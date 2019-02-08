На Дальнем Востоке за год выявили 13 финансовых пирамидВосток-Медиа 20:36

Специалисты Дальневосточного ГУ Банка России за 2018 год выявили 13 организаций, имеющих признаки финансовых пирамид, сообщает РИА «Восток-Медиа».

На Дальнем Востоке за год выявили 13 финансовых пирамид

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