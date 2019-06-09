На ЕГЭ в 2019 году за нарушения удалили свыше 500 человекИзвестия 04:31

522 ученика, сдающие ЕГЭ в 2019 году в основной волне, были удалены за нарушения, в частности, за использование шпаргалок и мобильных телефонов. Об этом сообщили агентству «Интерфакс» в Рособрнадзоре в воскресенье, 9 июня.

На ЕГЭ в 2019 году за нарушения удалили свыше 500 человек

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