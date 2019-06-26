Технологии
На ЕГЭ школьникам разрешат пользоваться интернетомProUfu.ru вчера в 23:04
На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам школьники смогут искать информацию в интернете. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ФИПИ, который занимается разработкой заданий. Это станет возможным благодаря переводу экзаменов полностью в электронную форму.
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с чего всё началось
На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам планируется разрешить поиск информации в интернете. Внести коррективы в процедуру приема экзамена позволит ее перевод в электронную форму, рассказали «Известиям» в Федеральном институте педагогических измерений (ФИПИ — разработчик заданий ЕГЭ и ОГЭ).Известиявчера в 17:02
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