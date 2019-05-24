Происшествия

На Эвересте при спуске погибли два альпинистаМосковский Комсомолец вчера в 04:19

Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Восемь альпинистов погибли на Эвересте за неделю

Газета.Ru02:31

Британский альпинист умер при спуске с Эвереста

ТАСС09:59

Число погибших альпинистов на Эвересте в весеннем сезоне достигло десяти

РИА Новости04:34

20 альпинистов погибли в Гималаях с начала весеннего сезона восхождений

REGNUM06:03

Британский альпинист умер на спуске с Эвереста

Известия13:39

Эверест забрал жизни еще двоих альпинистов

РЕН ТВвчера в 10:18

Два альпиниста погибли во время массового покорения вершины Эвереста

Чемпионат23 мая в 11:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 13:47, Ашберн
Хоккей

Сергачев: «Сборная России какую-то хрень пропустила, на самом деле»

Какую-то хрень пропустили, на самом деле.
Обновлено в 11:56
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".
Обновлено в 10:36
Политика

Кличко припомнил Зеленскому старые обиды

Мэр Киева Виталий Кличко ответил шуткой на вопрос журналистов о выделении нового места для администрации президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:27
Происшествия

У задержанных дагестанских чиновников нашли имущество на 20 миллиардов

Следствие просит арестовать задержанных 23 мая чиновников Росреестра, Кадастровой палаты, городской администрации Махачкалы и гражданских, подозреваемых в торговле государственной землёй.
Обновлено вчера в 08:55
Происшествия

Самолёт вернулся в аэропорт Сургута через несколько часов после вылета

Пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Сургута в город Худжанд в Таджикистане, вернулся в аэропорт вылета спустя несколько часов и благополучно совершил посадку.
Обновлено в 12:59
Космос

Жители Нидерландов засняли «поезд» из спутников Илона Маска

Нидерландские наблюдатели засняли с Земли движение по орбите "поезда" из 60 спутников связи Starlink компании SpaceX Илона Маска.
Обновлено в 04:11
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек

В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 10:04
Игры

Летом Google пообещал объявить стоимость, игры и детали запуска Stadia

Google только что сделал «анонс анонса» — корпорация пообещала летом поговорить в деталях о трёх самых важных пунктах касательно своей игровой стриминговой платформы Stadia, а именно: стоимость сервиса анонсы игр информация о начале работы сервиса Корпорация всё ещё не готова сказать наверняка, приедет ли она на Е3 2019, а учитывая, как скоро начнётся выставка, её появление там маловероятно.
Обновлено вчера в 15:09
Автоспорт

Гасли потеряет три позиции на старте

После окончания сессии стюарды наказали француза потерей трёх позиций за блокировку Романа Грожана.
Обновлено в 12:33
Происшествия

Немецкий гонщик умер после аварии на трассе

Обновлено вчера в 16:12
Общество

Мемориал русским пленным Великой Северной войны открыли в Швеции

День памяти взятых в плен во время Великой Северной войны русских солдат и офицеров прошёл в Швеции.
Обновлено в 10:15
Музыка

Пригожин оценил шансы дочери Алсу на «фантастическую карьеру»

Пригожин предположил, что дочь Алсу Микелла Абрамова пропустила спецвыпуск в связи с "психологической травмой" после скандала вокруг подтасовки голосов.
Обновлено в 07:51
Общество

Госдума ужесточила правила прохождения техосмотра

Накануне Госдума в третьем и окончательном чтении приняла законопроект о фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 01:46
Политика

Премьер Британии Тереза Мэй объявила об отставке

Обновлено вчера в 05:38
Хоккей

Борис Михайлов указал на отсутствие концовки в игре сборной РФ по хоккею против финнов

Хоккеисты сборных России и Финляндии показали интересную игру в полуфинальном матче чемпионата мира 2019 года, заявил двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
Обновлено в 13:06
Происшествия

Первого замглавы администрации Балашихи арестовали за взятку

Обновлено в 10:08
Космос

Американские студенты впервые запустили ракету в космос

Студенты Инженерной школы Витерби Университета Южной Калифорнии запустили в космос ракету.
Обновлено вчера в 11:17
Политика

Порошенко дал совет Зеленскому по украинским морякам

Бывший президент Украины Петр Порошенко дал совет нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому по вопросу освобождения в России украинских моряков.
Обновлено в 10:41
Происшествия

Во Владикавказе дерево насмерть придавило девушку

Во Владикавказе в субботу сильный ветер во время грозы повалил около 60 деревьев.
Обновлено в 12:55
Политика

Почему Лера Кудрявцева подает в суд на австрийское издание

Телеведущая Лера Кудрявцева собирается подать в суд на австрийский таблоид Osterreich Zeitung за публикацию материала, в котором говорится о ее причастности к скандалу с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 07:58
Хоккей

Третьяк: сборная России не провела ни одной хорошей атаки в матче ЧМ по хоккею с финнами

Хоккеисты сборной России в полуфинале чемпионата мира против команды Финляндии (0:1) не смогли провести ни одной хорошей комбинации.
Обновлено в 12:01
Недвижимость

Цены на жилье подверглись сезонной коррекции

Цены на жилье подверглись сезонной коррекции Начинающийся летний сезон уже влияет на стоимость аренды жилья.
Обновлено в 11:48
Общество

Гроза с градом и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в Москве

Обновлено в 11:37
Авто

Как избежать прокола колеса на трассе

Обновлено в 04:36
Наука

Физики впервые вычислили форму электрона

Наши современные представления об электроне говорят, что он является одновременно и частицей, и волной.
Обновлено в 08:59
Наука

В России нейросеть оживила и научила говорить портрет Достоевского

Разработчики из России разработали приближенный к ИИ алгоритм, который при помощи сверточных нейронных сетей "оживляет" фотографии и картины.
Обновлено 23 мая в 02:17
Происшествия

«Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске

Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия

Задержанный с 12 миллиардами полковник ФСБ стал молиться в СИЗО

В СИЗО «Лефортово» стал молиться начальник банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кирилл Черкалин.
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес

Кети Топурия воссоединилась с экс-супругом ради дочери

Кети Топурия воссоединилась с экс-супругом ради 5-летней дочери.
Обновлено в 09:22
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет

В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
ещё по теме
Джомолунгма
Высочайшая вершина Земли.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное