррекции Начинающийся летний сезон уже влияет на стоимость аренды жилья.

Наука Физики впервые вычислили форму электрона Наши современные представления об электроне говорят, что он является одновременно и частицей, и волной.

Наука В России нейросеть оживила и научила говорить портрет Достоевского Разработчики из России разработали приближенный к ИИ алгоритм, который при помощи сверточных нейронных сетей "оживляет" фотографии и картины.

Происшествия «Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.

Происшествия Задержанный с 12 миллиардами полковник ФСБ стал молиться в СИЗО В СИЗО «Лефортово» стал молиться начальник банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кирилл Черкалин.