Технологии

На ЕГЭ школьникам разрешат пользоваться интернетомProUfu.ru вчера в 23:04

На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам школьники смогут искать информацию в интернете. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ФИПИ, который занимается разработкой заданий. Это станет возможным благодаря переводу экзаменов полностью в электронную форму.
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с чего всё началось

Экзаменационный запрос: на ЕГЭ разрешат поиск в интернете

На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам планируется разрешить поиск информации в интернете. Внести коррективы в процедуру приема экзамена позволит ее перевод в электронную форму, рассказали «Известиям» в Федеральном институте педагогических измерений (ФИПИ — разработчик заданий ЕГЭ и ОГЭ).
Известиявчера в 17:02

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СМИ: На ЕГЭ могут разрешить пользоваться интернетом

RT на русскомвчера в 21:18

На ЕГЭ могут разрешить искать информацию в интернете

Интерфаксвчера в 19:13

«Известия»: на ЕГЭ по гуманитарным предметам могут разрешить поиск информации в интернете

ТАССвчера в 20:13

На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом

Известиявчера в 19:14

Школьникам могут разрешить пользоваться интернетом на ЕГЭ

URA.Ruвчера в 19:33

На создание компьютерных моделей ЕГЭ с выходом в интернет уйдет более 5 лет

РИА Новости03:59

На ЕГЭ обещают разрешить пользоваться интернетом

Газета.Ru03:03
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 06:53, Вашингтон
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Армия и оружие

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В соответствии с решением общего собрания Российской Премьер-Лиги и по инициативе «Уфы» и «Зенита», учитывая возможные неблагоприятные погодные условия, Премьер-Лига внесла соответствующие изменения в календарь: Матч 7-го тура РПЛ «Уфа» — «Зенит» пройдёт 24 августа в Уфе и начнётся в 16:30, а матч 21-го тура «Зенит» — «Уфа» состоится в Санкт-Петербурге (предварительно — в марте 2020 года).
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В 2018 году Федеральная антимонопольная служба, миниэнерго и нефтяные компании согласились: Не повышать цены на бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.
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Курс евро снижается на открытии торгов

На открытии торгов в среду, 26 июня, рубль снижается к доллару и растёт к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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