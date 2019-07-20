Армия и оружие
На Донбассе потребовали расследования обстрела ПервомайскаГазета.Ru 17:59
Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ольга Кобцева потребовала, чтобы обстрел Первомайска, произведенный за несколько часов до наступления перемирия, был расследован. Об этом сообщает РИА "Новости".
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