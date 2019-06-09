Общество

На ЕГЭ в 2019 году за нарушения удалили свыше 500 человекИзвестия 04:31

522 ученика, сдающие ЕГЭ в 2019 году в основной волне, были удалены за нарушения, в частности, за использование шпаргалок и мобильных телефонов. Об этом сообщили агентству «Интерфакс» в Рособрнадзоре в воскресенье, 9 июня.
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С начала сдачи ЕГЭ в 2019 году за нарушения удалили более 500 человек

РБК06:06

С экзаменов с начала ЕГЭ-2019 удалили более 500 нарушителей

РИА Новости03:43

С начала ЕГЭ-2019 с экзаменов удалили более 500 нарушителей

ТАСС04:25

В России с ЕГЭ за нарушения удалили 522 человека

Интерфакс04:10

С начала периода ЕГЭ с экзаменов удалили 522 нарушителя

RT на русском04:02

На ЕГЭ в 2019 году за нарушения удалили свыше 500 человек

Известия04:31

Более 500 нарушителей удалены с экзаменов с начала периода сдачи ЕГЭ

Говорит Москва03:57
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Лайф публикует видео «потопа» в аэропорту Шереметьево

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Армия и оружие

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Пока в соседней Свердловской области родители бьют тревогу из-за нововведений в системе дополнительного образования, в Челябинской области начиная с июня детей записывают в кружки по старой схеме - с помощью подачи заявлений и предоставления всех необходимых документов, включая медсправку и свидетельство о рождении.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности возглавить правительство страны, если его партия победит на предстоящих выборах в Верховную раду.
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Армия и оружие

Реакцию российских моряков на маневр крейсера США оценил Соловьев

Свое отношение к реакции российских моряков с корабля "Адмирал Виноградов", который оказался в опасной близости от американского ракетного крейсера Chancellorsville, выразил известный журналист Владимир Соловьев.
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Кровля четырехэтажного здания загорелась в Ростове-на-Дону, площадь возгорания достигает 300 кв. м, сообщили журналистам в воскресенье в региональном главке МЧС.
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