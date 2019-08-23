Конкурсный управляющий «Русской фильм группы» (РФГ) требует взыскать 216,6 млн руб. с китайской China Film Group, а также с актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера. Это следует из заявления управляющего Кирилла Бодрова в Арбитражный суд Москвы («Ведомости» ознакомились с копией документа).

с чего всё началось

В Арбитражный суд Москвы было подано исковое заявление на 216,6 млн рублей в отношении китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера со стороны конкурсного управляющего "Русской фильм-группы" Кирилла Бодрова, пишут "Ведомости" со ссылкой на копию документа.

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